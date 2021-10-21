Мировые СМИ в шоке от наглой попытки Зеленского прикрыть преследованием Медведчука офшорный скандал

Президент Украины Владимир Зеленский KMR IMAGES

Мировые СМИ буквально в шоке от того, как нагло и топорно украинская власть пытается отбелиться от офшорного скандала с участием Зеленского. Ведущие издания Reuters, Bloomberg, France Presse и другие пишут, что второе уголовное дело против Медведчука – это неуклюжая попытка власти отвлечь внимание украинцев от финансовых махинаций Зеленского. При этом СМИ Швейцарии, Канады, США, Германии, Испании, Франции и Великобритании не стесняются называть Зеленского коррупционером. А это первый сигнал того, что вскоре и руководители государств будут избегать встреч с президентом Украины – никто не захочет иметь с ним дела.

Reuters пишет, что новые обвинения в отношении Виктора Медведчука в Украине назвали дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание от правонарушений самого правительства.

Bloomberg отмечает, что экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала совместное заявления главы СБУ Ивана Баканова и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в отношении якобы новых доказательств по делу Виктора Медведчука - "чепухой".

А France Presse говорит, что в очередном уголовном деле против Медведчука отсутствует не только состав преступления, но и событие преступления.

Многие из мировых изданий фактически охарактеризовали действующий режим Зеленского, как диктаторский и авторитарный, при котором в порядке вещей - вынесение незаконных решений силовыми структурами и установление тотальных ограничений свободы слова в стране.

Что же, попытка Зеленского спастись за счет Медведчука провалилась. Вчерашние рейтинги КМИС свидетельствуют о падении уровня поддержки Зеленского на 9 процентов всего за месяц. Медведчук и офшорный Зе-скандал станут последними гвоздями в гроб рейтинга Зе-президента. В Чили президенту Себастьяну Пиньере может грозить импичмент после публикации Pandora Papers. А в Чехии полиция будет расследовать офшоры премьера Андрея Бабиша. Зеленский должен дополнить эту прекрасную компанию коррупционеров.

"Документы Пандоры" не сулят ничего хорошего Украине и плохо скажутся на Зеленском, - отмечает в своем материале Forbes. И с этим сложно не согласиться. Вскоре мировые СМИ будут призывать своих лидеров отказаться от встреч с Зеленским. И политики, которые прислушиваются к своим избирателям, не станут марать себя рукопожатиями с коррупционерами и диктаторами. А Украине при Зеленском действительно ничего хорошего не светит.

Игорь Вальский