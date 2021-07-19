Медведчук в своей статье показал, как украинская власть ведет страну к поглощению извне

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинская власть, соглашаясь с навязанной извне ролью Украины как буфера между Россией и Западом, работает не в интересах собственного народа, а в интересах западных кураторов. Такая политика ведет к поглощению страны, что, впрочем, уже началось. Об этом глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук пишет в своей статье "О будущем украинского и русского народов".

"Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа – защищать "цивилизованную Европу" от "российских варваров". Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов", - написал Медведчук.

В связи с этим напрашивается одна показательная аналогия. Афганистан долгое время был буфером между СССР и Западом. В итоге страна пережила два иностранных вторжения. Сейчас это государство разрушено, там 40 лет идет гражданская война, экономика в упадке, люди еле выживают. Вот такой судьбы Украине желает Зеленский и его свора? Буферная страна страдает всегда первой и страдает по определению. Не может целью независимого государства быть защита чужих интересов. Любая власть должна ставить во главу всей политики защиту суверенитета и интересы собственных граждан.

Почему это понятно Медведчуку, но не понятно Зеленскому? Достаточно просто заглянуть в учебники истории, чтобы понять опасности, которые навязывает Украине Запад. Однако Зеленский уже глубоко зависим от внешнего управления. Все важные решения принимаются не на Банковой, а в Вашингтоне. Поэтому без смены власти и геополитического курса Украине не обойтись.

Игорь Вальский