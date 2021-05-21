Новая история Афганистана: США уходят, а местные распределяют потоки

Военный контингент США покидает Афганистан Фото из открытых источников

На фоне ухода США из Афганистана, представители самых влиятельных местных сил создали новый политический орган. Кто вошел в Совет и какие цели новой структуры?

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

США уходят, а местные распределяют потоки. Всё ждал, когда же начнутся договорняки. Вот они, родимые.

В Афганистане сегодня создали новый политический орган, полномочия которого, правда, пока не совсем ясны. Но судя по всему, это будет такой институционализированный дерибан страны с целью установления нового постамериканского статуса-кво.

В совет из восьми человек войдут представители самых влиятельных афганских сил, которые держат бизнес, имеют лояльную социальную базу и оружие, контролируют территории, удерживают провинциальные центры.

Новости по теме: США выводят войска из Афганистана, или Начало "Новой большой игры" в Евразии

Кроме самого президента Афганистана Ашрафа Гани, который естественно забронировал себе там место на правах инициатора Совета и главного связного с Западом, туда войдут и другие не менее известные люди.

Зацените сами, думаю, у многих возникнет чувство дежавю и ностальгии:

экс-президент Хамид Карзай (кандагарские элиты из крупнейшего пуштунского племенного объединения дуррани);

лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр (восточные элиты из второго по крупности племенного объединения гильзаи);

бывший вице-президента Афганистана Карим Халили (хазарейцы);

вице-президент Афганистана, маршал Абдель-Рашид Дустум (центральные элиты, узбеки);

экс-министр иностранных дел, лидер партии Джамаат-е-Ислами Салахуддин Раббани (сын Бурнахуддина Раббани, бадахшанские таджики);

лидер Партии народного исламского единства Мухаммед Мухакик (северные элиты, хазарейцы, балхские кланы);

один из руководителей Талибана, пока что неизвестно кто именно.

Предвкушаю начало серьёзной битвы за власть между разными политическими силами. Пока Штаты уходят, в Совете начнётся делёж влияния, портфелей, обсуждение политического будущего страны.

Талибан своего добился - их официально включили в афганскую политику, и это станет началом их легитимизации и восхождения к власти спустя 20 лет войны, которая началась с их свержения в 2001 году.

Я думаю, что именно с этого органа и начнётся новая постамериканская история Афганистана. Эти лидеры должны будут распределить власть либо на долгое время, либо на какой-то период, пока США не уйдут окончательно в сентябре.

Ясно одно - нынешнее прозападное правительство уйдёт. Сам Ашраф Гани заявил, что новые власти будут "такими, какие устроят всех" членов Совета. Другими словами, всем спасибо, все свободны, а дальше уже каждый за себя.

Илия Куса