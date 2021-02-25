Новое высокотехнологичное оружие в России и спячка на Западе

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 во время демонстрационного полёта на авиасалоне МАКС-2011 wikipedia.org

Россия и ее военный потенциал вызывают немалую тревогу на Западе. Осознает ли европейское руководство уровень технологического прогресса российской армии?

Об этом пишет Atlantico.

В феврале этого года между НАТО и Россией начала расти напряженность. "Кто хочет мира, готовится к войне", — говорит российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если Россия хочет столкновения, мы готовы", — отвечает генсек НАТО. Это определенно вызывает тревогу на фоне всех зон трения и прочих "маленьких войн".

В наше смутное время, когда организованная преступность, терроризм и вооруженные отряды кружатся вокруг туманных полей битвы, где также действует все менее заметный спецназ, европейское общественное мнение (и даже руководство), судя по всему, сбито с пути, затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами. Это касается, например, России и ее военного потенциала: ленивая европейская общественность сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах.

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Эксперты же вот уже 10 лет наблюдают совершенно иную картину от Черного моря до Сирии и от Украины до Карабаха. Поскольку стратегическая слепота чревата катастрофой, давайте рассмотрим российский арсенал, который на поверку оказывается куда более высокотехнологичным, чем кажется.

В конце 2020 года Польша организовала симуляцию боевых действий на уровне генерального штаба. Министр обороны и президент страны внимательно следили за ее ходом. Участие в операции приняли тысячи отобранных НАТО и Вашингтоном офицеров. Цель симуляции "Зима 2020" заключалась в том, чтобы проверить способность польской армии отразить военное наступление России. Польские силы задействовали приобретенные у США военные активы, такие как ракеты Patriot и истребители F35. Поле битвы лежало к востоку от Вислы, от Калининграда до Белоруссии.

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Как пишет польское информагентство Interia, итоги оказались ужасными: на первой неделе войны с Россией "польская армия прекратила бы существование", потеряв от 60% до 80% личного состава и техники. Варшава была бы окружена за четыре дня, порты заблокированы, а авиация и флот побеждены, несмотря на поддержку НАТО. Неожиданно? Нет: пять лет назад прошла аналогичная симуляция для Прибалтики, которая указала на ее разгром за 60 часов.

Эксперты объясняют эти поражения высокотехнологичным арсеналом на грани научной фантастики, который был разработан в России за последнее десятилетие. Речь идет о десятках оружейных систем и средств ведения радиоэлектронной борьбы, которые прошли проверку на Украине, в Сирии и Карабахе. Специалисты указывают на отсутствие такого вооружения в последних настоящих армиях Европы, то есть у Франции, Германии и Великобритании.

Сверхсовременный эсминец 4-го поколения "Дональд Кук" несет 96 крылатых ракет Tomahawk и 50 противовоздушных ракет. В апреле 2014 года он вошел в Черное море, вызвав немалое недовольство россиян. Внезапно над ним пролетел тактический бомбардировщик Су-24 с комплексом "Хибины". "Дональд Кук" ослеп и оглох. Экипаж увидел "черный экран": управляющий всем на борту (стрельба, радары, передачи…) "электронный мозг" умер. Судно было бы уничтожено первой ракетой (Су-24 делал вид, что заходит для атаки) и направилось в соседний румынский порт под ручным управлением ошеломленных офицеров.

В апреле 2018 года похожая участь ждала два французских фрегата, которые отправились в Средиземное море, чтобы "наказать" Сирию Башара Асада ракетным обстрелом. Тогда в нашем Минобороны заявили, что не хотят "комментировать эффективность той или иной оружейной системы".

В рамках традиционных боев подобные средства радиоэлектронной борьбы дают превосходство на волнах и парализуют противника. В НАТО система контроля поля боя называется Aegis: она организует и отслеживает ход сражения на суше, в воздухе и на море в режиме реального времени, направляет и координирует средства противоракетной обороны.

В Сирии же НАТО констатировала, что прибытие российских сил в поддержку Башара Асада кардинально изменило ситуацию. Перевозимые на грузовиках, самолета и вертолетах средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" сформировали непроницаемый для средств НАТО "пузырь" радиусом в 300 км. Радары слежения и целеуказания, связь со спутниками-шпионами, высокочастотное радио, сотовая связь, каналы управления дронами (разведывательными и ударными), Wi-Fi — все это прекратило работать.

В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем: "Москва-4", "Борисоглебск-2", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ", "Инфауна" и т.д. Эти "невидимые щиты" в том числе не дают врагу увидеть взлет и приземление самолетов (и ракет).

С 2012 года американские покровители сообщали сирийским мятежникам о всех перемещениях сирийской армии на севере страны. Теперь же ослепшие наемники обратились в бегство.

Еще одна жемчужина российского арсенала — боевые сухопутные роботы типа "Уран-9", которых удалось усовершенствовать благодаря боевому применению в Сирии. Они были созданы для разведки, огневой поддержки и ликвидации целей, способны развивать скорость до 35 км/ч на ровной поверхности, несут противотанковые ракеты, огнемет, пушку и пулемет, управляются удаленно с земли или вертолета. Здесь российский арсенал тоже широк, поскольку здесь существуют также "Стрелок", "Платформа-М", "РТК-ВН", "Нерехта", "Арго" и "Гном" (подлодка).

Ксавье Рофе

Перевод: ИноСМИ