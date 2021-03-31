МВФ помыкает Зеленским, как хочет, потому президент повышает тарифы по указке

Президент Владимир Зеленский EPA-EFE

Международный валютный фонд нашел себе нового карманного президента – Владимира Зеленского. Он очень удобный в использовании, как оказалось, потому что делает буквально всё, чего от него требует МВФ, даже если это идёт вразрез с интересами государства и благополучием украинских граждан.

Кажется, в Украине появилась новая традиция: каждая новость с "МВФ" в заголовке несёт какую-то проблему для украинцев. Вот и сейчас, очередное заявление о "недовольстве": МВФ не нравится наличие субсидий у домохозяйств, он опять призывает к контролю и, как следствие, повышение цен.

Можно было бы не переживать, ведь МВФ – не Верховная Рада и не президент, они могут требовать, но никто на это не пойдёт, однако, увы: наше государство давно стало ручным пёсиком в руках Международного валютного фонда, правительство послушно выполняет всё, что хочет МВФ, не особенно задумываясь, как с этими "хотелками" выживать простому народу. Так что сомневаться не приходится – в скором времени нас ожидает очередное повышение цен на газ, ведь "так хочет МВФ".

Возмутительно, как на Украину оказывает такое колоссальное давление и влияние одна структура. Это ведь даже не страна, это фонд, который одалживает нам деньги под драконовские проценты. И требует, требует, требует. А наша власть выполняет.

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К нашей верхушке не было бы вопросов, если бы у них попросту не было других вариантов в контексте закупки газа, если бы это был единственный источник и никаких других альтернатив. Но они ведь есть! Еще в июне 2019 года (вдумайтесь, 2019!) Медведчук договорился о поставках газа на 25% дешевле. И что? Кто-то ухватился за возможность сэкономить? За возможность снизить цены на коммуналку для украинцев? Как бы не так! Нашей власти плевать, как мы с вами живем, они привыкли выполнять указания, плясать под чужую дудочку и быть покорными овцами. Смотреть противно.

Игорь Вальский