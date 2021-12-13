Несмотря на весь "санкционный пакет", Офису президента не удалось пошатнуть позиции Виктора Медведчука в политике

Оригинал - на сайте "Антифашист".

Всей маршруткой ждали звонка Байдена Зеленскому. Никто же не понимал, о чём наш верный партнёр договорился с агрессором. Необходимы были пояснения и личные заверения в глубокой дружбе по самые союзные гланды. А тем временем возле Керченского пролива развивались странные и загадочные события, которые могли оказать влияние на весь ход будущей ядерной войны с последующей ядерной зимой.

Флагман украинской морской армады, судно с нарративным названием "Донбасс" самоотвязалось от пристани и малым ходом, не дожидаясь звонка Джо, направилось в сторону фейкового Крымского моста. Агрессор запаниковал. Игрушечные корабли их хвалёной ФСБ беспорядочно засуетились по акватории, подавая бессмысленные сигналы грозной плавучей махине. Пытались, значит, связаться по рации. Наивные! Рация там не работала с тех пор, как мичман Тарасюк на спор проглотил телеграфный ключ. Тогда на флагмане, временно переделанном под ночлежку, собралась весёлая компания ветеранов войны с Россией. Это уже потом случился пожар, на ремонт которого Кабмин выделили 16 млн. грн. Никто не знает, куда они, в конечном счёте, уплыли, только обратно в бюджет точно не попали. Но вернёмся к героическому прорыву флагмана флота "Донбасс". Сразу возникает вопрос: почему его не переименовали в связи с директивой СНБО? Ведь даже малые дети знают, что так называемый "Донбасс" - это идеологический маркер, выдуманный агрессором в рамках гибридной войны с целью оболванивания населения. Стопроцентный кремлёвский нарратив. Наш секретарь Данилов так и заявил. А он врать не будет. У него профильное зоологическое образование, и мама живёт в Луганске. Выполняет секретные задания Совбеза. Так что информирован Данилов получше многих.

Когда паника в Москве достигла пика (Путина отвезли в бункер), украинский корабль, то есть судно, достойно застопорил ход, немного подрейфовал против течения и пошёл обратно. И аккурат в тот момент, когда нос "Донбасса" смотрел строго х...р знает куда, наш главнокомандующий закончил разговор с Джо Байденом. Через несколько секунд в "Твиттере" Зеленского проявился полный отчёт о ходе переговоров со стратегическим партнёром. Маршрутка выдохнула. Какая-то бабушка на заднем сидении перекрестилась и расплакалась от избытка патриотических чувств. Что это было?!

Тут вариантов всего два: либо миссия "Донбасса" блестяще завершилась, и причастные получат звания героев Украины секретным указом президента, либо провалилась. В последнем случае нас ждёт "Донбасс-гейт" и очередная попытка государственного переворота в исполнении прокремлёвской колонны во главе с Ахметовым. Подробности можно будет узнать из пятничного выпуска телепередачи "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Рината Леонидовича. Там каждую неделю рассказывают о провале блестящих спецопераций Главного управления разведки министерства обороны, не имеющих аналогов в истории человечества. То как "крот из офиса Зеленского" слил детали операции по „вагнеровцам‟". Или как пошла по органу Юлии Владимировны спецоперация по вывозу стрелка-наводчика Цемаха, сбившего "Боинг". Могут и про "Донбасс" рассказать в том же ключе. Типа флагман нашей армады должен был героически затонуть в самом узком месте Керченского пролива, чтобы агрессор в бессильной ярости освободил наше Азовское море и распилил "Северный поток-2" на металлолом. Но в последний момент капитану на мобильник позвонил некий человек и голосом Байдена скомандовал отбой.

С другой стороны, стратегический бросок бывшей плавучей мастерской должен был продемонстрировать нашему стратегическому партнёру решимость Офиса президента идти дорогой Петра Алексеевича до конца. Вариант с прорывом Керченского пролива прекрасно зарекомендовал себя во время президентства Порошенко, став поводом для введения военного положения в половине областей Украины. В последний момент у Госдепа сдали нервы, и они попросили Зеленского остановить этот прекрасный, но самоубийственный план.

Есть ещё один вариант: на ремонт нашего флагмана, который даже агрессор не стал экспроприировать, а тупо вернул обратно, было затрачено столько, что он уже должен был стать атомным авианосцем. И это, с...ка, минимум! Близится конец года, ревизия, отчётность, все дела. Лучший выход - концы в воду. Но агрессор не дал довести задуманное до конца. Либо же просто не удалось доплыть до будущего театра военных действий. Тут всё непросто. Сами понимаете - высокая геополитика. Не каждый способен понять. Только Марьяна Безуглая и ещё два-три Нобелевских лауреата в области клинической психиатрии.

Возможно, история с героическим прорывом "Донбасса" будет иметь продолжение. Войдёт в учебники по блестящей работе спецслужб. Посмотрим.

Теперь, после дружеского звонка Байдена Зеленскому, ситуация стала стабильной, но непредсказуемой. Вашингтон продемонстрировал, что Украина является главным партнёром США. Госдеп нас любит. И в качестве жеста доброй воли он наложил санкции на некоторых отвратительных украинских коррупционеров. Небольшая ремарка: в последнее время наш любимый партнёр завязал с борьбой за права человека. Оно и понятно. После появления движения BLM нет никакого смысла сражаться за права тех же румын. Или эстонцев. Другая напасть поразила человечество: повальная, с...ка, коррупция. Вот с ней и решили сразиться в Госдепе. Очень правильно и красиво об этом рассказал наш секретарь СНБО Данилов на "Плюсах" Коломойского. Хотя Игорь Валерьевич во избежание недоразумений и вышел из состава "отцов-основателей" телеканала, однако его дух по-прежнему витает над студией. Данилов интересно подметил: различные диктаторские режимы, погрязшие в коррупционных схемах, теперь почувствуют на себе всю мощь американских спецслужб. Очень серьёзные организации станут заниматься мерзавцами, которые тырят деньги у народа. ЦРУ к примеру. Поэтому и наложили санкции на главу Конституционного суда Украины Тупицкого, его жену и адвоката Андрея Портнова. "Бьют - значит любят".

Согласитесь, не каждая страна может похвастаться тем, что на председателя Конституционного суда - высшего органа надзора за соблюдением Основного закона - накладывают санкции США. Или на юриста, который называл антикоррупционеров-"соросят" бродячей бандой вымогателей. Нам выпало именно такое счастье. Есть все основания для гордости за успехи Украины в деле неуклонного отстаивания принципов тотальной борьбы с коррупцией во всём мире. Кстати, о мире.

Издание "Вести" опубликовало рейтинг самых влиятельных политиков Украины. На первое место, естественно, поставили Андрея Ермака. Всё же знают, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака. Он на втором месте. Третью позицию занимает Игорь Валерьевич, который реально очень влиятелен: пустил на дно американскую сталелитейную промышленность и в качестве награды одним из первых получил санкции Госдепа США. Плюс ряд интересных и очень перспективных уголовных дел. На четвёртом месте находится богатейший "инвестор" Украины, на которого даже Шабунин вместе со своей близкой (вероятно, по духу) послицей Кристиной Квин не решил накладывать санкции. Я бы переместил Рината Леонидовича на третье место. Всё-таки человек задумал государственный переворот, а это дело нервное, требует понимания. На пятом месте оказался "репрессированный" лидер "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук. Вполне обоснованная позиция. Во-первых, на Медведчука Штаты наложили санкции ещё в 2014 году, в те далёкие времена, когда они боролись за "права человека" во всём мире. Как видим, не сработало. Медведчук не только не уехал из страны, но ещё и усилил своё влияние. Во-вторых, лидер "ОПЗЖ" является полным "санкционным кавалером": на него наложили санкции не только США, но и "родной" СНБО. Плюс сразу два обвинения в "государственной измене".

Но, несмотря на весь "санкционный пакет", Офису президента не удалось пошатнуть позиции Виктора Медведчука в политике. Все попытки "заменить" Медведчука в переговорном процессе с "непризнанными республиками" завершились фиаско. Была ли встреча в "Нормандском формате" после Парижа? Нет. Продвинулся хоть на шаг переговорный процесс в "Минском формате"? Нет. После созвона Зеленского с Байденом тупые ТГ-каналы, ориентированные на Ермака, пытаются продвигать тезис о "близком прорыве". Вполне понятно, откуда они "высосали" эту новость. Как и понятно, откуда внезапно появилось "желание" Зеленского начать прямые переговоры в Владимиром Путиным. Однако ничего не получится, поскольку статус главного переговорщика, несмотря на репрессии, остаётся у Виктора Медведчука. Без него не будет ни обменов, ни прямых переговоров Зеленского с Кремлём. И "Нормандский формат" тоже не предвидится. Президент Украины может по отдельности переговариваться с Парижем и Берлином, однако это явно не то. Ещё один интересный факт: в октябре лидеры "ЛДНР" потребовали вернуть Виктора Медведчука в состав Трёхсторонней контактной группы. И в качестве подтверждения своих слов пообещали передать ему без всяких условий трёх удерживаемых на территории ОРДЛО лиц. Офис президента пытается найти выход из "Минского тупика". Но не найдёт.

Александр Зубченко