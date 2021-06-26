Обыски у членов семьи Медведчука. ОПЗЖ обвиняет Зеленского в узурпации власти

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В четверг, 24 июня, правоохранители провели обыски в партийном офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), у соратников и даже у членов семьи главы политсовета партии Виктора Медведчука.

Обыски как акции устрашения

Об этом сообщил в своём Телеграм-канале депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин, говорится в материале "Украина.ру".

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", — написал политик.

По словам Кузьмина, "совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу".