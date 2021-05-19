О чем не говорят вслух вокруг палестино-израильского конфликта

Продолжает поступать реакция со стороны иностранных государств на нападения израильских сил на палестинских граждан в восточных районах оккупированного Иерусалима. Как отреагировало мировое сообщество?

Об этом пишет Аурагх Рамдан на своей странице в Facebook.

В субботу, 8 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Твиттере написал на иврите о том, что его страна осуждает израильские нападения на мусульман в мечети Аль-Акса, которые повторяются каждый год во время месяца Рамадан, и которые он назвал "отвратительными", подтвердив, что Турция поддерживает палестинцев при любых обстоятельствах.

Лига арабских государств как-то вяло провела в "узком" формате внеочередное заседание на уровне постоянных представителей, чтобы обсудить "преступления Израиля" в оккупированном городе Иерусалим и нападения Израиля на исламские и христианские святыни, в первую очередь на мечеть Аль-Акса. Как мы видим официальная арабская дипломата решила подключить христианский модуль к своим штампам и шаблонами для смягчения тональности обращения.

Постоянные представители при ЛАГ также обсуждают в том же режиме – вялотекущем – нападение на прихожан, а также планы Израиля по захвату домов жителей Иерусалима в районе Шейх Джаррах.

По словам помощника генерального секретаря Лиги арабских государств Хусама Заки, это попытка израильских властей высвободить Священный город от жителей путем их выселения.

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Маневры официозных арабских деятелей обусловлены общими среднестатистическими настроениями жителей Палестины. Официальные дебаты будет проходить под председательством Катара, нынешнего председателя Лиги арабских государств.

Тем временем Международный союз мусульманских ученых выступил с заявлением, в котором призвал к новой интифаде в поддержку Аль-Акса, осудив в то же время то, что он назвал "арабским и исламским молчанием и робким сочувствием", относительно того, что происходит в мечети Аль-Акса и районе Шейх Джаррах.

В свою очередь Европейский Союз 5 мая выступил с заявлением, в котором счел увеличение числа случаев выселения и сноса жилых домов на оккупированных палестинских территориях, в Шейх Джаррахе и Сильване в Восточном Иерусалиме, а также возможность сноса зданий в палестинской деревне Валаджа вопросом, вызывающим глубокое беспокойство дежурные фразы брюссельских чиновников.

В заявлении подчеркивается, что эти односторонние меры являются незаконными с точки зрения гуманитарного международного права и разжигают напряженность, а также содержится призыв к снижению нынешней напряженности и недопущению актов подстрекательства вокруг мечети Аль-Акса.

Европейский Союз (или Союз - кому как) также подтвердил свою позицию относительно новых израильских поселений, считая все поселения на оккупированных палестинских территориях незаконными в соответствии с международным правом, и что Европейский Союз не признает никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в Иерусалиме.

Европейский Союз повторил свой призыв к израильскому правительству прекратить строительство поселений и немедленно отменить недавние решения.

С заявлениями различной степени остроты Ливан, Катар, Тунис, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Мавритания, Йемен, Ирак и Пакистан осудили нападение на прихожан и нарушение неприкосновенности мечети Аль-Акса, а также процесс выселения палестинских граждан из их домов.

В Иерусалиме продолжает нарастать напряженность и участились нападения израильтян на палестинцев, и все это на фоне угроз о принудительном выселении всех жителей район Шейх Джарраха, который расположен к востоку от Старого города Иерусалима и за его стенами, звучащими со стороны оккупационных сил.

7 мая произошли столкновения между израильскими войсками и гражданами Палестины после того, как израильские солдаты штурмовали дворы мечети Аль-Акса во время молитвы Таравих.

Возобновились столкновения между израильскими военными и палестинцами в районе Баб-эль-Амуд и Шейх Джарраха на фоне интенсивного израильского военного присутствия в той окрестности, с целью предотвратить любые собрания палестинского населения вблизи заблокированного израильскими контрольно-пропускными пунктами квартала.

Палестинский Красный Полумесяц объявил, что после ожесточенных столкновений, имевших место прошлой ночью в окрестностях Иерусалима, 80 человек получили ранения, 14 из которых были доставлены в больницу.

По словам представителей этой организации, большинство ранений были получены пострадавшими в результате обстрела резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, а также нанесения им побоев.

Вопрос района Шейх Джарраха.

Еще в 1948 году между арабами и палестинцами, с одной стороны, и израильтянами, с другой стороны, произошли столкновения из-за стремления Израиля взять под свой контроль этот район, чтобы соединить оккупированный ним Западный Иерусалим с остатками оккупированных ранее районов в восточной части этого города, готовясь к его постепенному захвату путем расширения еврейских поселений.

Во время иорданского правления Восточным Иерусалимом и в 1956 году в сотрудничестве между Министерством строительства и развития Иордании и Агентством Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) был разработан жилищный проект для беженцев Накба (те, которые потеряли свои дома в результате войны 48 года), на территории Карм Аль-Джуани в районе Шейх Джаррах.

В течение этого периода иорданское правительство заключило договоры аренды с 18 палестинскими семьями, чтобы не было потеряно их право вернуться в свои родные деревни.

Координатор "Национальной коалиции за права палестинцев в Иерусалиме" Закария аль-Ода рассказал, что правительство Иордании предоставило землю, а БАПОР пожертвовало средства на строительство 28 домов, и что все доказательства в судах указывают на то, что еврейские поселенцы не владеют земельными участками в районе Шейх Джарраха.

Он добавил: "Контракт был заключен между Министерством строительства и реконструкции и палестинскими семьями в 1956 году, и одним из его основных условий является то, что жители платят символический сбор при условии, что право собственности передается жителям по прошествии трех лет после завершение строительства".

После того как этот район был захвачен израильскими войсками в 1967 году, представители Еврейского фонда, в частности из "сефардской" общины, и комитета Кнессета Израиля, "Комитета евреев ашкенази", заявили, что представили документы, подтверждающие их право собственности на 19 дёнюмов (дёнюм=1000 квадратных метров) земли в этом районе. Они утверждали, что купили его у османов в 1885 году, несмотря на то, что султан Абдул Хамид издал несколько решений, запрещающих евреям владеть собственностью в Иерусалиме, согласно утверждениям турецкого ученого-историка Омара Тиллиоглу, специализирующегося на османских архивах, связанных с Палестиной.

Они утверждали, что эти документы были переданы израильской судебной власти в 1972 году и что они получили документы о праве собственности на эти земли в соответствии с законом, одобренным израильским "Кнессетом" в 1970 году, который предусматривает возврат земель, которые были в собственности евреев до 1948 года, их "владельцам".

В 1997 году израильские суды отклонили иск, поданный человеком по имени Сулейман Дарвиш Хегази, утверждавший его право собственности на всю землю.

В 2009 году израильским силам удалось эвакуировать три палестинские семьи из этого квартала и заменить их поселенцами, которые совершают нападения на палестинцев в этом районе, на фоне бездействия со стороны израильских силовиков.

29 апреля министерство иностранных дел Иордании объявило, что оно ратифицировало 14 соглашений и передало их жителям района Шейх Джарраха в Восточном Иерусалиме через министерство иностранных дел Палестины. Это новые документы, которые добавляются к списку предыдущих документов, которые Иордания ранее передала палестинской стороне, в поддержку подтверждения прав жителей района на их земли и собственность.

Как в Украине интерпретируются нынешние события в Палестине, то, можно однозначно, сказать, что однобоко, к сожалению.

Я уверен в том, что рядовой украинский читатель не имеет возможности ознакомиться с широким спектром предлагаемой информации по объективным причинам.

Но, Украина – правовое и демократическое государство, поэтому есть возможность писать правдивую информацию, несмотря на поляризацию этого деликатного международного вопроса.

Аурагх Рамдан