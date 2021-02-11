Новая версия от Зеленского: "Каналы финансировались с временно оккупированной территории и государства-агрессора"

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

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"Новая версия от Зеленского: "Каналы финансировались с временно оккупированной территории и государства-агрессора".

Президент Зеленский, закон запрещает накладывать санкции на граждан Украины, откуда бы они, эти граждане, не финансировались, хоть из оккупированной территории, хоть из России, хоть из США, это – первое.

Второе, санкции могут применяться только к лицам, осуществляющим террористическую деятельность. Вы всерьёз верите, что нардеп Козак занимается террористической деятельностью и является террористом? Почему же он до сих пор не арестован за этот самый терроризм? Или он не террорист?

Третье, Конституция запрещает кому бы то ни было, включая и президента, ограничивать права граждан. Исключение составляют лишь случаи, допустимые во время военного и чрезвычайного положения, которые, как известно, до сих пор не введены.

И последнее. Всем уже в Украине и за ее пределами ясно, что санкции введены против Медведчука. По абсолютно надуманным основаниям. Явно противозаконно. Вы со своим олигархическим окружением просто испугались. Испугались стремительного роста его популярности. Его явного преимущества перед вами. Именно Медведчук сегодня является символом украинского протеста. Символом борьбы против внешнего управления. Именно с ним многие связывают спасение Украины от таких, как вы и как Порошенко. А три оппозиционных канала об этом вещали на весь мир. Каждый день. Круглые сутки.

Вот вы вместе с Порошенко и напали на Медведчука. И на эти три несчастных канала. Вы из страха перед ними вышвырнули на улицу полторы тысячи человек, журналистов и сотрудников ненавистных вам телеканалов. И сейчас, защищая себя от справедливых обвинений в узурпации власти, врете, находя себе все новые и новые оправдания. В этот раз вот: финансирование каналов из оккупированных территорий...

Оценку вам и вашей власти уже дал Европарламент: ухудшение социальной и политической ситуации, давление на прессу, репрессии и коррупция. Вот это и есть ваше истинное лицо. А Медведчук обязательно победит в этой борьбе. И украинский народ победит. И сбросит с себя ярмо внешнего управления вместе с вашей гнилой и продажной властью".

Ренат Кузьмин