Нулевая декларация Зеленского – "пыточной механизм" для сбора налогов

Нулевая декларация президента Владимира Зеленского - плохая и слабая политика, которая, скорее всего, не сработает Слово и Дело

Закон №1539, запускающий декларирование доходов граждан с 1 сентября, похож на искаженную реализацию одного из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского – провести "нулевую декларацию" для бизнеса под 5%. На самом деле ставок целых восемь (от 2,5% до 11,5%). А сам документ имеет мало общего с идеологией поддержки бизнеса или экономической свободы.

Об этом пишет Вячеслав Черкашин на своей странице в Facebook.

Легализация активов, полученных физлицами до 01.01.2021 года:

проводится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года;

якобы освободит от ответственности за неуплату налогов, обязательных сборов и "должностных преступлений" (ст. 366 и 367 УК Украины), а также от административной и финансовой ответственности в сфере налогового, антимонопольного (экономической конкуренции) и валютного законодательства;

имеет варьируемую стоимость "налоговой индульгенции" в зависимости от: географического местоположения актива (в стране – 5%, за границей – 9%); формы его пребывания (в виде среднесрочных долговых бумаг правительства – 2,5%); готовности платить сразу или тремя частями ежегодно (3%, 6% и 11,5%); желания стать первопроходцем, внеся откупную в самом начале нулевого декларирования (с 01.09.2021 по 01.03.2022 по ставкам 7% и 9,5%);

автоматически "прощает" гражданину 400 000 гривен, квартиру (площадью до 120 кв. м), дом (площадью до 240 кв. м), нежилое помещение (площадью до 60 кв. м) и участок земли (площадью до 2 га). К этим благам можно добавить автомобиль или мотоцикл (установлены ограничения по стоимости – до 0,4 млн грн и объему двигателя – не более 800 куб. см для мотоцикла). Предметы роскоши в виде яхт, катеров, самолетов и вертолетов не амнистируются.

Однако если внешне документ выглядит полезным, то при детальном ознакомлении можно выявить в нем слабые реперные точки.

1. Высокие риски замораживания/изъятия активов

Амнистируемые деньги на специальном счете в украинском банке будут проходить проверку на благонадежность (финмониторинг) как до внесения, так и весь период нахождения в банке. То есть, пока банк сомневается в источнике происхождения, деньги вам не вернут. Сколько это продлится, не ясно. При этом запрет на легализацию наличных денег (закон требует положить деньги в банк или "обернуть" в актив, разрешенный для легализации) при слабом доверии к украинским банкам и архисложной проверке значительных сумм, вносимых на банковские счета, а также высокая ставка легализации в иностранном банке (9% и 11,5%) делают документ слабо жизнеспособным и крайне рисковым.

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Но и это не все. Потенциальным участникам декларирования предстоит пережить 60-дневную камеральную проверку от налоговой службы. И в случае выявления нарушения условий размещения валютных ценностей в банковских (других) финансовых учреждениях или отсутствия/несоответствия документов, подтверждающих стоимость и местонахождение активов, получить отмену государственных гарантий и доначисление налога по ставке 18%. Проще не участвовать!

2. Налоговая дискриминация активов по месту их географического расположения

Базовый принцип налогообложения – равенство всех плательщиков перед законом, обеспечение одинакового подхода ко всем, независимо от места происхождения и пребывания капитала. Применение повышенных ставок для активов, находящихся за границей (речь о ставке 9% и 11,5% для заграничных активов), – налоговая дискриминация. Коррупция и отсутствие судебной защиты активов внутри страны придают несправедливый (конфискационный) характер акции и делают мало выполнимой ее функцию как фактора возврата сбежавших из Украины капиталов.

Для примера, налоговая амнистия в Турции предполагает, что физические и юридические лица, которые до конца года воспользуются схемой добровольного раскрытия информации о своих активах, будут полностью освобождены от налогообложения раскрытых активов и налоговой проверки. То есть никаких налогов и никаких проверок! Мирный договор с гражданами и бизнесом. Для иностранных активов есть только одно требование: они должны в любом формате начать работать на экономику Турции как инвестиции. Чувствуете разницу?

3. Слабые гарантии государства для участников нулевого декларирования

Отсутствие внятных государственных гарантий личной безопасности, репутации и иммунитета от того, что информация станет основанием для дальнейших преследований со стороны правоохранительных и контролирующих органов, а также криминалитета. Спасением мог бы стать механизм анонимной декларации – обезличенная декларация, которая была подана не лично, а через уполномоченное лицо – нотариуса (алгоритм прекрасно сработал в Израиле). Этот вариант был прописан в первоначальной версии законопроекта. Но в конечную версию алгоритм не попал, что ухудшило ситуацию с гарантиями. Выходит, более разумно саботировать процесс, не вызывающий доверия и несущий угрозу безопасности и репутации.

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4. Высокая ставка сбора

Международная практика говорит, что чаще всего эффективными являются налоговые амнистии, проводимые под умеренные или пониженные ставки. В случаях с предлагаемыми ставками в 9%, 9,5% и 11,5% амнистия гарантированно не сработает. Ведь существуют возможности использования не менее законных и более дешевых способов легализации активов. Например, пониженные ставки налогов (под 5%) согласно договорам об избежании двойного налогообложения или инвестиции в некоторые виды пассивных доходов внутри страны. Или зачем инвестировать в ОВГЗ по амнистии под 2,5%, когда простая покупка долговых бумаг и проценты по ним на сегодня вообще не облагаются налогом?

Последнее десятилетие частота применения инструментов налоговой амнистии и амнистии капиталов очень высока. На фоне мировой политики налоговой прозрачности десятки стран прибегают к ним – удачными примерами служат Аргентина (2016), Израиль (2016–2017), Италия (2015, 2018), Индонезия (2017–2018) и Турция (2018, 2020–2021). Однако массив научных исследований и международной практики проведения налоговых амнистий показали, что они являются спорным и неоднозначным инструментом для роста доходов бюджета. А опыт их проведения довольно противоречив (большинство скорее неуспешно, чем успешно). Особенно проблемы проявляются в странах с высокой коррупцией и слабыми институтами власти. Все это присутствует и в украинском нулевом декларировании. Но кроме технических ошибок, противоречивой стала идеология процесса: вместо стимула к детенизации и росту экономики – очередное "пыточное приспособление" для сбора налогов с экономически активных украинцев.

Налогоплательщики, скорее всего, не пойдут на "фискальную Голгофу", а Украина займет место в ряду стран, проваливших и дискредитировавших механизм налоговой амнистии. И повторно прибегнуть к ней в ближайшем будущем мы не сможем. Нулевая декларация президента Зеленского – плохая и слабая политика, которая, скорее всего, не сработает.

Вячеслав Черкашин