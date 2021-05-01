Новые тарифы на газ с 1 мая: Все, что надо знать потребителям

из открытых источников

В Украине с 1 мая вводят годовые тарифы на газ, и всех потребителей автоматически переведут на базовый летний контракт с поставщиками газа. Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривни за кубометр.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В Украине с 1 мая 2021 года вводят годовые тарифы на газ. Все бытовые потребители будут автоматически переведены на базовый летний контракт с поставщиками голубого топлива по фиксированной цене. "Это решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа", - объяснила свое решение от 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Регулятор и правительство ожидают, что это позволит стабилизировать рынок газа и избежать тарифных протестов, которые вспыхнули в Украине этой зимой на фоне резкого увеличения газовых тарифов во время морозов.

Поставщики уже представили свои цены на природный газ, который будет поставляться в рамках базового летнего предложения, и у них у всех они выше, чем нынешние 6,99 гривни за кубометр газа. Отмечается, что потребители вправе менять годовой продукт на любой другой - месячный или квартальный, а также сменить поставщика.

Цена стабильности?

Газоснабжающие компании Украины предлагают потребителям новые газовые тарифы, отличающиеся между собой в полтора раза. Так, согласно данным сервиса для потребителей газа "Газотека", самый выгодный годовой тариф предлагают "Агросинтез Трейдинг (Neogas)" и "ТАС Энерджи" - он составляет 7,8 гривни за кубометр газа. А самый дорогой газ предлагает одесская компания "Свой" - 13,89 гривни за кубометр. Все цены подаются "без стоимости распределения (доставки)", что означает, что к цене поставщиков нужно добавить еще от 2 до 2,5 гривни за кубометр оплаты облгазам за услугу "распределение газа".

Новости по теме: Годовой тариф на газ: Сколько и как будут платить украинцы за голубое топливо

Итак, большинство газопоставщиков установили тарифы выше нынешнего лимита 6,99 гривни за кубометр. 21 газсбыт предлагает такой же тариф, как и "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр голубого топлива. 27 газсбытов предлагают тарифы от 8,2 гривни до 13,89 гривни. Эти тарифы будут действовать до 30 апреля 2022 года, и поставщикам запретят менять их в течение года в сторону увеличения - цену на голубое топливо они могут только уменьшать.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebоok, что летом ожидается снижение годовой цены газа вследствие сезонного снижения газовой цены и борьбы поставщиков за потребителя. "Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", - считает Шмыгаль. По его словам, годовой контракт гарантирует стабильность и прогнозируемые расходы. А еще премьер в очередной раз подчеркнул, что это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ".

Как формируются тарифы

Бытовой потребитель может подписать контракт с поставщиком не на год, а на месяц или квартал. Однако, будет ли ему это выгодно, пока спрогнозировать сложно из-за непредсказуемости сезонных колебаний цен на голубое топливо. Всего в Украине 12,5 миллиона бытовых потребителей, которые сжигают около 14,1 миллиардов кубометров газа в год. Две трети из этих потребителей покупают газ у облгазсбытов, которые считаются контролируемыми опальным олигархом Дмитрием Фирташем. Они закупают газ у государственного концерна "Нафтогаз Украины" по цене, которая не разглашается.

Новости по теме: Гарантированный рост тарифов: Электроэнергия для населения подорожает уже в 2021 году

В свою очередь, "Нафтогаз Украины" выкупает добытый внутри государства газ у своих дочерних компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", в частности у последней за 2,84 гривни. Этот газ, как утверждает эксперт Центра Разумкова Максим Белявский, составляет половину всего потребления бытовыми потребителями. Треть газа Украина импортирует из Евросоюза, где ожидается рост газовой цены вследствии европейской политики декарбонизации. "Еще около 20 процентов - это газ собственной добычи, но который продуцируют частные компании", - сказал Белявский.

Конкуренция среди (не)равных

Кроме цен на газ в ЕС и внутри Украины, на тарифы для украинцев могла бы положительно повлиять конкуренция между поставщиками газа, если бы все они могли покупать газ на прозрачных биржевых торгах. Сейчас на рынке более выгодные условия облгазсбыты, которые входят в бизнес-империю Дмитрия Фирташа. Им голубое топливо продает "Нафтогаз Украины" через сделку с ООО "Йе энергия", которая работала под брендом "РГК Трейдинг". "Цена закупки газа этой группой у "Нафтогаза Украины" не разглашается, так же как любые показания равных возможностей для всех газоснабжающих компаний, чтобы они могли создать собственный годовой тарифный план", - пояснила в разговоре с DW эксперт аналитического центра DiXi Group Виктория Ткачук.

Она считает, что значительное влияние на увеличение газовых тарифов в этом году оказали именно тарифы, предложенные "Нафтогазом Украины", а также группой компаний в орбите ООО "Йе Энергия" вследствии соглашения с "Нафтогазом". Для остальных компаний, по мнению эксперта, новые рыночные правила стали огромным стрессом, потому что заставили их учитывать все свои валютные, политические, закупочные, инфраструктурные риски.

Равные условия для всех поставщиков газа могло бы обеспечить государство, если бы позволило закупку 14 миллиардов кубометров газа украинской добычи всем компаниям-поставщикам. "То есть, чтобы все поставщики могли получить ресурс также по годовому контракту", - считает председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

В свою очередь, Максим Белявский говорит, что наиболее безопасными для потребителей могли бы быть месячный и квартальный тарифы. "Но эти варианты будут зависеть от того, насколько справедливо и прозрачно поставщики их рассчитают. Также будет играть важную роль фактор сговоров между поставщиками", - предостерег эксперт.

Согласно новым правилам, потребители всегда могут перейти с летнего на месячный, квартальный или сезонный тариф или сменить поставщика. Однако НКРЭКУ разрешила поставщикам не брать назад прежних клиентов, что будет сдерживать активный переход потребителей к новым поставщикам и усиление конкуренции. "Это может замедлить развитие розничного рынка газа и появление новых сильных компаний-поставщиков на газовом рынке", - подытожила Виктория Ткачук.

Александр Савицкий