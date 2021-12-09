Медведчук в очередной раз предупредил Зеленского, что его самонадеянность приведет страну к краху. Прислушается ли президент?

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский семимильными шагами приближается к той точке невозврата, после которой он станет нерукопожатным, для других глав государств. Его хвастливые и самонадеянные заявления и оскорбительные действия в отношении России уже привели к тому, что ему, фактически, выписали "последнее китайское предупреждение". И сделал это заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своей статье "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". А лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук, в очередной раз попытался заставить опомниться Зеленского, вновь сделав скидку на политическую малоопытность Зеленского.

Впрочем, благородства Медведчуку не занимать. Пожалуй, любой другой опытный политик на его месте, уже давно оставил бы попытки вразумить "молодых и зеленых". Но лидер оппозиции, несмотря на колоссальное давление со стороны власти, репрессии и преследование, продолжает стараться достучаться до здравого смысла Зеленского.

В своей статье "Почему Зеленскому, осознавшему необходимость переговоров с Россией, стоит прочитать статью Дмитрия Медведева" Медведчук указывает, что "украинская власть, декларирующая в последнее время необходимость диалога с Российской Федерацией, к сожалению, потратила все это время на то, чтобы продемонстрировать обоснованность тезисов одного из ключевых российских государственных деятелей". А именно - что Москва уже не собирается разговаривать на равных с официальным Киевом. С другими странами - да. А с нами - нет. Потому, что не о чем. Потому, что киевские власти показали полную неадекватность, сначала заявляя о необходимости переговоров с Россией, и сразу же демонстрируя антироссийскую истерику, "благословенную" Вашингтоном.

Медведчук прав, говоря о том, что для Зеленского и международной позиции Украины - это огромный имиджевый, экономический и политический провал. И здесь криворожская стратегия, нагло, по-пацански "покрутить понты" не сработала. "На раене" они главными не стали, наоборот, мировые лидеры окончательно утвердились во мнении, что Зеленский и Ко - это дворовая шпана - недалекие, не сообразительные малограмотные люди, которые готовы побыть "шестерками" того, кто больше заплатит.

К сожалению, президент со своей командой искренне не понимают, что своими действиями, категорическим нежеланием налаживать дипломатический диалог с разными странами, ведут Украину в пропасть из которой выбраться практически невозможно. Имидж, вес страны на мировой арене нарабатывается десятилетиями. Но потерять их очень легко. В результате мы можем скатиться до уровня банановой республики среди европейских стран, к чьим людям будут относиться, как к третьему сорту. И никто: ни Вашингтон, ни Россия, ни Китай, ни любая другая страна не будет воспринимать нас, как серьезного политического игрока.

У Зеленского остался последний шанс исправить ситуацию, о чем предупреждает лидер оппозиции. Но прислушается ли к Медведчуку наш президент? Вопрос риторический.

Игорь Вальский