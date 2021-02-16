Научное открытие: Подо льдами Антарктики обнаружены странные существа

Камера Британской антарктической службы движется вниз по 900-метровой скважине на шельфовом леднике Ронне-Фильхнера Dr Huw Griffiths/British Antarctic Survey

До настоящего момента под шельфовыми ледниками Антарктики было обнаружено крайне мало живых организмов. Но в этот раз ученые наткнулись на удивительные организмы.

Об этом пишет In-Space.

Пробурив шельфовый ледник Ронне-Фильхнера, расположенный на юго-востоке моря Уэдделла, ученые Британской арктической службы нашли ранее неизвестных животных, похожих на губок. Они прикреплены к валуну на морском дне на расстоянии 260 километров от открытого океана и обитают в полной темноте при температуре -2,2 градуса по Цельсию. Об удивительном открытии сообщается в журнале Frontiers in Marine Science.

"Это открытие – одна из тех счастливых случайностей, напоминающих нам, что морская жизнь Антарктики невероятно особенная и удивительно приспособленная к ледяному миру", – говорит биогеограф и ведущий автор исследования доктор Хью Гриффитс из Британской антарктической службы.

Организмы ранее неизвестного вида, напоминающие губок, прикреплены к валуну на морском дне Dr Huw Griffiths/British Antarctic Survey

Плавучие шельфовые ледники представляют собой величайшую неизведанную среду обитания в Южном океане. Они покрывают более 1,5 миллиона квадратных километров антарктического континентального шельфа.

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Теории о том, какая жизнь может выжить под шельфовыми ледниками, предполагают, что по мере удаления от открытой воды и солнечного света все живое становится менее распространенным. Предыдущие исследования обнаружили в этих средах обитания некоторых небольших падальщиков и хищников, таких как рыбы, черви, медузы или криль. Однако ожидалось, что животные-фильтраторы будут одними из первых, кто исчезнет подо льдом.

Для исследователей стало неожиданностью, когда группа геологов в ходе бурения льда для сбора образцов отложений, наткнулась на камень, а не на грязь на морском дне под ледником. Еще больше их удивила видеозапись, на которой был запечатлен большой валун, покрытый странными существами.

"Это первая запись колонии на твердом субстрате глубоко под шельфовым ледником, и, похоже, это противоречит всем предыдущим теориям о том, какие организмы могли там выжить", – сообщают исследователи.

Закат над Антарктикой. Снимок получен 7 мая 2018 года спутником Copernicus Sentinel-3B, целью которого является мониторинг окружающей среды EUMETSAT/ Copernicus Sentinel

Учитывая течения, исследователи подсчитали, что эта колония может находиться на расстоянии 1500 километров вверх по течению от ближайшего источника фотосинтеза. И хотя известно, что некоторые существа собирают питательные вещества из таящих ледников или продуктов хемосинтеза, исследователи не узнают больше о своей находке, пока у них не появятся инструменты для сбора образцов этих организмов.

"Чтобы ответить на вопросы, нам нужно придумать способ поближе познакомиться с этими животными и их средой – а это под 900 метрами льда в 260 километрах от кораблей, где находятся наши лаборатории. Это означает, что нам, полярным ученым, придется найти новые инновационные методы их изучения и сделать это в крайне сжатые сроки, поскольку в связи с климатическим кризисом и разрушением шельфовых ледников время для изучения и защиты этих экосистем на исходе", – заключил Хью Гриффитс.