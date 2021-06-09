О медийной борьбе с олигархами, или Что скрывается за кулисами

Понятие "олигарх" не существует ни в одной стране мира Из открытых источников

О медийной борьбе с олигархами и настоящем "ценнике", который при этом "монетизируется" за кулисами

Ключевая ошибка президента Владимира Зеленского, сделанная им сознательно, - он решил бороться с олигархами как с персонифицированным злом, "назначая" олигархами всех, у кого есть условно 100 млн долл. Почему это заведомо проигрышная стратегия?

Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

Самое смешное в этой модели - привязка статуса олигарха к одному миллиону прожиточных минимумов. Как насмешка и над олигархами, и над миллионами граждан, живущих на этот минимум.

Но Зеленский ровным счетом ничего не делает для борьбы с монополиями и олигархической системой экономики. Борясь с "прыщом", а не "забитыми порами". Занимаясь "выдавливанием", а не "личной гигиеной" экономики.

Борьба с олигархической моделью - это прежде всего борьба с монопольными ФПГ.

Именно поэтому в США начинали с антитрестовского акта Шермана и борьбы с топливной монополией Рокфеллера. Понятно, что при такой политике монополии при Зеленском будут лишь расцветать на фоне укрепления его персональной власти под предлогом борьбы с "олигархами". Он и "борец" с ними, и главный "гарант" их безбедного существования.

А теперь о ценнике. Каждый год Украина добывает порядка 40 млн т железной руды. При средней цене в 150 долл./т стоимость добытого составляет 6 млрд долл. в год при минимальных затратах, учитывая характер украинских месторождений.

При этом в бюджет поступает сумма ренты, уплачиваемой от добычи природных ресурсов, в размере 40-50 млрд грн, из которых более 90% - это рента за добычу природного газа и нефти.

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А ведь природные ресурсы у нас принадлежат народу. Так об этом пишет документ, называемый Конституцией, о которую в Украине не вытер ноги разве что ленивый.

Таким образом, отдав добычу железной руды в частные руки, наша страна теряет примерно 4 млрд долл. в год, которые поступали бы в бюджет в случае национализации отрасли (кстати, в условиях войны или поствоенного кризиса многие страны национализируют добывающие отрасли, как это сделали в Великобритании после Второй мировой).

4 млрд долл. - это в два раза больше, чем мы получили от МВФ в 2020-м.

Это в значительной мере компенсация дефицита Пенсионного фонда (при этом у нас пугают украинцев то повышением пенсионного возраста, то вообще грозят перестать платить пенсии через 15 лет...).

Примерно такой же ресурс могло бы дать создание государственной экспортной логистической компании, контролирующей экспорт зерна из страны и обеспечивающей фермеров (особенно малые и средние хозяйства) высокими закупочными ценами.

Но нам, конечно, расскажут, что низкая внутренняя цена на железную руду для меткомбинатов ФПГ, контролирующих наши ГОКи, нужна для обеспечения их конкурентоспособности на внешних рынках при продаже полуфабрикатов в виде слябов и квадратных заготовок.

За счет чего они и выполняют социальную функцию и создают рабочие места. А свободный экспорт зерна необходим для притока частных инвестиций в аграрный сектор.

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Но тогда власть должна честно об этом говорить людям, чтобы они понимали, что благоденствие десятка ФПГ в стране стоит бюджету примерно 10 млрд долл. в год (и это только по зерну и руде), то есть четвертую часть доходов государственного бюджета.

И пусть люди сами решат, нужна ли им такая конкурентоспособность большого бизнеса. А может, лучше удвоить пенсии?

Жертвенность - это то, что прививали нашим людям с рождения в Советском Союзе. Но тогда жертвовали для светлого будущего и социальных гарантий настоящего.

Но почему нынешняя пассивная жертвенность миллионов ради очень светлого настоящего десятка семей продолжается до сих пор, в условиях якобы открытого общества?

Алексей Кущ