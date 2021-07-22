Официальная Венгрия ведет с "ОПЗЖ" переговоры из-за ущемления прав украинцев законом Зеленского "О языке"

Петер Сийярто Фото из открытых источников

Пока Зеленский катается из отпуска в отпуск и блокирует работу по всем направлениям на международной арене, еще одна страна укрепила диалог с украинской оппозиционной силой. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провел знаковые переговоры по вопросу ущемления прав человека посредством продавленного Зеленским закона "О языке" с депутатами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Сегодня депутаты-оппозиционеры в обсудили с венгерским коллегой и экономические вопросы, и вопросы сотрудничества. Говорили и о политической ситуации внутри Украины, в частности, о преследовании властью оппозиционной партии и ее лидеров. И этот звоночек должен стать очень тревожным для Зеленского.

Цивилизованный мир, европейские коллеги уже говорят о том, что политика Зеленского направлена на ущемление национальных меньшинств в Украине. О каком при этом членстве в Евросоюзе он в таком случае вообще может заикаться?

Второй (но не менее тревожный) сигнал для президента – разочарование международных партнеров в переговорах с официальным Киевом. Все больше дипломатов "прокладывают мосты" для работы с оппозиционными силами.

Вспомним даже недавнее официальное письмо Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун к главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку. Именно во время домашнего ареста, накануне судебного заседания, официальный Китай направил подтверждение своей готовности продолжать и развивать двусторонние сотрудничество именно с представителем оппозиции.

Перед этим было не менее знаковое заявление членов сената Франции. Они были крайне удивлены масштабам деятельности неонацистских организаций на территории Украины, которые действуют при Зеленском. И опять же именно с представителем оппозиционных сил в Украине, нардепом Рабиновичем, французские сенаторы подняли вопрос о недопущении поддержки радикальных движений в Украине.

Как видим, уже и европейские партнеры видят больший результат в диалоге с "ОПЗЖ", чем с Зеленским и его приспешниками. Насколько долго в таком случае Зеленский еще сможет продержаться в своем президентском кресле – это большой вопрос.

Александр Кальченко