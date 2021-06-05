Олигархов во главе с Ахметовым, Коломойским и Пинчуком уличили в финансировании терроризма - СБУ обязана открыть на них уголовные дела

Понятие "олигарх" не существует ни в одной стране мира из открытых источников

Украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский и Яценюк ведут торгово-экономические отношения с Россией, которая эти же полученные деньги вкладывает в поддержку ОРДЛО. По логике украинских властей - это прямое финансирование терроризма. Следовательно, СБУ обязана возбудить против олигархов уголовные дела.

В администрации президента России сделали заявление-напоминание для президента Украины Зеленского о том, как обстоят дела в торгово-экономической сфере между двумя странами. Замглавы администрации Дмитрий Козак на пальцах объяснил украинским властям, кто и в каких объемах торгует с Россией. Не поленился он и напомнить о том, что РФ уже седьмой год отправляет средства на поддержку ОРДЛО, а берутся они из той же казны, в которую платит сама же Украина.

Другими словами, украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский и Яценюк финансируют терроризм. По логике, после этого заявления СБУ обязана возбудить против них уголовные дела, а СНБО - наложить санкции.

Но здесь просыпается выборочное правосудие Зеленского, которое запрещает наказывать своих спонсоров.

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А если только вдуматься, то, по словам Козака, Украина только за прошлый год купила у РФ 9 млн тонн угля. И несмотря на введение украинской стороной "санкций", торговый оборот между странами составил 10 млрд долларов.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, из поставленного объема угля в 2020 году, почти 80% поставили металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% - для энергетики. Также за прошлый год из РФ в Украину поставили около 3,5 млн тонн нефтепродуктов.

И пока Украина занимает очередные транши у МВФ и копит долги, олигархи с помощью Зеленского в разы увеличивают свои доходы. К слову, состояние Ахметова, например, за прошлый год выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долл. до 7,6 млрд долл. Активы Пинчука увеличились с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов.

И Зеленский оперирует всеми этими цифрами и молчит. Где срочные заседания СНБО? Если действовать логике президента, СБУ уже давным-давно должна была привлечь Ахметова и компанию за такое открытое финансирование терроризма.

Александр Кальченко