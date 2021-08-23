На Западе поняли, что "Крымская платформа" - это личный пиар Зеленского

Новое время

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Итак, основная часть "Крымской платформы" закончилась.

Высокостатусного мероприятия не получилось. От самых влиятельных стран Запада - США, Британии, Германии, Франции - прибыли представители уровня министров.

Причем все эти министры не имеют никакого отношения к проблематике Крыма. Хотя изначально было иначе. Французы и немцы обещали прислать глав МИД, а Лондон - министра обороны.

Однако вчера стало известно, что замену делает Германия - вместо дипломата приехал министр энергетики.

А сегодня, прямо на саммите, выяснилось, что и Париж с Лондоном тоже в последний момент изменили статус присутствия. От Франции прибыл министр по торговле, а от Британии - вообще чиновник МИД, а не сам его глава.

То есть прямо накануне саммита главные страны Европы резко понизили уровень своего присутствия на "Платформе". Но почему?

Во-первых, это показывает реальное отношение Запада к перспективам вернуть Крым на заседаниях "Платформы". Там прекрасно понимают, что ничего, кроме пиара для Зеленского, этот саммит не принесет.

Это, кстати, один из резонов, почему американцы столь скромно поучаствовали в мероприятии. Они не хотят давать лишних авансов украинскому президенту, который сейчас пытается торпедировать американо-германскую сделку по "Северному потоку-2".

Во-вторых, те же Германия и США использовали "Крымскую платформу" как фон для переговоров по газу (о чем, не таясь, говорил и немецкий представитель прямо на саммите). Встречи Зеленского с министрами должны состояться сегодня.

В-третьих, очевидно желание "не дразнить медведя". У Штатов идут свои переговоры с Россией, и лишний раз обострять без видимых поводов там не собираются. Те же резоны и у европейцев.

То есть по итогу солировали на "Крымской платформе" в основном прибалты и восточно-европейцы. Правда, и там получилось неудобно. Президент Венгрии вместо проклятий в адрес России, начал упрекать Украину за притеснения венгров Закарпатья.

И даже "последняя надежда" Украины - турецкий министр иностранных дел - высказался о ситуации по Крыму довольно сдержанно, без критики России. И даже призвал решить конфликт на Донбассе исключительно мирным путем.