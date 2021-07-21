Молчанов: Зеленский планомерно добивает третью ветвь власти в стране

Владимир Зеленский Офис президента

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Зеленский планомерно добивает третью ветвь власти в стране.

Все его инициативы под названием "судебная реформа" сводятся к полной ликвидации независимых судов и управлению ими в ручном режиме с улицы Банковой.

Более того часть назначений отдается под внешние силы, согласно недавно проголосованных законопроектов про ВРП и ВККС теперь решающий голос будет за международными экспертами.

С другой стороны отстранения главы Конституционного суда, законопроект о ликвидации Киевского окружного суда, теперь уголовные дела на судей Верховного суда которые отменили указ президента по Тупицкому. Все это явная демонстрация чаяний Зеленского окончательно взять под контроль третью ветвь власти, а если не получится, то развалить ее окончательно и сделать недееспособной.

Кирилл Молчанов