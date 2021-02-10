МКС на грани краха: США и Китай начинают строительство новых орбитальных станций?

Грузовая капсула "Дракон" приближается к космической станции в 2016 году NASA

Международная космическая станция стала совсем старушкой и требует либо ремонта, либо постройки новой МКС. Причем времени не осталось, начинать нужно в этом году, иначе можно остаться без станции на орбите. Автор американского издания рассказывает об американских, российских и китайских проектах спасения станции.

Об этом пишет The Hill.

Космические станции, делающие в сутки 16 витков вокруг Земли на высоте 400 километров, являются одним из самых впечатляющих достижений человечества. Международная космическая станция (МКС) — это результат партнерства между НАСА и российским "Роскосмосом". С американской стороны свой вклад вносят также Канада, Япония, Европа и другие страны. Но с ее будущим многое неясно, и оно зависит от решений, которые будут приняты в этом году.

Около 75% расходов на МКС несут Соединенные Штаты, которые ежегодно тратят на нее от трех до четырех миллиардов долларов. Россия запустила первые компоненты МКС в 1998 году, а к 2010 году станция стала в полной мере работоспособной. Планировалось, что МКС проработает 15-20 лет, после чего ее заменят. Но этим планам не суждено было осуществиться.

Стоимость МКС составила более 150 миллиардов долларов, что в пять раз больше совокупных бюджетов НАСА и Роскосмоса. Поэтому создать что-то ей на замену будет невероятно сложно и дорого. Вероятно, ради строительства новой станции придется отказаться от наблюдений за Землей, от полетов человека на Луну и Марс и от исследований открытого космического пространства.

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Администрация Трампа сделала ставку на программу "Артемида", решив передать строительство околоземных космических станций из государственного в частный сектор, а государственные средства сосредоточить на создании лунной орбитальной станции и на высадке человека на Луну. Некоторые страны уже согласились вложить средства в строительство американской лунной станции, и поэтому непонятно, каким образом они смогут одновременно выделить деньги на строительство новой МКС стоимостью 100 миллиардов долларов. Если программа "Артемида" не будет отложена, вся финансовая нагрузка по созданию новой МКС ляжет на США.

Продлить срок эксплуатации МКС проще из-за особенностей ее конструкции, в которой можно заменить старые детали, такие как солнечные панели. Соответственно, НАСА, Роскосмос и их зарубежные партнеры договорились о продлении срока ее эксплуатации до 2028 года (на 8-10 лет дольше ее эксплуатационного ресурса), а возможно, и до 2030 года.

МКС уже 20 лет, и в таком возрасте мы должны быть готовы к неожиданностям. Когда обнаружили медленную утечку воздуха, астронавт заткнул для начала отверстие пальцем, а потом заклеил скотчем. Они уже не первый раз удерживают воздух на МКС при помощи клейкой ленты, и вряд ли это была последняя утечка до 2030 года. И это не говоря уже об опасности столкновения с космическим мусором. Если равноценно заменять МКС, то первоначальные работы следует начинать в 2021 году. Если в 2021 году работы по замене не начнутся, шансов на создание аналогичной станции к 2028/2030 годам будет значительно меньше. Но это не все.

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МКС вот-вот обретет колоссальную известность. В этом году там планируется снять часть двух полнометражных фильмов. Universal Studios и НАСА объявили, что боевик Тома Круза за 200 миллионов долларов будет частично сниматься на борту МКС, а российский Первый канал и Роскосмос сообщили, что намерены снимать там свой фильм. Вскоре миллионы людей будут с замиранием сердца смотреть яркие сцены, снятые на борту станции.

Роскосмос согласился участвовать в эксплуатации МКС до 2028/2030 годов, однако дал понять, что если США закроют там свои сегменты, Россия отстыкует собственные модули и будет использовать их отдельно либо в партнерстве с кем-то другим, помимо американцев. Тогда это будет уже российская МКС. В этой стране хорошо помнят, что первые космические станции были российскими, и что космическая станция "Мир" работала 14 лет до появления МКС. Сохраняется и возможность создания российской космической станции в партнерстве с другими странами.

Мощное противодействие американских деловых кругов из оборонной промышленности помешало космическому сотрудничеству между США и Китаем. В 2011 году появился закон, по сути дела запрещающий такое сотрудничество. Естественно, Китай приступил к реализации космической программы без участия США. Она включает запуски спутников, полеты на Луну и другие планеты.

А в 2011 году Китай создал собственные космические станции "Тяньгун 1" и "Тяньгун 2". В 2021 году он начнет сооружение многомодульной станции "Тяньгун 3", которая будет похожа на МКС. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Там смогут работать астронавты из европейских и других стран, и эта станция будет эксплуатироваться еще много лет после деактивации МКС.

Если предположить, что Америка не построит замену МКС, ее главная стратегия останется прежней: заменить МКС частными космическими станциями. Некоторые американские компании уже начали работу в этом направлении, хотя большинство из них используют МКС в качестве основы.

Ведущая американская компания, занимающаяся строительством собственной станции, является частной и носит название Axiom Space. Она отдает космические пуски на субподряд Space X, а строительство модулей — корпорации Thales Alenia. Станция Axiom Space будет включать три модуля. Поначалу она будет пристыкована к МКС, а в конце 2020-х годов ее отстыкуют. Компания планирует использовать один модуль как рабочий, второй для проведения экспериментов и производства работ, а третий в качестве роскошного курорта.

В прошлом году НАСА выделила Axiom Space 140 миллионов долларов в качестве помощи на строительство первого модуля. В этом году компания примет на борту МКС Universal Studios и Тома Круза, а в 2022 году отправит на станцию сроком на неделю трех космических туристов, каждый из которых уже заплатил за полет 55 млн долл.

От нее немного отстают другие компании, такие как Sierra Nevada Corp., Nano Racks и Bigelow.

К числу самых важных событий последнего времени в космической политике США относится создание американских космических войск. Их главная задача — защищать системы космического базирования США. Трудно себе представить, что командование космических войск не думало о создании военной космической станции. НАСА давно уже сотрудничает с военными, а вооруженным силам США принадлежит наибольшее количество спутников. Но космической станции у них нет, хотя разговоры об этом идут с 1960-х годов.

В прошлом году отдел инноваций Министерства обороны США передал компании Sierra Nevada контракт на строительство необитаемого Орбитального форпоста (Orbital Outpost), где сможет разместиться военный экипаж. Компания использует запланированный к строительству грузовой корабль в качестве платформы, на базе которой этот форпост будет строиться. Первый полет прикрепленного к космоплану Sierra Nevada грузового корабля запланирован на 2021 год. Очевидно, это положит начало превращению корабля в военную космическую станцию.

Итак, в этом году начнется строительство новой китайской космической станции и американской коммерческой космической станции. А Пентагон приступит к сооружению первой военной станции в космосе. Возможно также, что мы узнаем что-то новое о будущей космической станции русских. И что самое важное, администрации Байдена надо будет решить вопрос о том, будет ли строиться замена МКС. Если в этом году решение не примут, это будет означать, что и новой станции тоже не суждено появиться, поскольку времени на ее строительство потребуется очень много.

Роджер Кочетти

Перевод: ИноСМИ