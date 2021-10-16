На Банковой тщетно надеются с помощью новых обвинений против Медведчука перебить скандал с офшорами, – Джангиров

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

В Офисе президента помнят, как в 2017 году "панамский скандал" стал "черной меткой" для Порошенко. Поэтому с помощью новых обвинений против лидера оппозиции Виктора Медведчука хотят заглушить историю с Pandora Papers о причастности Владимира Зеленского к офшорам.

Так известный политический публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook информацию о том, что Генеральная прокуратура собирается вручить главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" новое подозрение.

"Да, речь идет о г-же ВЕНЕДИКТОВОЙ и попытке ГПУ вручить подозрение Виктору МЕДВЕДЧУКУ в “турборежиме” – разумеется, в нарушение УПК", ‒ написал публицист.

"На Банковой вполне серьезно отнеслись к опубликованным в “Гардиан” материалам расследования международного консорциума журналистов (ICIJ), который финансируется (в числе прочих) одним из фондов, созданных Джорджем СОРОСОМ", ‒ сообщил Джангиров.

Он напомнил, что в 2017-м публикация "Панамских документов" стала "черной меткой" для Петра Порошенко.

"Публикации в 2017 году “Панамских документов” на основании документации только одной компании, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров за последние 40 лет – Mossack Fonseca – вызвала большой переполох в мире, а для Петра ПОРОШЕНКО это стало своеобразной “черной меткой”. Тогда же появились “Райские документы” – материалы относительно сомнительной офшорной деятельности политиков и публичных фигур на различных экзотических (“райских”) островах", ‒ отметил публицист.

Джангиров уточнил, что публикация "Досье Пандоры" ‒ это только информационная "закуска", а в целом это означает, что в США ухудшается отношение к Зеленскому.

"И в ней, как мы видим, непропорционально много внимания уделено Украине и лично Президенту ЗЕ. Судя по тому, что г-н ЗЕЛЕНСКИЙ в материале “Гардиан” четко увязан с Игорем КОЛОМОЙСКИМ, заочно находящимся под судом в США (штат Делавэр) по делу об отмывании денег, всем очевидно: в американской шкале младших партнеров “наш парень – наш сукин сын – просто сукин сын” украинский лидер стремительно движется от 2-й позиции к 3-й. (Расследователи “толсто” намекают, что в “отмывании” $40 млн из $5,5 млрд, выведенных БЕНЕЙ из “Привата”, лично поучаствовал ЗЕЛЯ)", ‒ констатировал публицист.

Именно поэтому, подчеркнул Джангиров, на Банковой решили с помощью нового подозрения для Виктора Медведчука "заглушить" историю с Pandora Papers и другие скандалы с участием окружения Зеленского.

"Для Банковой очень важно заглушить эту тему внутри страны, а там, глядишь – и за океаном, и в Европе “рассосется” (не рассосется, конечно!). Но тут медвежью услугу оказал глава Укрэксимбанка, проявив чисто конкретно криворожскую интеллигентность в общении с украинскими журналистами – из того самого международного консорциума! Плюс нависает “вагнергейт”, который подручные британской МИ-6 подвесили дамокловым мечом над Банковой", ‒ заключил политический публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров.