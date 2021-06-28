Нардеп Владислав Поляк из "Родного Закарпатья" и его темная сторона биографии: Кнопкодав, "решала" и сторонник повышения тарифов для населения

УНІАН

Оригинал на сайте "Перший.com.ua"

Народный депутат Украины от партии "Родное Закарпатье", которого на парламентских выборах в 2019 избрали от округа №73 (Виноградовщина и Береговщина), неоднократно попадал в громкие скандалы, которые, казалось бы, должны были навсегда положить точку в политической карьере закарпатца. Однако, влиятельные товарищи из мира криминала и политические покровители раз за разом помогают ему бороться за кресла во властных структурах страны.

Предлагаем вспомнить скандалы, в которых был замешан Владислав Поляк.

В 2013 году тогда еще 38-летний депутат Виноградовского горсовета Владислав Поляк попал в громкий скандал с избиением местного жителя. 16 сентября в Виноградовскую милицию поступил звонок от дежурного врача реанимационного отделения Виноградовской центральной районной больницы. По его словам в 2:40 к ним попал житель Виноградова с диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма". Как подтвердили тогда Мукачево.net в областном управлении милиции, около 1:30 между двумя гражданами произошла драка, в следствие чего первый и получил такие травмы. По неофициальной информации, нападавшим был будущий нардеп Владислав Поляк.

После огласки инцидента, в частности в центральных СМИ (новость о подозрении в избиении человека со стороны депутата перепечатала Украинская Правда), пресс-служба партии, к которой принадлежал Владислав Поляк, поспешила опровергнуть информацию о его участии в драке, мол, он только наблюдал. Тогда в милиции отметили, что депутат-регионал очень вяло свидетельствовал, кого именно он якобы видел задействованным в драке, а других потенциальных подозреваемых, которых видели в ту ночь на месте событий, никто не мог найти. Известно, что они внезапно покинули пределы Закарпатья. Тем временем родственница потерпевшего внезапно сменила показания в защиту Поляка.

В 2018 году тогда уже депутат Закарпатского облсовета Поляк приобрел машину Toyota Land Cruiser VDJ200 2017 года выпуска. Авто было приобретено еще в мае того же года, но информацию об этой покупке он обнародовал лишь 22 июня, чем нарушил закон О предотвращении коррупции. Он это должен был сделать в течение 10 дней после приобретения.

В том же 2018 сын депутата Закарпатского облсовета Владислава Поляка щеголял машиной отца, гоняя по дорогам с включенными спецсигналами. Видео опубликовал сам Владислав Владиславович (сын – ред.) на своей личной странице в Инстаграм. На видео видно, что на Toyota Land Cruiser VDJ200 2017 с номерами "АО 5000 ВВ" установлены световые и звуковые сигналы, как у спецтранспорта, что также является нарушением законодательства.

В том году (2018) Владислав Поляк "засветился" в деле тогдашнего председателя Виноградовской РГА Михаила Русанюка. Чиновнику объявили подозрение и посадили под круглосуточный домашний арест, в его защиту сразу же начали собирать подписи, записывать обращения и выражать слова поддержки. В задержании Русанюка не последнюю роль сыграл тогдашний руководитель управления образования Виноградовской РГА Юрий Свищо, который считается человеком депутата облсовета от партии "Возрождение" Владислава Поляка.

В 2019 году закарпатец принял участие в избирательной гонке на 73 округе, и, наконец, одержал победу, став нардепом. Стоит отметить, что ради победы Поляк использовал грязные методы, заказывая обыски у конкурентов, а в фальсификациях были задействованы даже правоохранители. Уже в следующем, 2020 году, Поляк примкнул к наскоро созданной партии "Родное Закарпатье", кроме него в политсилу вошли одиозные депутаты В. Петевка, В. Лунченко и Р. Горват.

В 2021 году местные СМИ составили список нардепов-закарпатцев, которые не выполняют своих предвыборных обещаний. За почти 2 года на должности депутата (по состоянию на февраль 2021 г.) ничего из обещанного не выполнил только Владислав Поляк. У него 8 обязательств и все в процессе реализации, например, снизить цены на газ и электроэнергию, легализовать двойное гражданство

Несмотря на предвыборные обещания относительно снижения цен на газ и электроэнергию, Поляк, как и другие представители партии "Родное Закарпатье", поддержали программу правительства Дениса Шмыгаля, в которой пересматривался "зеленый" тариф и повышение цен на электроэнергию для населения. Больше всего голосов за повышение тарифов отдали 4 депутата "Родного Закарпатья". Среди голосовавших "за" - Петевка Василий, Лунченко Валерий, Поляк Владислав, Горват Роберт, Лаба Михаил, Костюх Анатолий.

След Поляка и его однопартийцев из "Родного Закарпатья" был замечен в деле запугивания венгров накануне местных выборов 2020-го. Под удар попал не только Брензович, но и все венгерское нацменьшинство Закарпатья. В сети было опубликовано видео, на котором якобы представитель "Правого Сектора" угрожает венграм на фоне административной отметки Берегово. К процессу запугивания лидера партии "КМКС" В. Брензовича и венгров Закарпатья привлекли представителей регионального криминалитета, бывших правоохранителей и негласных агентов оперативных служб. Коммуникацию с исполнителями осуществлял лично нардеп Роберт Горват, а прикрытие и гарантирование неприкосновенности от полиции обеспечивал нардеп В. Лунченко, который входит в пул нардепов, приближенных к министру МВД. После получения информации УОТЗ ГУНП в Закарпатской области, в отношении причастности "уголовника" Рахимова к организации записи с угрозами венгерскому населению, начальник ГУМП в Закарпатской области Шляховская приказал оперативным подразделениям прекратить разрабатывать данную версию, а ограничиться обобщением о российской провокации и неизвестных лиц. Эта просьба к А. Шляховскому была доведена группой народных депутатов от Закарпатья: В. Лунченко, Р. Горват, В. Петевка и В. Поляк – основатели региональной партии "Родное Закарпатье".

В мае 2021-го Поляка поймали с перепиской в зале ВР, нардеп "решал" тендер на пылесос. В Телеграмм-канале "Через плечо" опубликовали фотографии из переписки уже и так скандального закарпатского депутата Владислава Поляка, которому написал городской депутат из "Европейской Солидарности" Роман Фурман:

"Привет, звонил мне Бочкай (городской голова). Говорит, что должен уже объявить тендер на "пылесос" 300-400 тысяч. Мы немного о другой сумме говорили", - говорится в сообщении Романа Фурмана.

В ответ от нардепа следующее сообщение:

"Ромка, предприятие выделит еще. Нет денег. Будем что-то думать. Не переживай".

Согласно декларации, депутат Роман Фурман – владелец предприятия, которое предоставляет услуги маршрутных перевозок.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В 2021 году Владислав Поляк вошел в историю как первый депутат, который будет привлечен к уголовной ответственности за "кнопкодавство". В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата.

В то же время, в интервью "Радио Свобода" Владислав Поляк отметил, что "ниче не помнит":

"По словам депутата, он уже давал показания, однако "не помнит", чего именно они касались", – пишет радио Свобода

Если его вину докажут в суде, то Поляк должен будет уплатить за неперсональное голосование штраф от 51 000 до 85 000 гривен.

Каденция Владислава Поляка в роли народного депутата еще не завершена. Чем будет удивлять нардеп дальше-узнаем позже.