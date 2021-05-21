live
Новости » Политика Читати новину українською

Новая история Афганистана: США уходят, а местные распределяют потоки

Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

Военный контингент США покидает Афганистан Фото из открытых источников

На фоне ухода США из Афганистана, представители самых влиятельных местных сил создали новый политический орган. Кто вошел в Совет и какие цели новой структуры?

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

США уходят, а местные распределяют потоки. Всё ждал, когда же начнутся договорняки. Вот они, родимые.

В Афганистане сегодня создали новый политический орган, полномочия которого, правда, пока не совсем ясны. Но судя по всему, это будет такой институционализированный дерибан страны с целью установления нового постамериканского статуса-кво.

В совет из восьми человек войдут представители самых влиятельных афганских сил, которые держат бизнес, имеют лояльную социальную базу и оружие, контролируют территории, удерживают провинциальные центры.

Новости по теме: США выводят войска из Афганистана, или Начало "Новой большой игры" в Евразии

Кроме самого президента Афганистана Ашрафа Гани, который естественно забронировал себе там место на правах инициатора Совета и главного связного с Западом, туда войдут и другие не менее известные люди.

Зацените сами, думаю, у многих возникнет чувство дежавю и ностальгии:

  • экс-президент Хамид Карзай (кандагарские элиты из крупнейшего пуштунского племенного объединения дуррани);
  • лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр (восточные элиты из второго по крупности племенного объединения гильзаи);
  • бывший вице-президента Афганистана Карим Халили (хазарейцы);
  • вице-президент Афганистана, маршал Абдель-Рашид Дустум (центральные элиты, узбеки);
  • экс-министр иностранных дел, лидер партии Джамаат-е-Ислами Салахуддин Раббани (сын Бурнахуддина Раббани, бадахшанские таджики);
  • лидер Партии народного исламского единства Мухаммед Мухакик (северные элиты, хазарейцы, балхские кланы);
  • один из руководителей Талибана, пока что неизвестно кто именно.

Предвкушаю начало серьёзной битвы за власть между разными политическими силами. Пока Штаты уходят, в Совете начнётся делёж влияния, портфелей, обсуждение политического будущего страны.

Талибан своего добился - их официально включили в афганскую политику, и это станет началом их легитимизации и восхождения к власти спустя 20 лет войны, которая началась с их свержения в 2001 году.

Я думаю, что именно с этого органа и начнётся новая постамериканская история Афганистана. Эти лидеры должны будут распределить власть либо на долгое время, либо на какой-то период, пока США не уйдут окончательно в сентябре.

Ясно одно - нынешнее прозападное правительство уйдёт. Сам Ашраф Гани заявил, что новые власти будут "такими, какие устроят всех" членов Совета. Другими словами, всем спасибо, все свободны, а дальше уже каждый за себя.

Илия Куса

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

РФ "выбьет зубы всем", кто попытается от нее что-то "откусить", - Путин В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина Отмена санкций против "Северного потока-2" станет проигрышем Байдена, - Зеленский Позиции Франции и Германии в отношении РФ ослабляются, - Зеленский

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Фашизм и антифашизм в современном мире.
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника