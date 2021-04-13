Обращение академика Анатолия Пешко

Академик Анатолий Пешко Фото из открытых источников

Обращение академика Анатолия Пешко к гражданам Украины, журналистам и общественным деятелям!

Дорогие соотечественники!

Украина перелистывает еще одну из страниц своей трагической истории! Эта трагедия связана с тем, что у украинского народа и его государства украдено уже около 10 млн га пахотной земли!

Фото из открытых источников

Мое обращение к президенту Украины от 23.02.2021 не дало никаких позитивных результатов. Напротив, после посещения Администрации Президента по данному вопросу, при выходе из Администрации Президента ко мне подошел круглолицый, плотного телосложения мужчина лет пятидесяти, бритый наголо. Этот мужчина обратился ко мне по имени и отчеству и в "жизнерадостном тоне" сказал мне небольшую фразу: "Анатолий Владимирович, Вы знаете, лес любит тишину. Если ветер иногда колышет его ветви, это вызывает недовольство обитателей леса". Это было фраза откровенно завуалированной угрозы. Свидетелем данной фразы был сопровождающий меня мой помощник. В последнее время на мой мобильный телефон начали приходить звонки часто ошибающихся мужчин и приходить разного вида оскорбляющие и угрожающие смс-сообщения, с подтекстом, что бы я закрыл свой рот.

Я расцениваю это, как попытки давления на меня как на общественного деятеля, с целью заставить меня прекратить бороться за возврат украденной земли в государственную собственность, в собственность народа Украины! Потому, что стоимость украденной земли по европейским ценам составляет приблизительно 700 млрд долларов США!

При сегодняшнем годовом бюджете Украины в 38 млрд долларов США - эта сумма составляет 18,5 годовых бюджетов Украины!

Это потеря суверенитета Украины, ее территориальной и продовольственной безопасности!

Это кража той самой земли, которая полита кровью наших дедов и прадедов!

Дорогие соотечественники! Если вы не остановите закон о продаже земли, то наша земля будет безвозвратно потеряна! Если президент Украины хочет спасти Украину, он должен остановить закон о продаже земли до того момента, пока вся украденная земля не будет возвращена в собственность государства и народа Украины!

Другого пути у нас нет!

С тревогой за народ Украины, и чтя память наших дедов и прадедов ваш

А. В. Пешко

Оригинал - на сайте Korrespondent.net.