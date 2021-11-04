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Нестор Шуфрич: Вместо преследования свободы слова и представителей медиа, власть должна сделать все необходимое для защиты своих граждан

Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова

из открытых источников

Оригинал – на странице пресс-службы Нестора Шуфрича в Facebook.

Прошло буквально несколько дней с момента приобретения мною лицензии на вещание UkrLive, как Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно принимает решение для проверки деятельности данного телеканала.

Безусловно, команда UkrLive открыта, прозрачна и готова к любым действиям уполномоченных на то органов, но такая скорость в принятии сомнительного решения заставляет меня думать о стремлении власти закрыть очередной независимый телеканал.

Я подтверждаю, что у UkrLive собственная редакционная политика и коллектив журналистов, которые абсолютно незаангажированные!

Вместо преследования свободы слова и представителей медиа, власть должна сделать все необходимое для защиты своих граждан. Сейчас в обществе преобладает критика действующей власти: провал защиты наших граждан от пандемии COVID-19, реальной угрозы срыва отопительного сезона, перебои в поставках электроэнергии, повышение коммунальных тарифов, как для населения, так и для наших предприятий.

Войну с журналистами не выиграла ни одна власть. Я абсолютно уверен, что и в этом противостоянии выиграют журналисты и свобода слова.

Нестор Шуфрич

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