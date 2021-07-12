Медведчук является одним из самых популярных политиков страны, несмотря на все старания Офиса Зеленского

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Татьяна Чугаенко в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Топ-10. Итоги июня

Можно заказать социологию, можно за деньги собрать митинг, можно купить себе интервью на ТВ. Но рейтинги популярности в СМИ безжалостно показывают, кто из украинских политиков действительно интересен журналистам и экспертам, чьи слова разбирают на цитаты, а мнение внимательно изучают.

Итак, как выглядит первая десятка самых популярных политиков в украинских СМИ. На 10-м месте неожиданно обосновался Геннадий Зубко – вице-премьер-министр времен Порошенко. Фамилия Зубко больше всего звучала в СМИ в связи с выселением ряда бывших чиновников и политиков из элитных посёлков в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

9-я позиция – олигарх Игорь Коломойский. Коломойский звучал в связи с законопроектом об олигархах, который инициировал Офис президента Зеленского. Также предприниматель вместе со своим бизнес-партнёром Геннадием Боголюбовым ведут судебную тяжбу с ПриватБанком, который правительство Владимира Гройсмана национализировало в 2016 году. Кроме того, имя олигарха прозвучало, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и замминистра обороны Александр Миронюк прилетели в Одессу на встречу с англичанами на вертолётах, которые оказались собственностью группы "Приват" и "Эпицентра" Галины и Александра Гереги.

На 8-ое место авторы рейтинга поместили премьер-министра Дениса Шмыгаля. Шмыгаль заметно активизировался в СМИ, а раньше он стабильно оставался "за бортом" первой десятки. Шмыгаль активно пиарится на теме ковид-сертификатов, в первую очередь, в плане совместимости украинских сертификатов с требованиями ЕС. А одна из громких новостей о Денисе Шмыгале касается возбуждения уголовного дела в связи с нецелевым расходованием средств из т.н. COVID-фонда.

Дмитрий Разумков, получивший 7-ое место, продолжает игру в "особое мнение", дистанцируясь от самых одиозных решений и заявлений Зеленского и компании. К примеру, глава Верховной Рады публично раскритиковал идею президента провести референдум по вопросу полного расторжения отношений с Донбассом. Также спикер позитивно оценил деятельность главы МВД Арсена Авакова, подчеркнув, что нет оснований для его отставки. А ещё в июне Разумкову пришлось комментировать и слухи о своей возможной отставке. В общем, если тезисно охарактеризовать пиар-кампанию Разумкова, то лучше всего её опишет фраза "за все хорошее и против всего плохого".

6-ая позиция главы Минздрава Виктора Ляшко – это на самом деле заслуга коронавируса. А поскольку министр Ляшко комментирует все темы, связанные с пандемией COVID-19, активное присутствие в СМИ ему обеспечено.

Топ-5 открывает мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко. Офис президента переживает очередной приступ войны с Кличко и его окружением, поэтому градоначальник активно присутствует в СМИ. Практически каждый день ГБР и СБУ проводят обыски то на коммунальных предприятиях Киева, то в подразделениях Киевской городской государственной администрации. Понятное дело, что сам Кличко противостоит атаке в СМИ, отбивая информационные нападения.

Умению главы МИД Дмитрия Кулебы в скоростном режиме комментировать любые темы позавидовали бы даже спортивные комментаторы. Кулеба заочно спорил с Владимиром Путиным, в ответ на его слова о "едином народе" заявив, что "украинцы и россияне – два разных народа", призывал Запад ввести новые санкции против России за выдачу паспортов в Донбассе, требовал компенсации за запуск "Северного потока-2". В общем, занимался имитацией бурной деятельности как только мог.

Занявший 3-ю позицию народный депутат Виктор Медведчук с конца мая находится под домашним арестом. Однако если Офис президента планировал с помощью домашнего ареста ограничить его присутствие в СМИ, то этот план с треском провалился. Как показывают медиарейтинги, Медведчук журналистам очень интересен, поэтому он стабильно входит в топ-3 самых популярных политиков в украинских СМИ. Например, в рейтинге за май оппозиционер вообще занял II место (на первом был Зеленский). А благодарить за это ОП стоит самих себя, потому что они сами раздули вокруг фигуры Медведчука такой ажиотаж, да и Зеленский несколько раз прямым текстом дал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом.

Экс-президент Петр Порошенко, получивший 2-е место, звучал в СМИ не только благодаря своей политической деятельности, но и в связи с законопроектом об олигархах (официально он называется "О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни"). В итоге 24 депутата от фракции "Европейская солидарность" голосовали против законопроекта. Кроме того, имя экс-президента часто звучит ещё и в связи с тем, что многие СМИ и эксперты прямо говорят и пишут, что "Зеленский – это Порошенко №2".

Традиционно 1-ое место занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский, что, как мы понимаем, в первую очередь является данью его высокой должности. В июне Зеленский дал "программное" интервью каналу "1+1", который "абсолютно случайно" принадлежит Коломойскому и его бизнес-партнёрам. Сразу же после "прямой линии" Владимира Путина украинский президент дал интервью "Интерфакс-Украина", где вопреки мнению российского лидера заявил, что русские и украинцы – это не один народ. А в целом один из главных тезисов Зеленского в июне – это неприкрытый интерес к личной встрече с Путиным. Также Зеленский позволил себе несколько критических заявлений в адрес США из-за позиции администрации Байдена по "Северному потоку-2", что выглядело очень нетрадиционно для украинской власти.

В общем, медиарейтинг за июнь получился очень символичным. Тройка лидеров Зеленский, Порошенко и Медведчук означает, что самыми популярными являются президент и его главные политические оппоненты.

Татьяна Чугаенко