Меркель во время встречи с Зеленским должна потребовать освободить из-под домашнего ареста Медведчука

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Текст был написан 22 августа, до начала переговоров между Меркель и Зеленским.

В Киев прилетела федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Визит тем более интересный, что накануне Меркель посетила Москву, где более двух часов продолжались переговоры за закрытыми дверями с Путиным.

Об этом пишет Николай Васильковский в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

В Киев прилетела федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Этот визит Меркель – прощальный, потому что осенью она уходит с поста федерального канцлера ФРГ. С поста главы партии Христианско-демократический союз Меркель ушла еще в декабре 2018 года. ХДС вместе с Христианско-социальным союзом в Баварии формируют правящую коалицию ХДС / ХСС. За это время дважды успел смениться глава ХДС – 7 декабря 2018 партию возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а 16 января 2021 года ее сменил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Именно Армин Лашет и поведет ХДС на выборы в бундестаг, которые состоятся в воскресенье, 26 сентября 2021 года.

Визит тем более интересный, что накануне Меркель посетила Москву, где более двух часов продолжались переговоры за закрытыми дверями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Интересно, что на итоговой пресс-конференции Меркель и Путин сделали разные акценты на темах, которые обсуждали за закрытыми дверями.

В частности, Владимир Путин говорил о следующих пунктах из повестки дня:

о товарообороте ("взаимный товарооборот всё-таки начал расти. В январе‒мае этого года показатель приблизился к 33 процентам, превысив 21 миллиард долларов. Встречные капиталовложения вплотную приблизились к отметке в 30 миллиардов долларов");

о совместных крупных проектах России и Германии, хотя прямо "Северный поток-2" не называл ("У нас есть и известные всем крупные проекты, они реализуются, и мы очень надеемся на то, что это не последние проекты");

о ситуации в Афганистане, где боевики "Талибана" взяли столицу ("В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений");

об "урегулировании на юго-востоке Украины" ("Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации");

о "положении дел вокруг Белоруссии" ("Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства");

об иранской ядерной программе ("При обсуждении ситуации вокруг иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий");

о диалоге с влиятельными силами в Ливии ("Как вы все знаете, госпожа Меркель стремится содействовать внутриливийскому урегулированию. В январе прошлого года ваш покорный слуга принял также участие в организованной по инициативе канцлера Берлинской конференции по Ливии, решения которой способствовали улучшению ситуации "на земле");

"о нашем видении положения дел в Сирии" ("На большей части территории этой страны поддерживается режим прекращения огня и идёт восстановление разрушенного хозяйства и инфраструктуры, однако по-прежнему сохраняется террористическая угроза. Из-за введённых против Дамаска нелегитимных санкций и пандемии коронавируса непростой остаётся и социально-экономическая ситуация").

В свою очередь, Ангела Меркель в своем выступлении уделила внимание следующим темам:

80-летие нападения гитлеровской Германии на Советский Союз ("Я сегодня в начале своего визита возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, тем самым почтив память, напомнив о том, что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз");

об "угнетающей ситуации вокруг Алексея Навального" ("С нашей точки зрения, вынесенный ему приговор и заключение в исправительную колонию произошли на основании решения суда, которое ЕСПЧ назвал неочевидным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо. Я ещё раз потребовала у Президента России освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом");

о включении 3 немецких организаций, действующих в России, в список иностранных агентов ("Я говорила ещё о том, что мы разочарованы тем, что три немецкие НКО включены в список нежелательных организаций, которые очень много работы проделали в рамках "Петербургского диалога" для сотрудничества между гражданскими обществами. Хотелось бы узнать, можно ли продолжить эту работу "Петербургского диалога", исключив эти организации из списка")

о "Северном потоке-2" и об отношениях Германии и России, России и ЕС в этом контексте. Меркель подчеркнула, что "Северный поток-2" - "это не двусторонний германо-российский проект, но европейского характера, потому что в нём участвуют и предприятия из других стран". Также она сообщила " о документе, заключённом между США и Федеративной Республикой Германия", согласно которому переговорщиком по вопросу транзита через территорию Украины со стороны Германии будет Георг Граф Вальдерзее. Также Меркель поддержала стремление России вступить во взаимодействие с ЕС по климатическому пакету Fit for 55 ("Стало ясно, что со стороны России есть интерес вступить в обмен с Европейским союзом по климатическому пакету "Fit for 55" с учётом трансграничного углеродного регулирования и других проблем. И я тоже отметила, что я выступаю за такой подход");

о ситуации в Афганистане, причем Меркель публично обратилась к РФ как посреднику в переговорах с талибами ("Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. Те люди, которые помогали нам – бундесверу, федеральной полиции, – они должны получить возможность покинуть Афганистан");

о ситуации в Украине и "нормандском формате" ("Я подчеркнула свою готовность достигать здесь дальнейшего прогресса, чтобы ради интересов жителей Украины, для того чтобы все могли жить в Украине мирно. Это наша позиция");

о потоке беженцев из Белоруссии в ЕС ("В контексте Белоруссии я указала на то, что резко осуждаю применение людей, беженцев из других стран, людей, которые находятся в бедственном положении, в качестве, так сказать, гибридного оружия. Речь идёт о ситуации на белорусско-литовской границе");

о ситуации в Ливии и Сирии (" Касательно Ливии нужно реализовать итоги Ливийской конференции ‒ пропорционально и взаимно выводить из Ливии иностранных наёмников и дать ливийским силам возможность реализовать свои представления о будущем Ливии. Здесь есть целый ряд точек соприкосновения между Германией и Россией");

"о вызовах климатических изменений" ("Германия и Россия претерпели стихийные бедствия. В России это особенно коснулось Сибири, даже за Северным полярным кругом. И мы поэтому убеждены, что нужно бороться с изменениями климата. Для этого необходимо тесное сотрудничество").

Обратите внимание, что Меркель в списке приоритетов на первое место поставила дело Навального. Немецкий канцлер особо подчеркнула, что ее волнует судьба Алексея Навального, потому что начала содержательную часть своего выступления именно со слов о судьбе российского оппозиционера ("Но, конечно, мы обсудили и очень угнетающую ситуацию вокруг Алексея Навального"). В приветственной речи Меркель сказала, что хочет говорить о судьбе гражданского общества в России. А на итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ прямо потребовала освободить Навального из колонии, сославшись на то, что ЕСПЧ назвал приговор ему "неочевидным и несоразмерным".

"Но, конечно, мы обсудили и очень угнетающую ситуацию вокруг Алексея Навального. С нашей точки зрения, вынесенный ему приговор и заключение в исправительную колонию произошли на основании решения суда, которое ЕСПЧ назвал неочевидным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо. Я ещё раз потребовала у Президента России освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом", - сообщила Ангела Меркель.

Если Меркель так беспокоится о судьбе Навального, тогда, по справедливости, во время встречи с Зеленским она должна потребовать освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По крайней мере, очевидно, что в Офисе президента стали заранее готовиться к неудобным вопросам.

Стоило Зеленскому 20 августа в интервью The Washington Post и другим иностранным СМИ назвать имя оппозиционного политика, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова с комсомольским рвением поспешила отрапортовать, что следствие по делу Медведчука закончено. Хотя это неправда – следствие будет закончено только 30 августа, когда прокуратура передаст материалы дела адвокатам. Куда спешим? Очевидно, что к приезду Меркель. Чтобы когда канцлер ФРГ спросит о политических репрессиях, Зеленский и компания, ссылаясь на материалы дела, смогли ответить на все неудобные вопросы. Тем более что именно Меркель в 2014 году просила Порошенко обратиться к Медведчуку как к переговорщику для мирного урегулирования на Донбассе.

В свою очередь, в Киеве собираются обсуждать с Меркель "нормандский формат" и "Северный поток" - и даже "Северный поток" в "нормандском формате", о чем президент Владимир Зеленский сообщил в интервью иностранным СМИ. Зеленский предположил, что Меркель привезет из Москвы гарантии России по объемам природного газа через украинскую ГТС, а также упомянул, что "конфетно-букетный период, когда нас радовал сам факт встречи, давно миновал". То есть, в Киеве осознают, что раз конфетно-букетный период миновал, то могут прозвучать неудобные вопросы.

Николай Васильковский