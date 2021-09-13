Незаконные санкции против Медведчука могут дорого обойтись Украине после выигрыша оппозиционера в ЕСПЧ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Похоже, украинский извечный вопрос "Куда идти?" мы так и не осознали

Текст обращения Инициативной группы "Первого декабря" написан в соавторстве с Ольгой Гнатюк, Владимиром Ермоленко, Евгением Захаровым, Иосифом Зисельсом, Игорем Козловским, Игорем Юхновским, Ярославом Яцкивым.

Оказалось, что, даже имея запись в ст. 85 Конституции Украины о "стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", упомянутый вопрос встает перед нами чуть ли не ежедневно. Ведь реальная практика нашего государства во многих сферах противоречит таким европейским аспирациям и воспроизводит старый общественный договор со многими рудиментами советского строя. И нигде эта практика не принимает такие гротескные формы, как в сфере верховенства права.

В мире действует такой критерий успешности или неуспешности страны: "Во всех успешных странах элита создает законы для себя и распространяет на других. В неуспешных странах элиты создают законы для других и исключения для себя". Этот критерий является приговором для украинской правовой системы, поскольку в нашей стране давно действует выборочное правосудие, из-за которого власть часто применяет законы против своих политических соперников и выводит из-под их действия политических союзников. В стране и дальше действует "телефонное право", опирающееся на логику политической целесообразности, и коррупция, в основе которой – корыстный личный или клановый интерес.

Конечно, ситуация "страна без Арбитра" создает очень сложную нравственную атмосферу в народе, и психологическая усталость огромна. Однако, стремясь выжить и обеспечить свои первоочередные интересы, многие вынуждены прибегать к коррупции, которая стала привычным способом решения жизненных дел. Поэтому ответственность за такое положение вещей, несомненно, лежит на власти.

Однако винить в этом только руководящие верхи было бы несправедливо: коррупция пропитала все уровни общества. Вот почему все прежние попытки преодолеть коррупцию упирались в глухую стену общественного сопротивления. Поэтому правовой беспорядок и негласный коррупционный договор существенно искажают правовое сознание общества. На всех уровнях общества формируется одиозное правило: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения", а умение избежать наказания становится мерилом жизненного успеха.

Оказалось, что в такой атмосфере стало трудно не только людям жить, но и нашему руководству – управлять страной. В этом году административная практика "обогатилась" новым know-how: принятием административных решений, которые заменяют работу правоохранительных органов и судов. Иначе говоря, если проблему нельзя решить, лучше ее обойти. Речь идет о решении СНБО о санкциях в отношении граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, а также иностранцев, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Закон "О санкциях" не содержит указаний, которые можно применять для граждан Украины и украинских юридических лиц. Единственная возможность для этого видится в толковании выражения "а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность", поскольку ими могут быть и граждане Украины, и украинские юридические лица. Но в таких случаях должны быть неопровержимые доказательства причастности к террористической деятельности. Словом, вводя практику санкций, руководство государства проявляет полное недоверие к национальной правоохранительной и судебной систем, которые неспособны квалифицировать правонарушения, собрать доказательства и довести дело до законного и справедливого решения суда, принятого в состязательном процессе.

В частности, если были доказательства причастности Виктора Медведчука и Тараса Козака к террористической деятельности, то надо было открыть уголовное производство, собрать доказательства, предъявить подозрение и судить их украинским судом. Обходной маневр может дорого обойтись украинскому государству, поскольку решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в который отправился Виктор Медведчук, может быть не таким, как на это надеется украинское руководство. А проигрыш Украины в этом деле может негативно отразиться на перспективах проевропейских политических сил.

Применение санкций в отношении Виктора Медведчука получило в целом благоприятный отклик в обществе – и мы также приветствовали бы законное привлечение его к ответственности, поскольку он не раз переступал "красные линии". Однако популярность этих санкций только свидетельствует о низкой правовой культуре общества. Приспосабливая слова митрополита Шептицкого к нашей ситуации, можно утверждать, что незаконный акт, исполненный во имя патриотизма, является тем более опасным для народа, чем больше может ему нравиться.

Правозащитники справедливо приводят многочисленные правонарушения, содержатся в решении СНБО от 2 и 15 апреля, 14 мая, 18 июня по санкциям в отношении граждан Украины. Это, в частности, незаконное лишение украинского гражданства, принудительное выселение из страны несмотря на то, что подсанкционные лица имеют в Украине семьи, члены которых являются гражданами Украины, и тому подобное. Однако особенно поражает то, что в санкционные списки попало не менее 8 участников боевых действий, которые воевали в составе добровольческих батальонов за Украину в 2014-2015 гг. Такие действия государства в отношении своих защитников просто аморальны! К тому же, куда поедут граждане РФ, которые защищали Украину от агрессора с оружием в руках? В Россию они явно вернуться не могут, их там ждут пытки и смерть, а выехать в другую страну и получить там убежище с полученным по решению СНБО статусом они не смогут. Однако, несмотря на протесты правозащитников, из санкционного списка их не удаляют.

Строгие и репрессивные меры, которые применяются бессрочно и нарушают права человека, являются не ограничительными, а карательными. Итак, в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое судебное разбирательство судом, установленным законом, соблюдение принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно проинформированным о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты, право на уважение частной и семейной жизни, право мирно распоряжаться собственным имуществом и тому подобное. Однако в ситуации с применением этих санкций ни одна из этих гарантий не была соблюдена.

Еще одной попыткой обойти проблему неэффективного судопроизводства является предоставление больших и, по мнению правозащитников, бесконтрольных полномочий СБУ, предусмотренных законопроектом об СБУ, который на днях должна рассматривать Верховная Рада. Это лишь усилит описанное выше напряжение.

Этим своим обращением Инициативная группа "Первого декабря" хочет предостеречь руководство государства: обойти проблему восстановления справедливого судопроизводства не удастся. Попытки простыми действиями решать сложные проблемы, если и может показаться эффективным средством, то непродолжительное время, поскольку эти проблемы будут только обостряться и порождать новые негативные последствия. Видимо, власти кажется, что разрубили гордиев узел. Однако на самом деле открыли ящик Пандоры.

Согласно статье 3 Конституции "человек, его жизнь и здоровье… признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", а "Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства". Учитывая все вышесказанное, нельзя не сделать вывод, что эти статьи Конституции не стали основным законом нашей жизни, а являются фасадными декларациями, подтверждающими: украинская демократия во многих сферах остается имитационной.

Однако по этим расхождениям между декларациями и реальностью и будем когда-то судимы все мы: как руководство государства, так и общество в целом.

Мирослав Маринович

Перевод: НВ