Новый штамм коронавируса "Дельта" в Украине: Когда ожидать жесткий локдаун?

Сергей Карпухин/ТАСС

Если доверять официальной статистике, то в Украине по сравнению с США или Россией, коронавирус практически исчез. Почему в стране не набрал волну штамм "Дельта"?

Об этом пишет Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Мне все задают вопрос, когда у нас начнется сильная волна пандемии?

Откровенно судя по тому, как развиваются события во всем мире, а в частности в странах ЕС, США, России - лидерам по новым случаям ковида, по ежедневной статистике у нас бы должно было быть минимум 30000 или 50000 новых случаев ежедневно, учитывая то, как мы соблюдаем карантин.

Даже в Израиле после тотальной вакцинации количество новых случаев ковида значительно выше, чем у нас, если перечислить на количество населения.

У нас по официальной статистике ковид практически исчез по сравнению с Россией, где более 800 человек погибает ежедневно или США где ежедневно фиксируют более 100000 новых случаев.

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Неофициально у нас примерно 7000-10000 новых случаев, потому что госпитализируем примерно 5% заболевших (госпитализаций 400-600).

Почему у нас не набрал волну "Дельта"-штамм?

В России всего 3 недели хватило для новой мощной волны, которая продолжается и до сих пор, так же и в США или Британии.

Объяснение кроется в том, что действительно в Украине переболело около 40% населения и это их пока защитило от "Дельта"-штамма.

Работают ли антитела после болезни, как защита от повторного заражения?

Скорее да, чем нет.

Поэтому у шведов свой вариант прохождения пандемии, у британцев и американцев свой, а у нас получился свой украинский.

Мы за счет того, что локдауны у нас не были такие жесткие, как в мире, получили такой результат защиты населения.

Конечно не все так просто и еще минимум 60% населения у нас не болело и вакцинировано только 10% взрослого населения, поэтому определенные угрозы появления новой волны есть.

Но создается впечатление, что чем больше у нас массовых мероприятий, тем меньше новых случаев ковида.

Наблюдаю за тем, как мы соблюдаем карантин и понимаю, что он очень условный.

Поэтому пока наблюдаем за ситуацией, не паникуем и помним, что если вы не болели и у вас поднялась температура, вам стоит сделать, как минимум, тест на антиген на ковид или ПЦР-тест.

Тарас Жиравецкий