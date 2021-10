"Мы есть то, что мы едим", или Как питаться, чтобы оставаться здоровым

Питание оказывает определяющее влияние на профилактику и течение заболеваний. Как правильно выстроить свой рацион?

Мы живем в особое время, и эта жизнь заставляет нас быть здоровыми.

Здоровый человек - не только о стройности тела и больше сил, это и о больших ресурсах тела, о лучших условиях для его работы и выживания.

Наше питание оказывает определяющее влияние на профилактику и течение заболеваний. Почему? Потому что пища содержит огромное количество биологически активных веществ, которые обладают разносторонним действием и являются безопасными для организма. Так называемое нездоровое питание может вызывать или создавать благоприятную почву для развития многих болезней, в частности аутоиммунных, количество которых резко увеличилось за последний "ковидный" год и, скорее всего, будет расти со временем.

Что же такого нехорошего в этой нездоровой пище?

Как лояльный диетолог, я всегда говорю, что нет каких-либо запретных продуктов в пище, но в нынешней ситуации все же обратите внимание на следующие моменты.

Нездоровые детали в нашем питании:

Избыток соли.

Когда явной и скрытой в рационе соли много, это увеличивает воспалительный фон в организме и создает условия для потерь с мочой другого важного минерала - калия, чем нарушается работа клеток организма. Скрытая соль - колбасы, сосиски, все соленые полуфабрикаты. Когда их едите, хотя бы не солите совсем овощи и все остальные блюда.

Постоянное частое употребление пищи.

Привычная ситуация для многих - постоянное жевание, часто подсознательное, потому что, работая за компьютером, хочется встать и что-то бросить в рот. Это не столько о голоде, сколько об определенном отвлекающем ритуале. Попивайте тепло-горячую воду, чай с молоком, это позволяет "сбавить обороты" и избежать очередного жевания.

Регулярное и частое употребление мгновенно усваиваемых углеводов.

К таким углеводам относятся сахар, мед, всякая сладкая выпечка, сладкие напитки, виноград. Эти факторы активируют определенное направление обмена веществ, которое ведет к усилению воспаления и тормозит противовоспалительные процессы.

Ночные перекусы.

Ночью усиливается выработка Th-17 (одного из клонов клеток иммунной системы). С одной стороны, Th-17 защищают организм от ряда микроорганизмов, с другой - активируют аутоиммунные процессы и замедляют "самоубийство" инфицированных вирусами клеток, чем способствуют размножению вируса. Действенный совет - укладывайтесь раньше спать.

Дисбиоз, то есть нарушение баланса между полезной и болезнетворной микрофлорой кишечника (когда полезной становится меньше, и наш кишечник становится более проницаемым для разных "вредностей", таких, как вирусы, токсины, бактерии и т. п.). Чтобы подкормить полезные бактерии, дайте им пребиотики - вареную свеклу, ложку ламинарии, хумус, суп из чечевицы, печеную тыкву, чеснок, зерна граната.

Хроническое воспаление.

Где бы оно ни было: воспаление желудка или кишечника, рефлюксная болезнь (это когда изжога), жировой гепатоз (ожирение печени), воспаление желчного или даже зуба. Идите к врачу, исправьте ситуацию: воспаление подтачивает ресурсы здоровья.

Хронический стресс.

Сейчас чуть ли не вся планета находится в состоянии стресса, но, если еще к этому добавить минимальное пребывание на улице, постоянное сидение, плохой сон, жевание, то инсулинорезистентность почти обеспечена.

Прогулки хотя бы 15−20 минут, слушание приятной музыки, движение, медитация, нахождение позитива в деталях, одним словом, изменение ситуации самостоятельно или помощь специалиста.

Вроде бы все понятно, но что именно есть, спросите вы?

Простую пищу. Без рецептов молекулярной и мишленовской кухонь. Родные и привычные продукты. Разноцветные и, среди них, обязательно зеленые. Каши, орехи. Вода и напитки без сахара - без излишеств, потому что много - не значит хорошо.

Как выглядит дневной рацион?

Завтрак: белковый продукт+каша+овощи.

Например: яйцо-глазунья на овощной "подушке" + гречка. Посыпать зеленью. Кофе, горсть ягод.

Обед: овощные блюда преобладают, белка и каши меньше.

К примеру: суп овощной с перловой крупой на нежирном мясном бульоне. Салат из свежей капусты. Чай зеленый с лимоном.

Ужин: белок и овощи.

Запеченные овощи и рыба. Настой шиповника.

Но еда - это далеко не все. Старайтесь нагружать мышцы. Просто ходите. Быстро ходите. Бегайте трусцой и как позволяет ваша физическая подготовка. Танцуйте. Делайте упражнения. Занимайтесь йогой. Но just do it.

Все эти действия уменьшают воспаление, создают благоприятный фон для нормальной (не гиперактивной) работы иммунной системы.

Еще добавлю, что идеальных нет, все время от времени и переедают, и недопивают, и плохо спят, и не успевают подвигаться, и согрешат чипсами - так многогранна жизнь. Однако у нас есть наше прекрасное тело, и только мы можем добавить ему жизни. Живите с любовью к ближнему. Ибо все мы в одной лодке.

