Медведчук: При Зеленском эпоха бедности закончилась. Наступила эра нищеты

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

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В ООН назвали Украину одним из лидеров по сокращению населения. На это влияет, в частности, низкая рождаемость, высокий уровень смертности и постоянная миграция. По подсчетам организации, к 2050 году население страны сократится на 35 млн (это, если население страны составляет 41 млн, что явно не так).

И если это не прямое доказательство того, что власть Зеленского доводит людей до ручки, то что?

Повышение тарифов, драконовская инфляция, проваленная вакцинация и отсутствие перспектив в стране для молодежи – плодотворная почва не для того, чтобы вырастить сильную страну, а для того, чтобы уничтожить даже то, что есть.

Очередным доказательством превращения страны из бедной в нищую стал случай с пенсионером, который на Дне памяти жертв Голодомора ел с памятника хлеб, оставленный там в память о голоде.

Украинцам не хватает пенсий даже на еду. Именно это самый главный показатель никчемности власти и полного отсутствия у нее профессионализма.

Виктор Медведчук