Обращайтесь к Медведчуку: Кремль не обсуждал, не обсуждает и не будет обсуждать список украинских пленных с Эрдоганом

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Оригинал - на сайте "Народный Корреспондент".

Российский официоз – РИА Новости сообщил, что "[пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] ПЕСКОВ не стал комментировать слова [президента Украины Владимира] ЗЕЛЕНСКОГО, что Украина через [президента Турции Реджепа Тайипа] ЭРДОГАНА передала Москве список удерживаемых лиц на обмен".

Информационным поводом для вопроса-ответа на брифинге в Кремле стало напоминание Владимиром ЗЕЛЕНСКИМ на своем многострадальном пресс-марафоне 26 ноября, что он передал через Реджепа ЭРДОГАНА список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в России и на Донбассе.

ПреЗЕдент привел этот факт в подтверждение своих близких и доверительных отношений с турецким лидером. Эта встреча прошла в конце сентября с.г. в Нью-Йорке "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Чтобы два раза не вставать", просто напомним, что 1 сентября с.г. этот же список ЗЕЛЕНСКИЙ передал американскому президенту Джо БАЙДЕНУ, но о той истории в Киеве уже забыли – зачем ворошить угасший хайп?!

Разумеется, имеет право на жизнь вопрос: "А почему эти эффектные жесты ПреЗЕдента не имели никаких последствий?", хотя точнее было бы: "Понимали ли ЗЕ и его команда, что такой подход к освобождению украинских пленных и заключенных – заведомо тупиковый?"

В международной политике эффектность действия и его эффективность зачастую обратно пропорциональны. Данный пример – наглядное тому подтверждение. А, значит, публичная активность ЗЕ по освобождению удерживаемых лиц (на Донбассе) и заключенных (в России) представляет собой ИМИТАЦИЮ.

Мы даже отложим в сторону вопрос "А зачем ЭРДОГАНУ и/или БАЙДЕНУ заниматься этим непростым вопросом?"

Просто напомним – вопрос освобождения пленных на неподконтрольной территории Украины лежит в русле Минских Соглашений, в то время как вопрос освобождения заключенных в России – это тема межгосударственных переговоров.

Так вот, к Минским соглашениям ЭРДОГАН никакого отношения не имеет (с БАЙДЕНОМ, как говорится, "не все однозначно", но вопрос пленных уж точно – "не царское дело"), с неподконтрольными Киеву территориями не контактирует, вмешиваться в вопрос российско-украинских отношений относительно украинцев, заключенных в тюрьмы в РФ, он не станет. Отношения Анкары и Москвы – это и так непростой узел из многочисленных взаимовыгодных и "взаимопроблемных" процессов.

В то же время ОРДЛО не далее, чем 30-го октября предложили освободить еще 3 граждан Украины в одностороннем порядке и передать их Виктору МЕДВЕДЧУКУ. До этого непризнанные "ДНР" и "ЛНР" в январе 2021 года предложили ЗЕЛЕНСКОМУ освободить 4 украинок, имеющих сроки более 15-ти лет – при условии, что их передадут МЕДВЕДЧУКУ.

ПреЗЕденту стало обидно, что представители неподконтрольных территорий считают главным переговорщиком лидера оппозиционной силы? Цена обиды – все семеро граждан Украины, которых можно было освободить БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ (и даже без привязки de jure к продвижению Минского процесса) по-прежнему находятся в заключении.

В этом-то и вся дилемма: можно работать на результат, пускай и скромный, в данном случае – вернуть 7 украинцев домой. А можно красиво и эффектно имитировать процесс, размахивая списком из 450 человек и раздавая его мировым лидерам. Так что лучше – 7 из 7 или 0 из 450?

Для нормальных людей ответ очевиден. Для Владимира ЗЕЛЕНСКОГО – тоже. К сожалению, это два противоположных ответа.

И ПреЗЕдент же не останавливается – он уже обсуждал вопрос пленных / заключенных с главой Еврокомиссии. С тем же результатом.

Но ведь на Банковой прекрасно знают к кому нужно обратиться, чтобы продолжить после долгой паузы процесс освобождения украинцев. А со всеми остальными ни мятежные регионы, ни Кремль не будут вести переговоры, потому как не воспринимают их как переговорщиков.

Дмитрий Джангиров