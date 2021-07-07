На поклон к США: С чем поедет Зеленский на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский Данил Шамкин/El País

Долгожданный визит, который может стать первым и последним

Это не столько об ограниченности маневра Киева в Белом доме, сколько о важности четкого видения на Банковой, что именно нужно и чем Киеву могут помочь США и лично президент Джо Байден.

Об этом пишет Константин Елисеев в своем Telegram-канале.

Шансы для Украины: Вашингтон

Плохая новость в том, что даже на экваторе своей каденции дипломатия Зеленского продолжает шарахаться во все стороны, сосредотачиваясь на форме, а не на содержании, бездумно разбрасывается давними партнерами (это и о скандальных публичных заявлениях, и об отзыве подписи в защиту прав уйгуров из-за шантажа Пекина). Нет сомнений, что и сегодня Зеленский не сможет несколькими тезисами изложить мирную стратегию Украины. А значит - к встрече с Байденом пока не готов.

Попробуем помочь:

1. Напротив Байдена во время встречи должен сидеть не "актер языкового жанра", пронизанный недовольством наследством предшественников и действиями партнеров, а государственный деятель со стратегическим видением. Борьба за мир - это борьба между настоящими лидерами.

2. Байден должен был бы услышать от президента Украины, что мирный процесс на Донбассе заходит в крутое пике российской дерзости и шантажа. Причина этого заключается в электоральной коме, в которую впадают Берлин и Париж, что в разы уменьшит их активность. Вместе с изменениями переговорных команд, претерпевает эрозию институциональная память. Это создает возможности для Кремля попробовать перетасовать колоду и сыграть в старую игру о "прямом диалоге Киева с Донбассом". Видим это на примере инициативы пророссийских марионеток созвать встречу в "нормандском формате" при их участии и США. Байден должен знать, что это русская ловушка, на которую Киев не согласится.

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3. Зеленский должен убедить президента США в необходимости привлечения Вашингтона к мирному процессу. США могли бы не только подставить Киеву плечо, пока Берлин и Париж пройдут электоральные циклы, но и попытаться внести новую динамику в переговорах. Если Байден действительно стремится к восстановлению трансатлантического единства, укреплению альянсов под руководством Вашингтона, лидерства США в мире, то все это невозможно без принуждения России уйти из Украины. Пока российские войска находятся на оккупированных территориях, в Кремле не утихнет соблазн новых претензий. После Женевы Байден дал Путину полгода, но это не значит, что работу над укреплением санкций против Кремля можно заморозить. Как раз наоборот.

4. Байдена следовало бы захватить идеей многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН для Донбасса. Как системный политик, который в отличие от предшественника проникается судьбой ООН и ее влиянием, он сможет увидеть перспективность этого дискурса с РФ, где все козыри в наших руках. Перехватить эту тему для Вашингтона, на параллельном к нормандскому треку, было бы самое время. Тем более, что по результатам выборов в ФРГ вряд ли эта тема вновь попадет в коалиционное соглашение вроде образца 2016 года. Миссия ООН для Донбасса - "потерянное звено минской цепи" с выходом на границу и без существенных изменений договоренностей.

5. Байден мог бы восстановить эпоху американского лоббирования и покровительства Украины как форпоста демократии против авторитаризма. Это не только о ПДЧ, НАТО, ЕС. Это о соглашении по безопасности, военной помощи, стратегическом партнерстве, поддержке реформ. В конце концов, это о системном вытеснении российского влияния из всех сфер государственной деятельности - процессе, который начался еще в 2014 году. На столе у Байдена должен оставить и "большой план" для торговых и инвестиционных отношений с США. Важное значение будет иметь и убедительность главы Украины в вопросе противодействия "Северному потоку - 2".

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Как итог: удастся ли президенту Зеленскому в полной мере воспользоваться шансами визита в Вашингтон покажет время. Важно, чтобы глава государства смог встретиться с ключевыми представителями Конгресса, зацементировать двухпартийную поддержку, заручиться согласием в вопросах увеличения финансовой помощи на цели укрепления оборонного сектора Украины и усиления санкционной политики против агрессора, преодолеть приобретенную токсичность в интересах укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Константин Елисеев