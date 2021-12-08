Медведчук советует Зеленскому еще раз почитать статью Медведева. В ней доходчиво объясняется, почему украинскому лидеру не место за геополитическим столом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Об этом пишет Ирина Гаврилова на своей странице в Facebook.

Навстречу переговорам Путина и Байдена...

Виктор Медведчук советует Зеленскому почитать еще раз статью заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. В октябре он вместо Путина доходчиво объяснил украинскому лидеру, почему его место возле пар.. зачеркнуто, за рамками большого геополитического стола, куда экс-комик так хочет присесть. Демонстративная поддержка Зеленским националистической политики, построение АнтиРОссии, милитаристская истерия делают Главкома Украины нерукопожатным и токсичным не только для РФ, но и для многих евопейских лидеров.

Ведь украинская дипломатия сумела побить горшки и с Венгрией, и с Молдовой и с Грузией и с Германией и с Беларусью. Анонсированная Зеленским наглость во внешней политике была оценена мировыми лидерами, как хамство дворового пацана на приеме в королевской резиденции. Отношение соответствующее: напомните, куда приглашали Зеленского в последнй раз?

Надежды украинской власти на помощь Запада тоже провалились: и Британия, и США и даже Канада дали понять, что воевать за Неньку не будут и ничего отбирать у РФ в пользу Украины - тоже. Медведев прямо говорит, что Запад использует Киев в своих интересах да и выбросит, как известное резиновое изделие. Что это, как не публичная пощечина всей украинской власти, которую уличили в сервильности, некомпетентности ( а как еще назвать неумение управлять страной без внешних советов), зависимости? А ведь впереди не только горькое разочарование в "западных друзьях", но и экономическая катастрофа.

Стоит только развеяться искуственно созданному пороховому дыму мнимой агрессии ( а это обязательно будет после встречи Путина и Байдена), зе-беспредельщиков накажут. Тот же Медведев дает понять, что Россия просто брезгует военным столкновением с нынешней украинской властью. Но вот расправиться с ней экономическими методами.. тут никто церемониться не будет. Тем более, что украинская власть столько раз отталкивала и руку российской дружбы и предложения посреднической помощи от официальной, а не фейковой оппозиции. И что мешает РФ теперь встать на позиции экономического удушения Украины, что по своим последствиям никак не лучше войны, а может, и хуже. И никакая Европа с Америкой не вступятся и денег на пропитание не дадут. А экономический кризис несомненно прведет к кризису политическому, когда холодильник побеждает телевизор. И никакими санкциями СНБО или репрессиями против оппонентов ситуацию не сдержать. Бонапарт говорил, что штыками можно сделать все что угодно, но нельзя на них сидеть.

Уже сейчас видно, как власть Зеленского окружают с двух сторон. Русскоязычное население, которое лишили его гражданских прав под лозунгами пещерной русофобии, Зеленского больше не поддерживает. А правые радикалы, перед которыми он идет на попятную, выходят на улицы и активно шатают его власть.

Но знаете, что лично для меня самое главное в статье Медведчука? Признание того факта, что РФ, которая все годы настаивала на выполнении Минска-2 и возвращении Донбасса в Украину, уже этот сценарий использовать не будет. От уговоров перейдут к принуждению к миру с помощью экономической удавки и политического кнута. Чем это грозит Украине? А потерей государственности, которую на словах и в песнях так лелеют националисты всех мастей и подмахивавшие им президенты.

Ирина Гаврилова