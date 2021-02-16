МВФ не дал транш Украине: Какие причины и что это значит?

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12 февраля в Украине официально прекратила работу виртуальная миссия Международного валютного фонда. В ближайшее время Украина не получит средства, которые должны были поступить еще полгода назад.

Об этом пишет Telegram-канал "Записки экономиста".

Что не понравилось МВФ?

1. Усиление управления Национальным Банком

После того как МВФ дал первый транш в Украине - у нас сменилось руководство НБУ. На должность пришел Кирилл Шевченко, а 4 из 6 членов правления НБУ заменили. А на тех двух человек, которые остались, осуществляется давление. В октябре им выписали выговоры, а у Екатерины Рожковой забрали ключевые полномочия по регулированию банковского сектора.

2. Проблемы Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет о задолженности перед Минфином, которая возникла во время банковского кризиса 2014-2016 годов, когда денег фонда не хватало для осуществления выплат вкладчикам обанкротившихся банков, а также об участии в фонде государственного Ощадбанка.

3. Дефицит бюджета

Если к дефициту в 2020 году у фонда вопросов почти не было из-за ковида, то нынешний дефицит в 276 млрд грн МВФ критиковал.

4. Аудит фонда борьбы с COVID-19

Аудит - одно из требований фонда для получения денег в 2021 году. В правительстве же не спешат проводить аудит расходов, поскольку половину средств потратили на дороги, а не поддержку медицины.

5. Судебная и антикоррупционная реформы

Конституционный суд фактически отменил антикоррупционную инфраструктуру, из-за чего Владимир Зеленский хотел "отменить" Конституционный суд. В стране начался конституционный кризис. А депутаты не сильно спешат рассматривать новые антикоррупционные законы.

6. Проблемы с энергетическим рынком

МВФ требовал введения свободного рынка газа в Украине, а наша власть взяла и искусственно ограничила цены на газ для населения.

В краткосрочной перспективе сотрудничество с МВФ не является слишком важным. Украина имеет достаточно золотовалютных запасов, а в мире большое количество денег, которые некуда вложить. В конце концов, можно рефинансировать ОВГЗ через банки. Но если не получится возобновить сотрудничество с МВФ - это плохо сыграет на имидже страны и инвесторы будут бояться вкладывать средства в нашу экономику.