О пользе цензуры. Что надо знать об информационных минах Зеленскому и его пресс-службе

Вопрос второй. Означает ли очередность версий причин подрыва их приоритетность? То есть, считается ли "нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами" более вероятным, нежели теракт НВФ и небрежное обращение военных к службе? В то же время, разве не очевидно, что две версии из трех подразумевают, что вина за эту трагедию будет возложена на украинскую армию? Это предположение усиливает следующий пассаж: "Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши хлопцы, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах?" В этом контексте ремарка о том, что ДБР уже начало расследование, заставляет усомниться в его объективности. И, опять-таки, если ответ – "да", то стоило ли до завершения расследования об этом писать, тем более на информационной площадке безусловной важности, каковой, несомненно, является страница президента?