Новый способ развести народ: Как власть может отобрать ваш автомобиль

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Вот и очередной способ от нашей власти, как развести собственный народ. Владельцы евроблях по всей Украине уже боятся везти свои автомобили на растаможку, ведь там их может изъять исполнительная служба. Причем до конфискации сами владельцы часто и не подозревают, что с их машинами есть проблемы. И вот в чем собственно дело.

В ноябре 2018-го изменилось законодательство и ввели новую статью о конфискации транспортных средств за нарушение режима временного ввоза и режима транзита. Суды начали выносить соответствующие постановления, но исполнительная служба их не выполняла. Это продолжалось три года, пока весной 2021-го не приняли новый закон о растаможке и эти автомобили не начали массово приезжать на таможни.

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Происходит следующее. Есть решение суда о конфискации транспортного средства. Этот автомобиль приезжает на таможню, и таможня должна временно его задержать. По факту человек попадает в капкан. Он платит 30-40 тыс. грн таможенных платежей, но ему выносят карту отказа в таможенном оформлении, вызывают полицию и исполнительную службу.

Дело в том, что люди, которые сами завозили свой автомобиль и целенаправленно нарушили режим, ожидая законопроект о растаможке, обычно знают, что на их авто может быть наложен арест, потому пытались решить проблемы до поездки на таможню. С конфискацией автомобилей в основном сталкивались те, кто купил автомобиль уже в Украине.

И возникает главный вопрос, можно ли вернуть такой автомобиль. Да, в некоторых случаях машину вернуть будет можно, а в других – нет. К примеру, если изъятый автомобиль завозил на территорию Украины иностранец, найти которого возможности нет, то и вернуть автомобиль уже не получится. Виновник тот, кто перегонял авто, и конфискация по закону происходит как бы у него.

Шансы вернуть конфискованное авто обычно 50/50. Последние законопроекты, касающиеся растаможки, не регулируют вопросы людей, которым были выписаны штрафы или конфискации. Приходится приходить в суд и просить дать возможность растаможить автомобиль. И людям остается полагаться только на волю случая, так как в апелляции есть как отказы, так и удовлетворения.

И что же происходит в случаи отказа? А то, что после суда машину выставят на аукцион, и единственное, что могут предложить в таком случаи, это ее выкупить. Но ведь это просто смешно. Люди уже заплатили за машину деньги, и теперь что – ее еще и выкупать? Как по мне, ее проще сжечь.

Люди не виноваты, что власть допустила не добросовестным брокерам продавать проблемные автомобили. И теперь на ошибках людей действующая власть решила просто заработать вот в такой не хитрый способ. Хотя, как по мне, именно с молчаливого согласия власти были допущены такие нарушения ввоза автомобилей, и не исключено, что специально. А люди верили, что с их транспортом ничего не будет. И вместо того, чтобы пойти навстречу обманутым людям, их просто решили развести в очередной раз на деньги.

Сергей Морозов