Медведчук: Заседание ВР 20 июля 2021 года, в котором принимали участие 99 депутатов – неправомочно для принятия решений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Оригинал обращения председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука розмещен на сайте политсилы.

20 июля 2021 года по требованию Президента Украины Владимира Зеленского состоялось так называемое внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На повестку дня были вынесены 10 проектов постановлений парламента об отмене решений Верховной Рады о принятии в целом четырех законов.

Народные депутаты Украины, инициировавшие данные постановления, обоснованно предлагали отменить результаты голосования по законам, которые являются заведомо неконституционными, поскольку направлены на подчинение и узурпацию судебной власти, ее передачу под внешнее управление в угоду международным кредиторам, а также приняты с грубейшим нарушением Регламента Верховной Рады Украины.

Однако президентская фракция фактически проигнорировала требования Президента, так как во внеочередном заседании приняли участие только 69 представителей фракции "Слуга народа" из 99 депутатов, присутствовавших на заседании. Несмотря на отсутствие на пленарном заседании необходимого для принятия решений в соответствии с требованиями Конституции Украины количества парламентариев, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук открыл внеочередное пленарное заседание и обеспечил неконституционное рассмотрение постановлений.

Пытаясь создать видимость легитимности заседания, председательствующий Руслан Стефанчук провел "ликбез" для присутствующих ‒ мол, нормы действующего Регламента не содержат требований о наличии кворума для проведения заседания.

Об этом же заявил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия: "Верховной Раде не требуется собирать кворум в минимум 226 народных депутатов на внеочередной сессии для процедуры отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе. 226 голосов необходимы лишь для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворума для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужно".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко поддержал своих соратников по партии.

"Закон о Высшем совете правосудия – проект № 5068 – заблокировали двумя постановлениями. Расчет прост: заблокировать закон на полтора месяца – до открытия новой сессии Рады, то есть до 7 сентября, чтобы на это время продолжить работу коррумпированной судебной системы и отложить ее реформирование. Но нас этим не запугаешь. Как и не удалось запугать с земельной реформой, с банковской и со всем остальным. Именно поэтому мы соберемся на внеочередную сессию, чтобы отклонить эти постановления, ‒ подчеркнул Корниенко, добавив: ‒ Мы не дадим это делать. Кворума для таких заседаний не нужно. Несмотря на то, сколько депутатов завтра будет, голосование произойдет".

Такие заявления не соответствуют действительности и являются попыткой ввести в заблуждение не только депутатов Верховной Рады, но и украинских граждан. Оправдать незаконные и антиконституционные действия депутатов от партии "Слуги народа".

В 2002 году Конституционный Суд Украины, осуществляя официальное толкования положений статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституции Украины (о полномочности Верховной Рады Украины), принял решение:

ВЫДЕРЖКИ

РЕШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституции Украины (относительно полномочности Верховной Рады Украины)

г. Киев

Дело № 1-6/2002 17 октября 2002 года № 17-рп/2002

Пункт 4 мотивировочной части решения:

"Конституционный Суд Украины рассматривает поднятый в конституционном представлении вопрос в контексте положения статьи 91 Конституции Украины, согласно которому Верховная Рада Украины принимает законы, постановления и другие акты большинством от ее конституционного состава, кроме случаев, предусмотренных настоящей Конституцией, а также положение части третьей статьи 84 Конституции Украины, по которому голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично.

Верховная Рада Украины правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не меньше того количества народных депутатов Украины, которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения (часть четвертая статьи 89, статья 91, часть четвертая статьи 94, части вторая, пятая, шестая статьи 111, часть первая статьи 135, статья 155, часть первая статьи 156)".

На основании изложенного и руководствуясь статьями 147, 150 Конституции Украины, статьями 51, 63, 95 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", Конституционный Суд Украины

р е ш и л:

Верховная Рада Украины правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не менее того количества народных депутатов Украины, которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения (часть четвертая статьи 89, статья 91, часть четвертая статьи 94, части вторая, пятая, шестая статьи 111, часть первая статьи 135, статья 155, часть первая статьи 156)" (Пункт 2 резолютивной части Решения).

Очевидно, что проведение пленарного заседания Верховной Рады Украины в нарушение требований Основного Закона Украины и вопреки Решению Конституционного Суда Украины – вопиющее использование парламента для осуществления узурпации власти, а должностные лица, обеспечившие проведение неправомочного заседания, должны нести как политическую, так и уголовную ответственность, так как в их действиях есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).

Вследствие проведения неправомочного заседания Верховной Рады все четыре закона в случае их подписания Конституционный Суд Украины в соответствии со статьей 152 Основного Закона Украины может признать неконституционными в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения и принятия.

Виктор Медведчук