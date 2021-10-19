Незаконное закрытие оппозиционных СМИ в Украине массово осудили профильные международные организации, известные политики и эксперты с мировым именем

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Украинская власть во главе с президентом Зеленским ведет жесткую борьбу с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о провалах чиновников и лжи, которой кормит украинцев эта власть.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, приостановив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.uа" и "Шарий.net".

Сотрудники незаконно закрытых телеканалов и сайтов неоднократно проводили акции протеста и обращались с письмами к президенту США Джо Байдену, государственному секретарю США Энтони Блинкену, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту ПАСЕ Рику Дамсу, ООН, в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международную правозащитную организацию Freedom House и другие организации с просьбой обратить внимание на тотальную цензуру и угрозу свободе информации в Украине.

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", и назвали это решение противоречащим международным стандартам.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала отменить санкции и восстановить вещание телеканалов

Наложенные персональные санкции оказали серьезное неблагоприятное воздействие на право на свободу выражения мнения, включая право на информацию, защищаемое законом.

Решение не демонстрирует необходимость и соразмерность конкретных предпринятых действий, в частности, из-за отсутствия четкого указания конкретных угроз, которые телеканалы могут представлять для национальной безопасности.

В ожидании ответа мы призываем принять все необходимые временные меры, чтобы остановить предполагаемые нарушения и предотвратить их повторение.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека о санкциях против телеканалов: решение противоречит международным стандартам

2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK). Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом.

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека: решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, "112 Украина" и ZiK может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине

Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо: в Управлении обеспокоены последствиями решения президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для свободы выражения мнения в стране

Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине".

Официальный представитель напомнила в связи с этим, что "государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать различную информацию и идеи. В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в сфере прав человека", - подчеркнула она.

Председатель ОБСЕ Анн Линде ответила на обращение журналистов незаконно закрытых властью украинских медиа: свобода слова - это очень важно

Как министр иностранных дел и как председатель ОБСЕ, я полностью поддерживаю право на свободу мнений, их выражения и информации, а также свободные, независимые и неупрежденные СМИ в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ. Двусторонняя поддержка Швецией программы реформ в Украине на протяжении многих лет сосредоточена, в частности, на независимых СМИ и она будет продолжаться.

Как председатель ОБСЕ, Швеция придает первостепенное значение соблюдению прав человека, демократических принципов и верховенства закона. Это включает свободу СМИ, государства-участники взяли на себя твердые обязательства в этих областях, и мы продолжаем подчеркивать это в нашей роли Председателя. Чтобы подчеркнуть важность соблюдения свободы СМИ в регионе ОБСЕ и содействовать полному выполнению обязательств государств-участников в этом отношении.

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 года).

Европейский социально-экономический комитет ответил журналистам незаконно закрытых Зеленским медиа на их обращение следующее: украинская власть должна соблюдать свободу слова, мы пристально следим за этим

Как вы знаете, мы с самого начала следили за ситуацией, которую вы подробно описываете в своем письме, и всегда высказывали четкую позицию по этому поводу. В этом отношении наша позиция соответствует позиции других институтов ЕС. Европейский социально-экономический комитет (EESC) всегда был твердым сторонником свободы выражения мнений, а также прозрачных, независимых и разноплановых СМИ. Это основополагающие элементы партнерства между ЕС и Украиной, а также основные принципы и ценности ЕС, к которым Украина присоединилась, подписав Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной и взяв на себя обязательство по его полной реализации. Мы очень хорошо осознаем проблемы, с которыми приходится сталкиваться украинскому медиа-пространству, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, затрагивающих вашу страну, в том числе из-за рубежа, но мы считаем, что с ними необходимо бороться в соответствии с принципами свободы СМИ.

Бывший глава Европейского социально-экономического комитета Анри Малосс заявил следующее: украинская власть закрывает СМИ и ограничивает свободу слова

Этот вопрос является чрезвычайно чувствительным для Украины. Она выбрала путь демократии и европейской модели. В то же время недавно мы видели действия, которые можно трактовать как запрет свободы слова под предлогом дезинформации. Сегодня мы видим тенденции ... в Украине, в Европе, повсюду, что дезинформация, которая действительно существует, но иногда она становится оправданием для некоторых правительств в попытке запретить некоторые медиа и ограничить свободу слова. Свобода СМИ должна быть ключевой ценностью и не должна ограничиваться за исключением решения суда. Ведь на примере Украины в конфликтной ситуации я вижу возможное ограничение со стороны власти и это неправильно.

Французский сенатор Гуле во время дебатов с трибуны заявила о внесудебных расправах со "112", ZIK и Newsone со стороны украинской власти

В последние месяцы многие СМИ были закрыты без каких-либо причин и без объяснений по мотиву национальной безопасности. Мы не можем не реагировать на принятые украинскими властями меры против телеканалов и интернет-сайтов 112, ZIK, Newsone, "Шарий.нет" и издания "Страна.ua". Это атака на принципы свободы прессы. К тому же лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и подпал под санкций вне каких-либо судебных разбирательств. Власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение для решения проблем СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений, в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. Решения СНБО Украины о применении санкций против нескольких физических и юридических лиц привели к запрету доступа к разным СМИ. ОБСЕ и многие СМИ уже предупреждали об опасности этой ситуации

Французский сенатор Клод Керн в ПАСЕ раскритиковал санкции СНБО против украинских СМИ и предложил создать комиссию по оценке свободы слова

Это предложение о принятии резолюции исходит из ситуации после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к нескольким физическим и юридическим лицам, что привело к запрету доступа к медиа, таким как телеканалы и интернет-сайты: 112, ZIK, сайты Страна.ua, Шарий.net, NewsOne, в то время как Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Таким образом, фундаментальные принципы свободы прессы должны применяться в соответствии с соответствующими международными стандартами и обязательствами ОБСЕ"

Член ПАСЕ от Великобритании лорд Расселл о давлении на медиа в Украине сказал: нужно поддерживать тех политиков, которые выступают за свободу СМИ

В современной Европе свобода слова означает возможность знакомиться с точками зрения, с которыми вы категорически не согласны. Но у них есть право, чтобы их публиковали и читали. Впрочем, вы тоже имеете право полемизировать с ними - если считаете, что это неправда. И вы можете делать это через посредничество СМИ или в судах. Вот это и есть, по моему мнению, свобода слова. Если граждане страны решительно поддерживают свободу слова и свободу медиа, им стоит голосовать за политическую партию, которая выступает за свободу СМИ.

Член делегации ПАСЕ от Дании Ким Валентин уверен: если нет свободы слова, то нет и настоящей демократии

Одна из целей демократии - это обеспечение свободы слова, и если этого нет, то нет и настоящей демократии. Ваша страна, Украина, хочет иметь настоящую демократию. Вы должны смотреть на другие страны Европы и видеть, как это устроено там. И если вам и дальше нужна помощь Европы, вам нужно приложить большие усилия для обеспечения свободы слова в Украине. И это должна быть крайне важная составляющая демократического процесса.

Вице-президент ПАСЕ Кильюнен о незаконном закрытии каналов в Украине: не может быть серьезных политических, демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли

Это очень фундаментальный вопрос, когда мы говорим о демократическом обществе, и мы работаем здесь, в ПАСЕ, главной организации Европы по вопросам прав человека и демократии. Естественно, свобода самовыражения - одно из этих фундаментальных прав. И не может быть серьезных политических, демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли. Перед демократией встает множество вызовов, и самый большой из них - когда власть вмешивается в работу медиа"

Член делегации ПАСЕ от Австрии Штефан Шенах также встревожен преследованием властью независимых медиа в Украине: закрыть телеканал может суд, но не правительство

Я знаю о ситуации в Украине, и я встревожен. Журналистика в Украине - это нелегкая профессия. Свобода слова - одна из важнейших составляющих демократии. Три части власти - законодательная, исполнительная и судебная, а медиа - четвертая. Иметь свободные СМИ, иметь возможность говорить то, что хочешь, - это серьезно. Власть не может закрыть медиа в Австрии - это может сделать только суд. У нас есть нормы - каким образом теле- или радиокомпания может получить лицензию. Это решает независимый комитет. Он рассматривает случаи возможных нарушений. В Западной Европе нет страны, где существовали бы проблемы со свободой слова. Там функционируют мощные общественные и частные медиа, плюс еще неприбыльные. То есть, есть три возможности реализации свободы медиа. И есть законы о телекоммуникациях, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на вещание. Мы знаем, что ситуация в Украине - не самая лучшая.

Представитель Франции в ПАСЕ Димитри Убро также выступил против давления на СМИ в Украине

Я думаю, что людям очень важно самим выбирать свое будущее, и надо бороться за то, чтобы демократия оставалась жизнеспособной

Представитель Германии в ПАСЕ Андрей Гунько выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине: это уход от демократии

Относительно ситуации с украинскими СМИ. Я критически наблюдаю за ней уже на протяжении многих лет. Так, пять лет назад я организовал конференцию в немецком парламенте на тему украинских медиа. Мы общались с участниками из Украины. И меня очень тревожит закрытие различных телеканалов сейчас. Меня волнует ситуация и угрозы в адрес Анатолия Шария, я с ним контактирую, и ситуация с украинским журналистом Русланом Коцабой, на которого нападали националисты. Состояние дел со свободными медиа и свободой слова в Украине вызывает беспокойство в целом, и это отслеживается здесь в ПАСЕ и также в Германии. А то развитие ситуации, что есть сейчас, действительно тревожит. Это отход от демократической Украины, которую я действительно хотел бы видеть такой.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто о закрытии украинских СМИ: свобода самовыражения - одно из главнейших гуманитарных прав

Здесь нет никаких вопросов. Мы, венгры, долго боролись за свободу в прошлом. Права человека чрезвычайно важны для нас, и свобода самовыражения - среди них. Мы часто слышим нотации от Европейского союза касательно свободы СМИ, но мы не закрыли ни одно медиа в своей стране. Более того, крупные средства массовой информации в Венгрии, которые являются ведущими игроками медийного сектора, выступают против политики правительства. И это демократия, мы должны с этим жить.

Представитель Португалии в ПАСЕ Педро Сегоньо высказался о давлении на СМИ в Украине: свобода слова - это фундаментальное право человека

Важно обеспечить жизнь каждого в правовом государстве, где существует действенная демократия. Так же свобода слова - это мощное право, которое является неотъемлемой частью свободы прессы. И все это очень важно для людей в Европе. В Португалии свобода слова - это право, гарантированное Конституцией. Это фундаментальное право. Поэтому очень важно существование как общественных, так и частных СМИ. Только они могут гарантировать, что любой, с любой политической позицией, имеет право высказаться и тем самым реализовать демократические принципы в отношении всех учреждений и организаций - и государственных, и частных. Не бывает свободы вообще, если свобода слова не является в стране фундаментальным конституционным правом

Член португальской делегации в ПАСЕ Пауло Писко о закрытии украинских СМИ: свобода слова - это сущность демократии

Если люди не свободны говорить то, что они думают об обществе, в этом обществе нет свободы. Жизненно необходимая роль журналистики - это свободно сообщать новости, даже если они критичны. Потому что демократия не является демократией, если при этом невозможно существование различных точек зрения.

Итальянский сенатор Джанни Марилотти отреагировал на закрытие телеканалов в Украине и назвал журналистов жертвами политического давления

Для Организации Объединенных Наций свобода слова крайне важна, а именно, чтобы люди были проинформированы, чтобы они понимали, что происходит вокруг. Это играет ведущую роль для демократии. Поэтому свобода слова - это то, что мы должны оберегать повсюду. В Италии, в Украине, в США. И мы работаем над этим ежедневно. Так действовали во время кризиса с Ассанжем, и так же будем действовать в ситуации с закрытием украинских телеканалов. Это те вопросы, которые являются фундаментальными для демократии.

Член ПАСЕ от Чешской республики о закрытии СМИ в Украине: страны, которые хотят соблюдать демократические принципы, не должны ограничивать свободу слова

Руководство государства, которое хочет соблюдать демократические принципы, не должно ограничивать свободу слова в стране. Это очень серьезный вопрос для всех народов, для всех стран мира. У нас в Чешской республике все это уже в порядке. Но в некоторых странах еще нет. Надо изучить еще ситуацию в этих странах. Думаю, что в будущем это произойдет.

Итальянский сенатор Роберто Рампи о закрытии независимых медиа в Украине: не бывает демократии без свободы слова

Не бывает демократии без свободы слова, без разносторонних медиа и возможности для людей слышать разные мнения. Я считаю это большой проблемой. Мы знаем об украинской ситуации. Ассамблея приняла резолюцию о праве людей на осведомленность. Определенная свобода слова существует. Но мы продолжаем работу, чтобы улучшить ситуацию с ней во всех странах.

Сенатор Франции Дидье Мари: СМИ необходимо защищать, особенно когда власть давит на медиа

Свобода слова очень важна для демократии: иметь свободных журналистов и свободные СМИ. Всем необходимо знать, что думают другие люди. Нам необходимо журналистика, способна объяснить, что происходит, и необходимы различные точки зрения. Поэтому для нас очень важно, чтобы медиа были свободны. Один из фундаментальных критериев принадлежности к Европе и к демократии - это свободная журналистика. И необходимо защищать ее от власти, когда власть их ущемляет.

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц отреагировал на обращение Фонда защиты свободы слова: свобода мнений и свобода прессы – это фундаментальное право, которое должно быть защищено государством

Нет никаких оправданий для намеренного ограничения свободы действий журналистов и медиакомпаний, а также для нападений, угроз и вмешательства в свободу представителей СМИ. Пожалуйста, будьте уверены, что мы будем продолжать следить за развитием ситуации со свободой слова и свободой прессы в Украине и разными способами поддерживать инициативы по защите работы журналистов и медиаорганизаций

Французский сенатор Натали Гуле потребовала от главы МИД отреагировать на санкции украинских властей против "112 Украина" NewsOne, ZiK и других закрытых медиа в Украине

Украина - соседняя и дружественная страна, с которой Европейский союз поддерживает тесные отношения в рамках восточного партнерства. Никогда не оспаривалось, что Украина подверглась серьезной территориальной агрессии и, в этом качестве, имеет законное право на защиту, в том числе за счет решений, находящихся под ее единственным суверенитетом, защищающих свою национальную безопасность.

В течение последних нескольких месяцев многие средства массовой информации были закрыты, без каких-лито оснований и без суда, именно под предлогом защиты национальной безопасности. Но ускорение принятых мер действий украинских властей в отношении ведущих телеканалов и интернет-сайтов: новостных каналов 112 и ZIK, интернет-сайтов Strana.ua и, следовательно, нападок на принципы свободы слова, в ответ на это приводит нас к необходимости отреагировать. Оппозиционный лидер был заключен под домашний арест и наказан вне судебного разбирательства

Глава Генерального директората Совета Европы Христос Якумопулос порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в ЕСПЧ из-за ограничения свободы слова в Украине

Совет Европы считает свободу СМИ и свободу слова важными элементами демократического общества и неотъемлемой частью защиты прав человека и основных свобод. Мы внимательно следим за развитием событий в Украине в отношении свободы СМИ. Право на свободу слова закреплено в статье 10 Европейской конвенции о правах человека. Если вы считаете, что ситуация, которую вы описываете в своем письме, является нарушением статьи 10 ЕКПЧ, вы можете подать жалобу в ЕСПЧ после выполнения процедурных условий приемлемости, изложенных в статье 35 ЕКПЧ, включая исчерпание всех доступных эффективных внутренних средств правовой защиты.

Сенатор Франции Гуле: при ПАСЕ должна быть создана международная комиссия по расследованию нарушений свободы слова в Украине

Есть свобода прессы, есть условия разработанные здесь в национальном плане, которые связаны, скажем, с чрезвычайным ситуациям в государстве, и мы хотели бы напомнить прежде всего, что Украина должна быть суверенной и, опять-таки, территориальная целостность Украины должна быть соблюдена. И мы уже немало времени занимались этими проблемами. На нашем уровне, мы не можем предложить решение – это не наш уровень, но, опять-таки, мы можем обратиться к ПАСЕ, Украина является членом ПАСЕ, с тем, чтобы была создана международная комиссия по расследованию этой ситуации. И поскольку это, как раз и является одной из функций ассамблеи ПАСЕ – обеспечить соблюдение демократических стандартов в странах-членах ПАСЕ. Таким образом, мы сделали великолепную работу, парламентскую работу

Сенатор Франции Геррио о свободе слова в Украине: запреты на распространение информации могут быть установлены только на уровне судебной власти

Свобода слова является основополагающим элементом демократии. Важно, чтобы эти вопросы обсуждались с разных позиций. Именно различие позиций в конце дает результирующее правильное направление. И таким образом любые запреты на распространение информации как в средствах аудиовизуальных, в прессе, так и в интернете может быть установлено только при соблюдении всех процедур, которые могут осуществляться на уровне судебной власти.

Докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека будет работать, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 года).

Эксперт Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете Эдуард Кляйн о преследовании Зеленским оппозиции и Медведчука: под видом деолигархизации был устранен главный политический оппонент

После двух лет пребывания у власти общественная поддержка Зеленского ослабела, что все более затрудняет достижение им заявленных целей. И другой момент - это подмена Зеленским понятий. С одной стороны он якобы развернул борьбу с олигархами в Украине, а с другой "под прикрытием деолигархизации занялся устранением политических оппонентов. Кроме того, с момента вступления в должность Зеленский практически не добился заметных успехов по двум основным вопросам своей предвыборной кампании - войне на Донбассе и борьбе с коррупцией - несмотря на незначительный прогресс.

Евродепутат Максимилиан Кра: в Украине происходит усиление репрессий против тех, чье мнение отличается от мнения власти

Мы видим ступеньки, которые идут в неправильном направлении. Первое - это давление на ваш канал, второе - это давление на русский язык. И последний шаг - это то, что оппозиционный лидер преследуется и его хотят, очевидно, посадить в тюрьму. Шаг за шагом мы видим рост давления и репрессий против тех, у кого есть другая идея об Украине, которая является отличной от той, что у правительства.

Лондонский Институт по освещению войны и мира (IWPR): давление на СМИ, которые связывают с Медведчуком, говорит о критической ситуации со свободой слова в Украине

За последние несколько лет рейтинг Украины с точки зрения политических прав и гражданских свобод значительно упал, и в первую очередь это связано с блокировкой трех независимых телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В начале 2021 года некоторые правозащитные организации и средства массовой информации подверглись критике в свете того, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против владельца трех новостных каналов, которые затем прекратили вещание.

Евродепутат от Словакии Мирослав Радачовский: в Украине очень много других проблем, которые должна решать власть, вместо того, чтоб блокировать вещания телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Я как словацкий евродепутат категорически против того, чтобы какие-либо медиа, СМИ, были заблокированы властью или президентом. Это невозможно. Возможно запретить медиа только тогда, когда они пропагандируют терроризм или убийства, или что-нибудь такое. Но я удивлен одной вещи – как мне известно, в нашей братской Украине есть проблема с ковидом, есть проблема с экономикой, есть проблема на востоке Украины. И когда есть такие проблемы у вас, серьезные, почему господин Зеленский решил медиа? Этого я не понимаю. Это понимаю только так, что это политическое дело. И я категорически против этого… Мне непонятно, почему этим занимается ваша власть и президент. Я категорически и все евродепутаты против того, чтобы СМИ были запрещены. Я говорю за Словакию, мы все болеем за вас, мы болеем за Украину, болеем за Россию, потому что мы один славянский народ. А это мне не нравится, и никому не нравится, что у вас самая большая проблема телеканал. У вас много других проблем, не телеканалы. Телеканалы пусть будут такие и такие, оппозиционные и другие.

Евродепутат Максимилиан Кра заявил, что украинская власть стремительно движется против фундаментальных прав человека

Репрессии стали тенденцией в Украине. Мы сейчас видим, что украинское правительство стремительно движется против фундаментальных прав человека. В частности, репрессирует русскоязычных принятием законов, запрещающих использование любого другого языка, кроме украинского. Даже в тех регионах Украины, где никто не общается на украинском как родном языке. Это грубое нарушение прав человека, которые Украина обязывалась уважать. Поэтому сейчас украинское правительство на очень катастрофической позиции в отношении тех людей, которые требуют выполнения обещаний и разговаривают на русском. Я этим очень встревожен.

Ежегодный доклад Государственного департамента США: незаконное закрытие украинских оппозиционных телеканалов – NewsOne, "112 Украина" и ZIK – является нарушением прав человека

Поступали сообщения, что правительство использовало формальные предлоги, чтобы заставить СМИ замолчать за "пророссийские" позиции и критику своей политики национальной безопасности.

Евродепутат от Португалии Сандра Перейра подала официальный запрос к Еврокомиссии с требованием осудить закрытие трех независимых телеканалов

Это не единичное решение: украинские власти прибегают к бесчисленным посягательствам на права и свободы, в том числе к запретам и актам преследования и агрессии в отношении политических, профсоюзных и общественных организаций, сообществ и граждан (один из примеров - дело против Коммунистической партии Украины).

"Репортеры без границ": пытаясь навредить Медведчуку, Зеленский покушается на свободу слова и вводит жесткую цензуру

По мнению международной неправительственной организации, желание Зеленского бороться с пропагандой не является оправданием для его санкций против оппозиции, в результате которых жертвами политической борьбы стали независимые телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", а также журналисты, работавшие в этих медиа.

- Выражаем сожаление в связи с подобной эскалацией информационной войны. Хотя желание бороться с пропагандой является легитимным, это не оправдание применению цензуры, а запрет на деятельность телеканалов может спровоцировать новые нападения на журналистов. Подобное нарушение свободы слова противоречит международным обязательствам Украины. "Репортеры без границ" призывают власти искать другие способы защиты независимости и плюрализма прессы.

Директор Центра прессы, информации и общества при Центрально-европейском университете в Будапеште Мариус Драгомир раскритиковал внесудебное закрытие оппозиционных каналов в Украине как нарушающее свободу СМИ

Решения о наказании СМИ, если для этого есть законные основания, должны приниматься в соответствии с законодательными и нормативными процедурами. Я не совсем уверен, какая именно процедура предусмотрена в Украине, но подозреваю, что регулирующим органам поручено контролировать программы вещателей, чтобы гарантировать, что они не нарушают никаких правовых положений. То, что сделал президент Зеленский, является отходом от такой процедуры. Более того, лишение средств массовой информации лицензий или разрешений на вещание является наиболее жестким видом санкций, применяемым к СМИ. Обычно в демократических странах, где существует независимое регулирование медиа, прежде чем прибегнуть к таким крайним санкциям, регулирующие органы обязаны собрать достаточные доказательства того, что вещатель нарушил закон или поставил под угрозу национальную безопасность. И, прежде чем принимать окончательное решение об отзыве у них лицензии, такие органы должны сначала предупредить вещательную компанию, чтобы та исправила ситуацию. Прежде чем регулирующий орган решит отозвать лицензию на вещание, требуется серия предупреждений и других форм санкций (штрафы и т.д.). Этого не было сделано в Украине в ситуации с решением президента.

Спикер Межпарламентской комиссии по правам человека фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Вальдемар Гердт: решение о закрытии каналов является беспрецедентным и будет иметь значительные последствия

С большой тревогой и непониманием мы узнали новость о том, что указом президента Украины Зеленского… были одномоментно закрыты три телеканала, вещавших на русском языке… без каких-либо на то адекватных и явных причин. Данные телеканалы были обвинены без суда и следствия в пророссийской пропаганде и искажении фактов, касающихся политической ситуации в Украине… Сложно не согласиться с тем, что это решение является беспрецедентным и будет иметь значительные последствия как для свободы слова, так и резонанс в международной политике в отношении к Украине.

Совет Европы выразил обеспокоенность относительно закрытия трех оппозиционных телеканалов в Украине

Совет Европы обеспокоен таким шагом власти и отмечает, что критерии для запрета вещания должны быть четко определены в законе. Это поможет предотвратить любое вмешательство в свободу слова, говорится в заявлении.

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века

Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса - очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными.

Европарламентарии Катержина Конечна, Мик Уоллес и Клэр Дэйли написали письмо Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в котором обратили внимание еврочиновника на ситуацию, которая складывается в Украине в связи с решением президента Владимира Зеленского во внесудебном порядке закрыть три оппозиционных телеканала

Аппарат президента не имеет полномочий регулировать работу СМИ (это ответственность Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию). Таким образом, отзыв лицензий на вещание указом президента (в отношении которого нет возможности обжаловать его в суде) является не только актом политически мотивированной государственной цензуры, но и явным нарушением принципа верховенства права в Украине.

Депутат Европейского парламента Гельмут Шольц: запрет любого СМИ несет угрозу для функционирования свободного общества и подрывает свободу слова и информации

Свобода СМИ - важнейший компонент права на свободу выражения мнения и информации. Она необходима для функционирования демократического государства и предусмотрена международными соглашениями. Все 27 стран – членов ЕС, включая Украину, подписали и ратифицировали соответствующие международные обязательства. Эти права ни при каких условиях не подлежат ограничению - за исключением наличия особенных оснований и решения Конституционного суда. В случае какого-либо запрета основные доказательства и причины соответствующего решения должны быть открытыми и прозрачными. В случае же с запретом украинских новостных каналов Зеленский подорвал доверие к демократии и нанес ущерб демократическому диалогу. На мой взгляд, три пострадавших телеканала должны иметь право и возможность официально опротестовать решение в независимом суде, поскольку их деятельность носит абсолютно прозрачный характер в отношении источников финансирования, а на уставном уровне закреплено обязательство предоставлять объективную информацию украинскому обществу. Запрет любого СМИ несет угрозу для функционирования свободного общества и подрывает свободу слова и информации.

Член Европейского парламента Микулаш Пекса: если Украина намерена продолжать процесс европейской интеграции, она должна соблюдать европейские стандарты свободы слова

Надзор за медиарынком всегда должен быть аполитичным. Все соответствующие решения должен принимать независимый орган, а не правящие политики.

Депутат Европарламента от ФРГ Дитмар Кестер: решение президента Зеленского запретить СМИ во внесудебном порядке является нарушением процессуальных норм и свободы слова

Запрет этих СМИ, подвергающий угрозе работу журналистов и ограничивающий доступ к средствам массовой информации значительной части населения, является неприемлемым… Игнорирование надлежащей правовой процедуры, судебной системы и основных прав никогда неприемлемы в демократии. Без официального процесса и проведения судебных слушаний запрет источников новостей, особенно источников новостей, связанных с политической оппозицией, никогда не может быть оправдан в демократической системе. Запрет СМИ - это крайняя мера, которая должна применяться только в исключительных обстоятельствах и с особым вниманием к демократическим процессам, а не на основании указа президента.

Старший специалист по политическим исследованиям и адвокации организации Index on Censorship Джессика Ни Мхайнин: действия украинских властей, закрывших три оппозиционных телеканала, противоречат обязательствам страны и Европейской конвенции по правам человека

Index on Censorship крайне обеспокоен решением президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Украинские власти обязаны выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в которой указывается, что любые ограничения или санкции, связанные со свободой выражения мнений, должны определяться законом. В то же время действия президента Зеленского выглядят внесудебными и политически мотивированными. Отсутствие официального обоснования запрета вызывает дополнительную озабоченность, поскольку такое решение должно обязательно быть предметом широкого общественного изучения и обсуждения.

Евродепутат, член Бундестага Робби Шлунд: закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – прямое нарушение Конституции и законов Украины

Бундестаг шокирован решением президента Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK… Данный указ наносит ущерб демократическим процессам в стране.

Резолюция Европарламента: в Украине должен настать конец политически мотивированным преследованиям СМИ.

Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. В ней европарламентарии выражают крайнее недовольство политическим преследованием независимых СМИ в нашей стране. Кроме того, евродепутаты недовольны законопроектом о противодействии распространению ложной информации, считая, что таким образом государство получит дополнительные инструменты для вмешательства в деятельность журналистов. Также Европарламент призвал украинские власти направить все усилия для расследования многочисленных фактов нападений на журналистов на протяжении последних нескольких лет.

Евродепутат, представитель Германии Бернард Зимниок: блокировка каналов, показывающих сюжеты, которые не нравились людям, принимающим политические решения, – это неприемлемое вмешательство в свободу слова

Недавно президент Зеленский заблокировал вещание трёх телеканалов, которые якобы распространяли пророссийскую пропаганду. Блокировка каналов, показывающих сюжеты, которые не нравились людям, принимающим политические решения, – это неприемлемое вмешательство в свободу слова.

Международная федерация журналистов осудила решение Зеленского закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK

В организации охарактеризовали это действие как внесудебный и политически мотивированный запрет и явную атаку на свободу прессы и призвала украинские власти срочно отменить запрет и уважать право на свободу информации и выражения мнения.

Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является произвольным, подчеркнув, что это действие неприемлемо в условиях демократии. Также он сказал, что это ставит под угрозу работу сотен сотрудников.

Глава Ассоциации независимых СМИ Чехии, публицист Станислав Новотный сравнил решение о блокировке ряда телеканалов в Украине, принятое президентом страны Владимиром Зеленским, с "ножом мясника, убивающим свободу слова"

Ту самую свободу слова, на которой зиждутся демократия и успешное функционирование государства. Ту свободу слова, верность которой подтвердили в свое время все подписанты Всеобщей декларации прав человека.

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархели заявил, что борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы

Да, мне известно о запрете трех телеканалов. Я полностью согласен с заявлением Жозепа Борреля: борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы. И именно поэтому я собираюсь поднять этот вопрос в разговоре с премьер-министром, который прибудет в Брюссель на следующей неделе или Советом ассоциации.

Французский политик, член Европарламента Николя Бе: президент Украины Владимир Зеленский переступил черту демократического режима, когда единолично принял решение о закрытии трех оппозиционных телеканалов - NewsOne, "112 Украина" и ZIK

Всегда возникает беспокойство, когда видишь, что в демократической стране применяют цензуру к медиа. Особенно, если это односторонне делает глава государства. Президент Зеленский взял на себя тяжелую ответственность, своевольно приняв решение запретить работу основных оппозиционных телеканалов. Это и определяет границу между демократическим режимом, когда все имеют возможность высказать собственное мнение, и авторитарным. Это, бесспорно, изменение курса. Я не вмешиваюсь в политическую жизнь Украины, поскольку являюсь европейским парламентарием. Но с беспокойством констатирую – кое-кто хочет заткнуть рот, заставить молчать и не дать оппозиции высказывать свои мысли. В то время, как господин Медведчук и те, кто его поддерживает, выражают позицию объединения и примирения украинцев и отвергают попытки манипулировать Украиной на международной арене, некоторые хотели бы, чтобы Украина постоянно противостояла России. Хотя это не в интересах Украины, России и, конечно, европейских стран. Ситуация выглядит так, что те, кто подпал под цензуру, сейчас как раз и стоят на рациональной и взвешенной позиции на политической арене Украины.

Член Сената Италии Роберто Рампи: Украинская власть должна понять, что блокировать телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK – это неправильный и очень опасный путь

Когда я впервые услышал эту новость, я был очень удивлен. Я не верю, что любое государство может закрыть любой тип информационной системы - ТВ, газету или интернет-канал, или что-то другое. Однозначно, нельзя закрывать все целиком и нельзя закрывать без тщательного юридического расследования. Плюрализм точек зрения - это опора демократии. Здесь могут звучать очень критические, а может, и опасные или неприемлемы для кого-то вещи… Потому возможность выражать свою точку зрения - это фундаментально для демократии.

Федерации журналистов Европы и мира осудили запрет трех оппозиционных телеканалов в Украине

Международная и Европейская федерации журналистов назвали решение президента Владимира Зеленского "внесудебным и политически мотивированным запретом и вопиющим нападением на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить".

По мнению критиков, запрет власти поставил под угрозу лишения работы около 1500 человек, которые трудятся в телекомпаниях.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко: закрытие трех телеканалов - это наступление власти на свободу слова

Украинские журналисты, медиаменеджеры и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона. Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистам и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова. Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление.

Депутат Европарламента Максимилиан Кра: Европарламент не будет идти на уступки Украине, пока в стране подавляют свободу слова

Президент Зеленский, свобода - это всегда свобода тех, кто придерживается других взглядов. Подавление вами новостей, потому что они не одобряют ваши действия, несовместимо с стандартами демократии. Пока вы подавляете свободные СМИ, уступок по отношению к Украине не будет!

Оригинал - на сайте 112.ua.