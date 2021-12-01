О каких переговорах с Путиным мечтает Зеленский, если Медведчук до сих пор сидит под домашним арестом?

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Владимир Зеленский в своем обращении к Раде заявил о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным по поводу завершения конфликта на Донбассе. Президент прав – говорить с Путиным нужно, и не только по поводу Донбасса, но и в целом о восстановлении нормальных отношений между странами. Но есть одна проблема – как Зеленский собирается налаживать контакт с Путиным, если ближайший соратник российского лидера Виктор Медведчук усилиями Зе-команды находится под домашним арестом по сфабрикованным делам?

Политическое преследование Медведчука – это важнейший камень преткновения для диалога между президентами. Путин неоднократно просил украинскую власть прекратить репрессии против лидера ОПЗЖ. Осенью во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил: " Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют".

Посыл Путина однозначный – пока Медведчука преследуют никакого диалога не будет. Поэтому розовым мечтам Зеленского о переговорах с Путиным не суждено сбыться. Но если Зеленский действительно хочет наладить отношения с Россией, ему стоит привлечь к этому Медведчука.

Если это произойдет и Зеленский реально будет подписывать те договоренности, которые способен заключить с Россией и ОРДЛО Медведчук, очень скоро на Донбассе наступит мир. Тот мирный план, который Медведчук написал на основании Минских соглашений, он уже был одобрен Россией, ОРДЛО, а также Францией и Германией. То есть, нужно лишь согласие Киева. После этого состояться местные выборы, будут распущены НВФ, Украина получит контроль над границей и сможет мирно реинтегрировать территории в свой состав. Разве не этого хотят граждане Украины? Этого, поскольку конфликт тянет Украину на экономическое дно.

Если власть привлечет Медведчука к переговорам с Россией, Украина снова получит возможность покупать дешевые газ и уголь у своего соседа. Взаимные санкции между государствами будут отменены. Все это даст новое дыхание украинской экономике. Прагматичные отношения с РФ выгодны Украине, и нынешняя власть врет, утверждая обратное.

А еще после нормализации отношений украинцам не придется сидеть у телевизоров и с волнением слушать новости о ситуации на российско-украинской границе.

И как после этого Зеленский смеет говорить, что Медведчук – враг Украины? Судя по тому, где находится наша страна, это Зеленский и его приспешники являются предателями и врагами. Они умышленно наносят вред Украине, а политиков, которые с этим не согласны, которые способны изменить ситуацию, преследуют.

Нормализация отношений с Россией и окончание конфликта на Донбассе возможно только после смены Зеленского. В идеале – на Медведчука.

Владимир Шамин