МИД РФ: Закрытие властью украинских оппозиционных телеканалов с многомиллионной аудиторией – NewsOne, ZIK и "112 Украина" – целенаправленный акт цензуры

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK из открытых источников

Оригинал в Telegram-канале Марии Захаровой.

В Украине закрыто очередное СМИ, а его главный редактор отправлен в отставку. Издание принадлежало крупному предпринимателю.

Здесь обычно следуют российские заявления о недопустимости давления на прессу в стране и призывы к ОБСЕ и Совету Европы дать объективную правовую и политическую оценку ситуации.

Но на этот раз все несколько иначе. Как только было объявлено о закрытии газеты, Посольство США (!) в Киеве выпустило заявление, в котором назвало факт прекращения печати данного издания "печальным днем для украинских СМИ", даже заикнулось о журналистских стандартах.

Заявлением отметился и представитель ЕС в Украине М. Маасикас. Он высказывался о закрытии с сожалением, намекнул на последствия для страны.

Посол Британии Мелинда Симмонс назвала это "плохим днем для свободных СМИ". А послу Швеции Тобиасу Тибергу тезисы писали будто бы в нашем Департаменте: "Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах".

Что же так задело дипломатов западных государств, что они в кои-то веки обратили внимание на стремительную дегенерацию ситуации со свободой слова в стране их бесславного пребывания? Все дело в том, что бизнесмен А. Киван, которому принадлежит небольшое издание Kyiv Post (читается в основном экспатами и сотрудниками посольств), объявил о желании переформатировать газету и представить новое СМИ на четырех языках, включая русский.

В интернете можно найти более приземленную версию событий: киевский режим решил погладить СМИ и его владельца против шерсти в качестве дрессировки для большего послушания, а это западным кураторам не понравилось. Эти высокие отношения меня не интересуют.

Занятно другое.

Печатный тираж газеты, по сообщениям СМИ, составлял всего 10000 экземпляров. Эти цифры не сравнить с многомиллионной аудиторией телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", закрытие которых было, отмечу, не решением владельца этих медиаактивов, а целенаправленным актом цензуры официальных властей. Но ни Посольство США, ни руководители европейских дипмиссий и слова не нашли в защиту "свободных и независимых СМИ в Украине". Где же они были, когда мы призывали украинцев и мировое сообщество обратить внимание на беспрецедентные в своей антидемократичности шаги киевского режима?

Даже если не брать в расчет массовое наступление на плюрализм СМИ в Украине, творящийся после Майдана, только с февраля 2021 г. под видом персональных санкций и иных рестрикций в стране было закрыто порядка десятка центральных и региональных телеканалов, ряд новостных порталов и интернет-СМИ. Все это оформлено решением Совета национальной безопасности, введенным в действие непосредственно президентом страны.

В настоящее время под угрозой находится лицензия на вещание телеканала "НАШ", оказывается давление на каналы "Интер" и "Первый независимый".

Ждем заявления западников – умеют же, когда хотят.

Мария Захарова