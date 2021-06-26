Обыски у членов семьи Медведчука. ОПЗЖ обвиняет Зеленского в узурпации власти
В четверг, 24 июня, правоохранители провели обыски в партийном офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), у соратников и даже у членов семьи главы политсовета партии Виктора Медведчука.
Обыски как акции устрашения
Об этом сообщил в своём Телеграм-канале депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин, говорится в материале "Украина.ру".
"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", — написал политик.
По словам Кузьмина, "совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу".
В партии в связи с этим заявили, что власть раскручивает маховик политических репрессий в отношении Виктора Медведчука и ОПЗЖ.
"Очередные массовые обыски, проводимые дома у Виктора Медведчука, у мамы его жены — Оксаны Марченко, его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в котором находятся приемные 12 народных депутатов от этой политической силы, — это свидетельство стремления власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы подвести хоть какую-то базу под свои надуманные политически мотивированные обвинения", — говорится в заявлении партии.
В ОПЗЖ напомнили, что "после закрытия телеканалов, введения санкций и домашнего ареста Виктора Медведчука СБУ, ГБР и Генпрокуратура на протяжении нескольких месяцев пытались найти хотя бы какие-то доказательства для обоснования внесудебной расправы, которую Зе-власть устроила над оппозиционным политиком".
"Фальсификация таких документов стала вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ. — Ред.), который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям", — указывается в заявлении партии.
Ранее соратники политика выражали надежду, что долго ждать результата не придётся, дело может быть в ЕСПЧ рассмотрено судом в приоритетном порядке.
"Встал на путь узурпации власти"
В ОПЗЖ уверены, что "именно поэтому президент Зеленский и выполняющие его преступные распоряжения представители власти и правоохранительных органов идут на открытую и циничную расправу над членами семьи и родственниками оппозиционера".
"Встав на путь узурпации власти, Зеленский ломает правоохранительную и судебную системы, заставляя выполнять свои преступные указания — искать доказательства существующей только в его голове "очень громкой истории" с финансированием ОПЗЖ. Правоохранители обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти, но и родственников Виктора Медведчука. Для узурпации власти Зеленский пошел на расправу над членами семей своих политических оппонентов!" — подчеркнули в партии.
"Прекратить политические репрессии"
В ОПЗЖ также отметили, что сейчас в парламенте находятся законопроекты, которые "позволят власти узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими".
"Инициативы власти ввести в Уголовный кодекс понятие "политико-правовое решение", а также законопроект, направленный на запрет обжалования в суде санкций СНБО, ведут к узурпации власти и концентрации властных полномочий в одних руках", — говорится в заявлении.
ОПЗЖ требует "немедленного прекращения политических репрессий и практики фальсификации доказательств против оппозиции, привлечения заказчиков и исполнителей этой травли к уголовной ответственности".
"В Украине фашизм и хаос"
Попытки запугать оппозицию предпринимаются не только через действия правоохранительных органов. Депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива сообщил 25 июня, что ночью радикалы напали на спортивно-тренировочную базу молодёжной организации "Патриоты — За жизнь!" и совершили поджог здания. Пострадал дежурный. По словам депутата, задержан подозреваемый в совершении поджога, но Служба безопасности Украины (СБУ) "активно давит на полицию с требованиями не афишировать информацию и отпустить подозреваемого…".
А тут ещё и нападение радикалов на журналиста и общественного деятеля Руслана Коцабу…
"В Украине фашизм и хаос!" — резюмировал Кива.
По его мнению, поджог является "местью украинских фашистов" за символическое сожжение 22 июня представителями организации "Патриоты — За жизнь" флагов СС. Такое же предположение высказали и в заявлении ОПЗЖ. В партии считают, что власти страны пошли по пути политического террора против оппонентов, сотрудничая с профашистскими организациями.
"Особое возмущение цинизмом действующей власти вызывает то, что это происходит на фоне зигующих толп с нацистской символикой, безнаказанно устраивающих марши на улицах украинских городов, открытой пропаганды фашизма и героизации нацистских преступников. И это притом что происходящее осуществляется под прямым патронатом власти. А красная звезда на шапке, которую надел Илья Кива, стала поводом для всей правоохранительной системы, Генеральной прокуратуры и ГБР начать репрессии против лидера антифашисткого движения", — говорится в заявлении ОПЗЖ, обнародованном 25 июня на партийном сайте.
В ОПЗЖ предостерегают, что "такая система, имеющая своей целью узурпацию власти и построение диктатуры, представляет смертельную опасность не только для украинского народа, но и для европейских стран и всего мира, поскольку может стать и уже становится рассадником правого беспредела, беззакония и нацистских течений".