Новый оборонный альянс AUKUS как шанс для Украины

AUKUS - трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США novyny.live

Недавно мир всколыхнула новость о формировании нового альянса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие перспективы открываются для Украины?

Об этом пишет Константин Елисеев в своем Telegram-канале.

Под аббревиатурой AUKUS объединить свои технологические потенциалы решили США, Великобритания и Австралия. Это событие сразу взбудоражило несколько ключевых столиц. От Пекина, который увидел в новом альянсе угрозу для себя, и России, которая никогда не пренебрегает случаем поиграть на разногласиях других, тем более в трансатлантическом лагере. До Парижа, который в этой истории оказался в величайшем проигрыше, пока что, потеряв многомиллиардный контракт на построение подводных лодок для Канберры. Казалось бы, события эти как регионально, так и политически далекие от Киева и заслуживают разве что поверхностного внимания. Но наоборот.

Выводы для Украины:

- Вашингтон в очередной раз демонстрирует мировое лидерство и готовность к неконвенциональным действиям. Там, где Белый дом видит возможности для продвижения собственных интересов, никакие "контакты с другими" (даже союзниками, тем более оппонентами) его не остановят. Хорошо быть на месте Австралии, которая получает и первоклассные подводные лодки на ядерной тяге, и первоклассных союзников для продвижения своих национальных интересов. А вот на месте Парижа быть плохо, ведь там сейчас вынуждены довольствоваться заверениями в несокрушимом партнерстве. Урок для Украины.

- Эффективную защиту собственных интересов не обеспечить с позиций национального эгоизма. В нынешнем мире гиперконкуренции побеждают те, кто умеют формировать взаимовыгодные союзы. То, что Киев тоже идет по этому пути и в последнее время запустил Люблинский треугольник, Ассоциированное трио и Квадригу, - это хорошо. Самое время приобщить к обозначенным формированиям европейские "центры силы", без которых сложно рассчитывать на эффективность дальнейших действий и перспективу.

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- Мир международных отношений не стоит на месте, постоянно возникают новые темы и горячие точки. Сколько бы километров ни отдаляли AUKUS от Киева, часть внимания партнеров от событий в Украине это отвлекло. Ведь современные дипломатические отношения определяются также и конкуренцией за внимание.

- Парижская истерия вокруг AUKUS неожиданно подбросила голевую передачу Киеву. Во время своего брифинга спикер французского правительства отметил, что в истории AUKUS речь идет "о стратегических вопросах, перед коммерческими", "а также о "стратегическом балансе в Индо-Тихоокеанском регионе", где имеют место и французские интересы. Назвать это своевременным откровением было бы мало. Киеву следует напомнить Парижу, где именно сейчас находятся лучшие интересы мира, безопасности и стабильности всей объединенной Европы - на Донбассе и в Крыму. Без решения этих вопросов стратегические интересы в отдаленных регионах мира и дальше будут удаленными. Как и перспективы безопасности ЕС, саммит относительно чего планируется в следующем году при председательстве Франции в Союзе.

- Банковой стоит активнее и системнее работать над привлечением Вашингтона к мирным усилиям в Украине. История с AUKUS не должно создать ложное впечатление в Кремле, что Донбасс и Крым для США не такие уж и стратегические вопросы. Это важно в том числе с точки зрения блочной дисциплины в НАТО и ЕС, ведь Москва точно попытается посеять больше разногласий между союзниками, тем более на фоне оскорбленной национальной гордости Франции.

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- Не стоит пренебрегать потенциалом и возможностями разведки и спецслужб. А особенно выставлять их в невыгодном свете, как в случае с "вагнеровцами" в Украине. Их роль, профессионализм и оперативность значительно возрастают в современном мире, особенно по т. н. прогнозированию и предупреждению неожиданных шагов, которые вредят национальным интересам страны.

Как итог: ошибаются те, кто пытаются описывать дальнейшие перспективы в темных тонах, поскольку нынешняя ситуация больше о "выходе из неудобного положения", чем о "входе". Подождем телефонного разговора президентов США и Франции, ожидания от которого уже определяются по формуле: "после первого шока и ярости" всегда приходит "время для движения дальше". И это тоже урок для Украины.

Константин Елисеев