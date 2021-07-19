Молчание "зеленых" ягнят

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

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А вы заметили, что после очередного номера циркового шоу – когда власть уже четвертый месяц "шьет" уголовное дело главе политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку – на стороне "зеленских" наступила какая-то странная тишина?

24 июня 2021 года президент Зеленский утверждал, что относительно Медведчука в распоряжении власти есть "много разной информации от СБУ, разведки" и, самое главное (для юриста Зеленского) – "много всего говорилось". А ведь еще 31 августа 2019 года Зеленский даже обещал некую "громкую историю".

Вот бы "кварталовцам" сейчас и рассказать своим "большим друзьям" на Западе – громко! - об успехах политических репрессий… в смысле, своих реформ!

О том, как следствие подало 6 июля 2021 года ходатайство о продлении срока круглосуточного ареста Медведчуку с грубым процессуальным нарушением: не в порядке, установленном законом "не позднее десяти дней" до окончания предыдущего ограничения, а всего лишь за три дня. Как "химичили" с ходатайством, чтобы оно попало на исполнение к "своему" судье Сергею Вовку.

Или о том, как следствие решило 7 июля 2021 года продлить сроки досудебного расследования в деле против Медведчука. Вот где вся сила судебной реформы проявилась! Узнав, что лидер оппозиции получил повестку с вызовом в суд за… 48 минут до начала судебного заседания, адвокаты успели к назначенному сроку. Но! С удивлением обнаружили, что в нарушение закона - без участия Медведчука и его защитников - следственный судья Вовк проявил недюжинный юридический талант: за 10 - 15 минут успел рассмотреть и - даже изучить! – семь томов дела (приблизительно по 200 страниц в каждом), заслушать и рассмотреть доводы прокуратуры, удалиться в совещательную комнату, посовещаться со своим внутренним убеждением и вынести вердикт: продлить досудебное расследование по делу до 11 ноября 2021 года.

Могли бы рассказать – почему судебное заседание 8 июля 2021 года длилось более 13 часов? А потому, что защитники лидера оппозиции буквально "раскладывали на атомы" этот фарс и "надевали на голову" прокуратуре: многочисленные процессуальные нарушения, несоответствие материалов подозрения и внесенной в ЕРДР информации, отсутствие доказательств, непрофессионализм следствия, "неустановленных лиц", но при этом, по словам прокурорских, имеющих паспорта РФ, "предвзятость" прокурора Руслана Ижука и "подконтрольность стороне обвинения" судьи Вовка. То есть, все то, что Медведчук назвал "фантастикой, которую должны изучать врачи узкой специализации".

Ну, или о том, как 9 июля 2021 года судья Вовк – как-то пряча глаза и выглядя подавленным – огласил решение суда продлить срок домашнего ареста Медведчуку до 7 сентября 2021 года.

Нет, не слышно победных реляций от "95-го квартала" и его массовки. Похоже, там поняли – "вляпались" всерьез и надолго.

Причем, власть проиграла еще "со старта" - 13 мая 2021 года, когда было первое судебное заседание, а прокуратура требовала в качестве меры пресечения содержание под стражей. Весь расчет Банковой тогда строился на том, что Медведчук покинет страну. Но оппозиционный политик с открытым забралом ввязался во "встречный бой" с властью и разгромил все обвинения против себя.

И на суде 9 июля 2021 года Медведчук держался уверенно, спокойно и хладнокровно. А когда топ-политик такого уровня спокоен – даже в контексте пусть и "шитого белыми нитками", но уголовного преследования за государственную измену – это может означать только одно: у него уже заготовлена "ответка".

Кстати, судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый первым смекнул: запахло жареным, а Медведчук – это не та персона, на которую можно "наехать" с помощью уголовного дела, состоящего из "неустановленных" деяний "неустановленных лиц". Поэтому не пошел навстречу следствию, содержание под стражей заменил на домашний арест, а потом и вовсе "соскочил" с громкого политического дела от греха подальше. Видимо, Пидпалый сделал выводы из истории о непростой судьбе своего коллеги судьи Родиона Киреева. Который на суде по "Делу Юлии Тимошенко" вел себя как… наглый ГАИшник с престижного перекрестка (в исполнении тогда еще комика Зеленского), а теперь бегает в поисках пропитания по Москве с волчьим билетом. И за судьбой судьи Николая Чауса всем участникам процесса тоже стоит внимательно следить. Еще бы! Ведь Чауса, после многочисленных "заслуг" - "пропетлял" от люстрации, выдавал санкцию о принудительном медобследовании Геннадия Корбана, был задержан "на взятке", обвинялся в нарушении присяги – теперь с комфортом возят в багажниках автомобилей спецслужб. То из Украины в Молдову, то обратно.

Может, судья Вовк решил, что в компании "зеленских" он "поймал Бога за бороду", а власть "95 квартала" - это навсегда? Не факт. Ему бы поизучать социологию – о ставшем хроническим падении доверия украинцев к власти, о тотальном бегстве обманутого и разочаровавшегося избирателя от "слуг" к ОПЗЖ – которая уверенно догоняет провластную политсилу. Ему бы вдумчиво – между строк! – почитать советы Госсекретаря США Энтони Блинкена – президенту Зеленскому, 9 июля 2021 года, на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе. Блинкен очень недвусмысленно сказал, что в Украине с 2014 года "ни одно высшее должностное лицо не было осуждено за коррупцию". Что в переводе с высокого дипломатического слога главы Госдепа США означает: нам абсолютно не интересна ваша цирковая "охота на ведьм", вместо того чтобы заниматься политическими репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком, займитесь ворами и коррупционерами!

"Люди должны видеть, что система работает для того, чтобы поверить в нее!" – заявил Блинкен.

Красиво сказано. Только господин Блинкен не учел одного – люди уже не поверят "зеленским". Никак и никогда. И дело против лидера оппозиции Медведчука – это своеобразный маркер окончательного и бесповоротного отказа украинцев от какого-либо доверия к власти "95 квартала".

Предателям и обманщикам не верят. Их грузят в багажники (электоральные) и отвозят на склад вечного хранения политиков-неудачников. Кстати, вместе с обслуживающим и прислуживающим персоналом.

Алексей Куракин