О пользе цензуры. Что надо знать об информационных минах Зеленскому и его пресс-службе
Пресс-служба Владимира Зеленского снова подставила своего шефа. Но он, очевидно, остался доволен
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В погоне за рейтингом Владимир Зеленский – точнее, конечно, пресс-служба, но от его имени – в очередной раз вышел на гуманитарный трек. С предсказуемо разрушительным для нашей обороноспособности результатом. Пост на президентской ФБ-странице опасен не менее – хотя, вероятно, куда более – чем вражеская пропаганда и информационные манипуляции.
Одразу після прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком,...Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 15 лютого 2021 р.
Гибель трех наших бойцов на минах, безусловно, требует тщательного расследования. Но имел ли право главнокомандующий выносить этот и сопутствующие вопросы в публичную плоскость? Я совершенно не призываю "не выносить сор из избы", но тональность поста и меры, к которым Зеленский принуждает вооруженные силы, с легкостью могут привести к плачевным последствиям не только для личной безопасности военнослужащих, но и для обороноспособности страны в целом. В общем, к этому человеколюбия посту целый ряд "зачем?", "почему?" и "к чему это приведет?"
Итак, вопрос первый: зачем широкой общественности знать, что "хлопцы подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке"? Это что, пособие для начинающих подрывников? И если – да, то чьих?
Вопрос второй. Означает ли очередность версий причин подрыва их приоритетность? То есть, считается ли "нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами" более вероятным, нежели теракт НВФ и небрежное обращение военных к службе? В то же время, разве не очевидно, что две версии из трех подразумевают, что вина за эту трагедию будет возложена на украинскую армию? Это предположение усиливает следующий пассаж: "Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши хлопцы, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах?" В этом контексте ремарка о том, что ДБР уже начало расследование, заставляет усомниться в его объективности. И, опять-таки, если ответ – "да", то стоило ли до завершения расследования об этом писать, тем более на информационной площадке безусловной важности, каковой, несомненно, является страница президента?
Вопрос третий. Входит ли в компетенцию главнокомандующего утверждение учебных планов – в частности, касаемо "проведения занятий относительно мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами?" Как это соотносится с нормативной базой?
Вопрос четвертый. Является ли приказом следующее "дополнительное поручение": "До конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины – снять, указав это в соответствующих документах?" Какова целесообразность срочной уборки известных и обозначенных минных полей в условиях февральских холодов и очередного обострения на линии разграничения? Что это – показуха, безразличие к жизням саперов или недомыслие (четвертый вариант – сознательное ослабление обороноспособности – условимся считать перебором)?
Вопрос пятый. На расследование, установление виновных и пути решения проблемы отводится 10 дней. Что это, если не сознательное подталкивание к поиску стрелочников и созданию видимости устранения минной угрозы? Такое подозрение лишь усиливается тем, что разбираться отправляют сразу двух топов Минобороны – министра и главу Генштаба, которые между собой, мягко говоря, не ладят.
В целом же этот пост ничем иным кроме деморализации войск, снижения боевого духа, а также дальнейшего урезания инициативы бойцов и командиров не приведет.
…В годы Второй мировой войны Теодор Рузвельт сформулировал два правила военной цензуры:
- Народ имеет право получать точные и правдивые сообщения о войне, переданные в публикациях.
- Эти публикации не должны помогать врагу.
Очень жаль, что в погоне за симпатиями президентская пресс-служба и лично Владимир Зеленский систематически пренебрегают этими правилами, спасающими жизни и работающими на защиту страны.
Алексей Кафтан