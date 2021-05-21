О преследовании Медведчука и закрытии каналов написали 27 тысяч мировых СМИ, а на пресс-конференцию Зеленского обратили внимание лишь единицы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Об этом пишет Ирина Гаврилова на своей странице в Facebook.

Интересно, да?

Зеленский устроил пафосную пресс-конференцию на заводе "Антонов", чтобы немного перекрыть тот поток негатива, который обрушился на президента в последние месяцы из-за провала вакцинации, роста коммунальных тарифов, незаконного уголовного преследования оппозиции. Безусловно, расчет был и на улучшение международного имиджа Зеленского. Правда, этот план с треском провалился. Мировые СМИ проигнорировали мероприятие, ограничившись немногочисленными сухими информационными сводками. Ведущие западные издания и вовсе уделили минимум внимания Зеленского и его пресс-конференции, а российские нещадно раскритиковали президента Украины за популизм.

Очевидно, Зеленский был прав, когда на пресс-конференции намекал, что Запад немного устал от Украины (или вернее, от самого Владимира Александровича) и ищет точки соприкосновения с Россией. И неудивительно, потому как Зеленский регулярно наносит ущерб имиджу Украины своими действиями. Чего стоит только незаконное преследование оппозиции и лидера Виктора Медведчука, и оппозиционных СМИ – на эту тему в мировых изданиях уже вышло 27 тысяч критических публикаций! Это пятно непросто смыть. Это серьезнейший удар по репутации не только Зеленского, но и всей страны.

Если Зеленский в ближайшее время не займется решением важнейших проблем государства и не оставит в покое оппозицию, ситуация для Украины на международной арене будет только ухудшатся. Публикации в иноСМИ – это отображение того, как нашу страну воспринимают в мире. Сейчас нас видят, как государство, где власть не намерена заканчивать конфликт на Донбассе, где царит бедность и беззаконие, где оппозицию преследуют по надуманным делам, а президент уже готовится к следующим выборам.

И кому мы такие нужны? "Спасибо", Владимир Александрович, мы увидели, как вы разрушаете. А созидать умеете?

Ирина Гаврилова