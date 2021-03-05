Министр агрополитики Лещенко написал статью о том, как Украина прокормит мир

Укринформ

В настоящее время Украина переживает исторические преобразования, которые ощутит весь мир. Я имею в виду реформу сельскохозяйственных земель, которая имеет глобальное значение.

Об этом пишет Роман Лещенко для Atlantic Council

На протяжении столетий Украину называли "житницей Европы". Это очень точное название, так как Украине принадлежит около четверти чрезвычайно плодородных черноземных земель всего мира.

Тем не менее, за 30 лет независимости украинцы так и не сумели в полной мере воспользоваться этими сельскохозяйственными богатствами. Независимая Украина стала одной из всего шести стран мира, где нет рынка земли сельскохозяйственного назначения. В этом она уподобилась Северной Корее и Венесуэле. Слава Богу, ситуация сейчас начинает меняться, и Украина готовится занять принадлежащее ей по праву место сельскохозяйственной сверхдержавы.

Неосвоенный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины потрясает. В стране около 42 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. В настоящее время 32 миллиона гектаров ежегодно возделывается. Эта площадь больше территории Италии. Учитывая размеры и плодородие сельскохозяйственных угодий, а также огромные возможности для увеличения урожаев и повышения эффективности посредством продолжающейся модернизации, не будет преувеличением сказать, что Украина способна накормить мир.

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Украина уже входит в первую тройку экспортеров зерна и является мировым лидером в таких областях, как соя и подсолнечное масло. Украинский экспорт сельскохозяйственной продукции играет все более заметную роль на ключевых мировых рынках, таких как Китай, Египет, Индия, Турция и страны ЕС.

Государства Ближнего Востока являются особенно перспективным рынком для украинских экспортеров сельскохозяйственной продукции. Это стало очевидно во время визита президента Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты в феврале этого года. Вопросы сельскохозяйственной торговли занимали важное место на переговорах, по результатам которых было подписано несколько соглашений и меморандумов на общую сумму около трех миллиардов долларов. Заглядывая вперед, Украина ставит перед собой цель обеспечить продовольственную безопасность ОАЭ и ряда других стран региона, включая Саудовскую Аравию и Катар.

Украина также продемонстрировала колоссальные возможности на быстрорастущих узкоспециализированных сельскохозяйственных рынках мира. Сегодня она входит в первую тройку экспортеров экологически чистых продуктов в ЕС. Мы планируем такое же глубокое проникновение на рынки органической продукции США и Азии. Органические продукты могут стать одной из движущих сил украинского сельскохозяйственного сектора.

Столь амбициозные цели вполне реальны, но для этого требуется разумный и современный подход к развитию агропромышленности Украины. Получив в 1991 году независимость, Украина так и не создала работоспособный рынок земель сельскохозяйственного назначения. Вместо этого она в 2001 году, когда мне было всего 13 лет, ввела официальный мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Я вырос в крестьянской семье в украинской деревне, где вся жизнь связана с сельским хозяйством. Мои родители и остальные жители нашей общины, арендовавшие землю, вскоре пришли к выводу, что мораторий — это своеобразный способ кражи земли. Но у нас не было правовых механизмов, обеспечивающих защиту от произвола коррумпированных чиновников.

Когда я стал руководителем государственного ведомства, отвечающего за использование земельных ресурсов, я провел инвентаризацию государственных земель. С начала действия моратория как минимум пять миллионов гектаров земли просто исчезло. Недобросовестные руководители раздали эту землю застройщикам в обмен на незаконные выплаты. Так теневой земельный рынок за последние десятилетия сделал украинцев беднее, дав при этом неприличные состояния небольшой группе коррумпированных чиновников и их приспешников.

Многие люди из сельскохозяйственного сектора на протяжении нескольких лет вели борьбу за прекращение моратория. В марте 2020 года украинский парламент наконец проголосовал за реформу земли сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий. Благодаря этому историческому решению семь миллионов украинских землевладельцев получили право использовать свою землю по собственному усмотрению.

Это прорывное решение — лишь начало. Из-за страхов и опасений в обществе, которые подпитывали те, кому был выгоден мораторий, законопроект 2020 года о реформе был весьма консервативным. Когда люди начнут осознавать преимущества и выгоды функционирующего рынка сельскохозяйственных земель, и у них появится доверие к новым правилам и нормам этого рынка, постепенно будут осуществляться дальнейшие изменения. Со временем украинцев позовут на общенациональный референдум, и они ответят на вопрос о том, можно ли разрешить иностранным гражданам покупать земли сельскохозяйственного назначения.

Будут сохранены меры защиты, чтобы реформы приносили выгоду простым гражданам, а не классу миллиардеров. Среди них ограничения на площадь земли, которую может приобрести один человек.

Параллельно появлению рынка сельскохозяйственных земель мы разрабатываем инструменты доступного финансирования для украинского агробизнеса. Во взаимодействии с Национальным банком Украины фермеры получат доступ к кредитам с выгодными процентами, чтобы модернизировать технику, а также покупать качественные семена и удобрения. Украинский парламент в настоящее время работает над созданием Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет оказывать содействие малым и средним фермерским хозяйствам.

На всех этапах реализации земельной реформы мы будем руководствоваться следующей формулой: сокращение государственного регулирования, вывод сельского хозяйства из тени и цифровизация. Мы намерены собрать информацию обо всех природных ресурсах страны, в том числе, о сельскохозяйственных землях, задействуя в этих целях спутники. Эта информация будет доступна в онлайне в рамках нашего стремления к прозрачности и цифровизации.

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Недавно был принят закон о концессиях и государственно-частных партнерствах, который поможет модернизировать украинскую инфраструктуру, и даст стране новые возможности для доставки на мировые рынки большего количества зерновых культур и сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью. Между тем, принятые в конце 2020 года реформы речного транспорта позволят Украине возродить историческую роль Днепра как одной из величайших водных артерий Европы, после чего он станет важнейшим маршрутом сельскохозяйственного экспорта.

Принятая в прошлом году земельная реформа стала переломным моментом в новейшей истории Украины, однако опыт стран региона указывает на то, что этот рынок будет развиваться еще много лет. Например, в соседней Польше, земельная реформа проводится уже 15 лет. В Украине этот процесс будет проходить аналогичным образом с учетом меняющихся социально-экономических условий.

На всех этапах этого процесса мы будем надежно защищать украинцев от алчных магнатов и коррумпированных чиновников. Правительство ни в коем случае не упустит из виду главную идею, состоящую в том, что сельскохозяйственные земли Украины — это величайшее достояние нации. В предстоящие годы Украина сможет играть все более возрастающую роль в глобальной продовольственной безопасности. Украинцы наконец начнут пожинать плоды легендарного плодородия своей страны, и весь мир узнает, что Украина — это земля непревзойденных сельскохозяйственных богатств.

Роман Лещенко



Перевод ИноСМИ