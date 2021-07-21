На Банковой решили подчинить судебную ветвь и руководить ею "в ручном режиме", чтобы не опозориться с делом Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал - на сайте "Капитал".

Громкие политические судебные процессы - это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде - это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили "зеленым" в суде настоящее "избиение младенцев".

А последнее судебное заседание в Киевском апелляционном суде 20 июля продемонстрировало, что на Банковой креатив закончился. И, говоря на языке гопников, в ОП начали "съезжать с темы". Судите сами, доказательств против Медведчука мы так и не увидели. За это время ГБР и СБУ провели пять обысков - в офисе ОПЗЖ, дома у Медведчука, даже у тещи главного оппозиционера. Доказательств - ноль.

Что делать? Если выпускать из-под домашнего ареста, то все скажут, что "Акела промахнулся". Если окажется, что сам президент озвучивал громкие обвинения против Медведчука, а на поверку все это оказалось просто политическими репрессиями, это засчитают как поражение Зеленского и Банковой. И даже сторонники Зеленского признают, что это "поражение нокаутом". Точнее, то, что это нокаут, уже ясно и так. Но широкая общественность еще это не осознала.

А в политической сфере проигрыш в настолько знаковом деле однозначно расшифруют как мощный сигнал. Тем более что блицкриг власти уже забуксовал сразу по двум резонансным делам - и по делу Медведчука, и по делу Конституционного суда. 14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Здесь тоже блицкриг закончился "котлом" и разгромом.

А такие новости - это серьезный сигнал для политических группировок и чиновничьей братии о том, что Офис президента далеко не такой всесильный, как пытается казаться. А это риск того, что чиновники президентской "вертикали" начнут саботаж, не желая выполнять наиболее одиозные приказания. Суды начнут выносить решения по закону, а не так, как требует Офис президента. Собственно, сам Медведчук по итогам заседания КАС пояснил скрытый смысл всей этой войны - на Банковой решили подчинить судебную ветвь и руководить ею "в ручном режиме", поэтому "власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд".

Итак, выпускать из-под домашнего ареста - это поражение нокаутом для Зеленского и Офиса президента. Тем более что Медведчук прямым текстом заявил, что за делом против него стоит ОП. А не выпускать - нет оснований, потому что ни ГБР, ни СБУ, вообще никто не предъявил ни единого доказательства, что Медведчук причастен к государственной измене или нарушению законов и обычаев войны.

Вот и получается патовая ситуация, когда в ОП не знают, что делать, потому что сами себя загнали в "котел". Потому и начали "тянуть волынку" и переносить судебные заседания, оттягивая неминуемый "нокаут".

Алексей Калиниченко