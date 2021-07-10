Медведчук в суде в очередной раз доказал свое мужество в то время, как Зеленский трусливо прячется за высокими заборами

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Лидер оппозиции Виктор Медведчук на суде, а точнее, судилище, которое происходило 8 июля и продолжилось 9-го, в очередной раз доказал всему миру, что он человек большого мужества и смелости, он настоящий политик, который продолжает отстаивать свою правду честно и открыто, несмотря на колоссальное давление со стороны власти в лице президента Владимира Зеленского. А он, кстати, как настоящий трус, прячется за высокими заборами, охраной и толстыми стенами кабинетов, не отваживаясь открыто в лицо высказать свои претензии Медведчуку, ограничиваясь лишь натравливанием на оппозиционера своих ручных силовиков и судей.

Уровень их низости дошел до того, что судья Вовк отказался сделать перерыв в заседании, заставляя политика и сторону защиты терпеть голод, жажду, изнуряющую жару и страшную духоту. Интересно, что сказали бы в ЕСПЧ на это? Ведь эти условия - пытки, которым подверглись невинные люди!

Такая мелкая подлость со стороны Зеленского абсолютно понятна. Президент, страшно завидуя Медведчуку в том, что у политика, находящегося в оппозиции, лучше получается быть президентом, чем у бывшего комика, пытается хоть таким образом насолить конкуренту. Ведь все рейтинги говорят о том, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", как и Медведчук, несмотря ни на что, становятся все более популярными среди украинцев. Это не удивительно, ведь и лидер оппозиции, и политсила последовательно и обстоятельно отстаивают интересы украинцев, защищают свой народ, в отличие от Зе-кнопочек, готовых сделать любой трюк по щелчку пальцев "большого брата" из Вашингтона - поднимать тарифы, продавать украинскую землю, отказываться от жизненно необходимых вакцин, которые, в условиях пандемии коронавируса, нужны украинцам, как воздух.

Все могло бы быть совершенно по-другому, если бы Зеленский со своими акробатами действительно заботился об украинцах, а не бегал бы по миру, судорожно ища покровителя, который бы обеспечил ему второй срок в уютном президентском кресле. Если бы Зеленский хоть на секунду умерил бы свои амбиции и прислушался к Медведчуку, то мы бы, обычные граждане, платили бы за газ на 25% меньше, получили бы свою, качественную вакцину, благодаря которой многие наши близкие были бы живы, на Донбассе уже давно установился бы мир, а наши сограждане, которые томятся в тюрьмах ОРДЛО - были бы на свободе.

То есть, благодаря инициативам Медведчука нация жила бы счастливее и богаче. Однако Зеленский делает все, чтобы мы стали еще беднее и зависимее, и именно поэтому пытается устранить Медведчука, который, как настоящий государственник, заботится о своей нации.

Александр Кальченко