Называя фильм "Паломница" пропагандой, Епифаний подтверждает тезис, что ПЦУ - политическая организация

Оксана Марченко в фильме "Паломница" Фото из открытых источников

Об этом пишет Ирина Гаврилова на своей странице в Facebook.

Сегодня день рождения у жены Виктора Медведчука - журналистки, телеведущей Оксаны Марченко. Стоит сказать, что отмечает она его скромно и тихо – в отличие, например, от супруги нардепа СН Николая Тищенко. Тем более, что личный праздник Оксаны Марченко приходится на Страстную неделю – время, когда православный люд вспоминает страдания Христа.

Но одновременно, согласно славянским верованиям, считается, что Страстная неделя была временем разгула нечистой силы. Вот она как раз и повылазила изо всех щелей, начиная от марша эсэсовцев в центре Киева и заканчивая проклятиями главы ПЦУ Епифания в адрес фильма "Паломница", который он окрестил "российской пропагандой". Вообще, такой сеанс саморазоблачения не мог бы придумать для Епифания самый злейший враг.

Ибо глава ПЦУ, развешивающий политические ярлыки на оппонентов власти лично расписывается в том, что созданная "автокефальная церковь" - вовсе не божий дом, а политическая организация. Идеологический отдел ОП. Только политическая структура будет атаковать своих противников, обвиняя их во всех грехах. А как оценить вмешательство религиозной общины в светскую жизнь? Фанар его знает… Тем более, что кинокартины Сенцова, например, глава ПЦУ не разбирает "по косточкам", а вот "Паломница" почему-то стала костью в горле у товарища Епифания. Но самое забавное, что ярый критик фильма его даже не смотрел, в чем откровенно и признался прессе.

"Я этого фильма не видел. Я только слышал о нем. Потому что общаюсь с верными, и они говорят, что есть такой фильм. Я не смотрю российскую пропаганду". Вот как можно назвать пропагандой фильм, не видя его? Сразу напрашивается классическая фраза на писательском судилище Бориса Пастернака: "Книгу не читал, но осуждаю!".

Впрочем, больше всего Епифания пугает то, что в "Паломнице" главным месседжем является всепрощение. А в глазах ПЦУ, это видимо, страшный грех – как же можно прощать врагов своих? Так скоро Епифаний договорится до того, что и Библия написана Путиным и является российским нарративом. А там и до запрета Главной книги недалеко. Ну а что? Запретили же у нас указом президента Конституционный суд, а указом Думенко священное писание запретят.

"… Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф 6:14-15). Этот стих из Евангелия трудно принять к исполнению. Бог стоит рядом и готов нас прощать, но просит, чтобы прежде мы сами простили других. Именно непрощение прерывает общение человека с Богом, и как раз к этому призывает глава ПЦУ.

"В этом фильме, наверное, рассматривали вопросы, что нужно всех простить и принять. Это касается особенно боевиков, находящихся на оккупированных территориях", - заявляет "томоносец". И ведь кто-то прочтет его слова и поверит, и тем самым прервет свое общение со Всевышним, не испытает всего того, что Бог уготовил человеку, в том числе, и жизнь вечную.

Иными словами, Епифаний отталкивает украинцев от Церкви и от Бога. Так какой же он церковнослужитель? Самый настоящий пропагандист, разжигатель ненависти, блогер на зарплате у ОП. Ведь глава ПЦУ не просто критикует "Паломницу", он перебрасывает мостик нетерпимости и к Митрополиту УПЦ Онуфрию. За что? За то, что он говорит то же самое, что Оксана Марченко в каждой серии своего фильма: о примирении, о любви к ближнему, о всепрощении. То есть, УПЦ – это церковь мира и любви, а ПЦУ - это церковь войны и непрощения? Иного вывода я сделать не могу…

Ирина Гаврилова