Митрополит Антоний: Призываю молиться за всех невинноубиенных и пострадавших в годы коммунистических репрессий

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7 февраля наша Святая Церковь чтит память священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого, и всех Святых Новомучеников и Исповедников, пострадавших от безбожных коммунистических гонений на веру в ХХ веке.

Для нас это особенный и очень важный день. Ведь наша Святая Церковь в годы гонений явила миру наибольшее количество святых мучеников и исповедников. По оценкам историков, с 1918 по конец 1930-х годов в ходе репрессивной политики советской власти были расстреляны или умерли в лагерях и ссылках несколько десятков тысяч православных священнослужителей канонической Церкви. Имена многих из них по настоящее время остаются неизвестными. Лишь около 2000 из них прославлены в лике святых.

Очень символично, что скорбный и одновременно торжественный путь новомучеников и исповедников ХХ века начался именно с Киева – крестной купели Киевской Руси. Именно здесь от рук большевистских палачей принял мученическую смерть митрополит Киевский и Галицкий Владимир. Этот святитель был первым православным иерархом, принявшим мученический венец вскоре после большевистской Октябрьской революции 1917 года. Произошло это сразу после захвата Киева большевистскими войсками 7 февраля по новому стилю (25 января по старому) 1918 года.

Это ужасное преступление стало символическим началом жестоких гонений на каноническую Православную Церковь. Особый резонанс этому событию придал и тот факт, что 70-летний митрополит Владимир был одним из старейших и наиболее авторитетных иерархов того времени. Старенький, немощный и беззащитный, он одним только своим скромным и аскетичным образом жизни и поведением обличал нечестивых гонителей веры, за что и принял мученическую смерть. И даже перед казнью он с глубоким смирением полагался на волю Божию, благословив крестным знамением своих убийц.

Священномученика Владимира Киевского иногда называют "первомучеником ХХ века". Как в 988 году при святом равноапостольном князе Владимире из Киева семена веры Христовой разнеслось по всей Руси, так и в 1918 году из Киева, с убийства митрополита Владимира Киевского, начался смиренный и одновременно торжественный путь мученичества и исповедничества за веру Христову в ХХ веке. И не случайно память Святых Новомучеников и Исповедников ХХ века почитается именно в день мученической смерти митрополита Владимира Киевского.

Для всех нас, православных христиан, очень важны память и пример, как священномученика Владимира, так и всех Святых Новомучеников и Исповедников ХХ века. И наш долг, как священнослужителей, так и мирян, помнить и молитвенно почтить память этих невинных страдальцев за веру, подвигом которых устояли и наша Церковь, и сам народ.

Поэтому в сегодняшний день призываю всех православных молитвенно почтить подвиг наших новомучеников и исповедников ХХ века, и помолиться за всех невинноубиенных и пострадавших в годы страшных коммунистических репрессий. Да будет память их из рода в род.

Антоний

Митрополит Бориспольский и Броварской,

Управляющий делами Украинской Православной Церкви

Оригинал на сайте Научно-исследовательского Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века