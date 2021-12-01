Медведчук поздравил "Единую Россию" с 20-летним юбилеем: Сотрудничество ОПЗЖ и ЕР - это фундамент, который сохраняет узы между нашими народами

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Свое поздравление глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук озвучил на Международной межпартийной конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченной к 20-летию со дня основания партии "Единая Россия".

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые представители руководства партии "Единая Россия", уважаемые участники конференции.

От имени украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" искренне поздравляю руководство партии, членов партии и, главное, миллионы избирателей и сторонников партии "Единая Россия" с двадцатилетним юбилеем со дня основания партии.

"Единая Россия" уверенно и по праву занимает ключевое место среди всех политических сил РФ, является правящей партией России. Она дала стране консенсус в обществе, кадровый и организационный ресурс для проведения государственной политики, стабильность и уверенность в завтрашнем дне для миллионов россиян.

За эти 20 лет Россия изменилась коренным образом. Во-первых, она подтвердила свою независимость и суверенитет и демонстрировала яркую и всеохватывающую политику соблюдения и отстаивания национальных интересов России. Полностью нивелированы экономические и социальные последствия тяжелого периода 90-х годов. Подтвердила, что является важнейшим и жизненно необходимым партнером для крупнейших мировых экономик. Продемонстрировала, что не только сохранила, но и значительно приумножила и нарастила научно-технический потенциал, и этому есть десятки и сотни примеров, но главный пример - это то, что Россия смогла первой разработать и зарегистрировать вакцину от коронавируса в августе 20 года, чем продемонстрировала свой высокий научный потенциал.

А главное, на мой взгляд, что вместе с некоторыми другими странами глобальными усилиями именно РФ положен конец однополярному миру. Геополитическая реальность изменилась, и теперь мир стал многополярным. РФ прошла огромный путь развития и стала одним из центров этого современного миропорядка, и огромную, я подчеркиваю, огромную роль в этом сыграла именно команда партии "Единая Россия". Безусловно, столь быстрое и неоспоримое возрождение и усиление России не всем пришлось по нраву.

Истеблишмент некоторых государств, уверенных в собственной исключительности, воспринял это как угрозу своему статусу. Отсюда неуемное желание всячески сдерживать Россию. Эта политика сдерживания России на сегодняшний день, можно сказать, полностью провалилась. И несмотря на попытки держать ее в постоянном напряжении, Россия демонстрирует и свое величие, и свои возможности. Несмотря на все это, Россия по праву занимает место одного из мировых лидеров. Сотрудничество с ней становится важным и стратегическим для все большего количества стран мира.

Именно за такое сотрудничество выступает украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую я представляю на этом международном партийном форуме, партия, которая является самой большой оппозиционной партией в Украине, партия, которая имеет вторую по численности фракцию в парламенте Украины, партия, которая представляет русскоязычное население, которая представляет сегодня граждан индустриально развитых регионов, а, самое главное, партия, которая представляет людей, которые считают и уверены, что российский народ является братским народом для Украины.

Сотрудничество "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Единой России", которое активно продолжается последние годы, это фундамент, который сохраняет узы между нашими народами, узы, которые сегодня находятся в активной фазе борьбы с политикой, которую проводит, к сожалению, уже вторая власть кряду, начиная с 2014 года, политики антироссийской истерии и русофобии. Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность этой политики, мы добиваемся нормализации отношений Украины и РФ, восстановления экономического сотрудничества между нашими странами, и это прямо зафиксировано в программе нашей партии. Такое сотрудничество не только необходимо и взаимовыгодно, но это еще и основано на наших долголетних связях. Наши народы объединяет тысячелетняя история, наши народы объединяют общие славянские корни, православие, наши народы объединяют миллионы родственников, которые живут в двух странах, наши народы объединяет великая победа в Великой отечественной войне.

Один из примеров сотрудничества, активного сотрудничества между нашими партиями является межпартийное сотрудничество в рамках парламентского измерения Нормандского формата. Конфликт, который продолжается на востоке Украины и который, к сожалению, так и не разрешен, требует межпартийного участия, межпарламентского, и в этом межпарламентском объединении сегодня, кроме парламентариев Украины и России, представлены депутаты сената Франции, национального собрания, депутаты немецкого Бундестага. Наша совместная работа, межпартийная и межпарламентская, направлена на урегулирование этого конфликта, на принципах открытости, равенства и мирного международного диалога, что звучало неоднократно в выступлениях коллег на сегодняшней конференции и что фактически является предметом сегодняшней дискуссии.

Уверен, что следование этим принципам является залогом успешности любого государства, любой ответственной политической силы, и наиболее удачно, на мой взгляд, охарактеризовал такой подход, который, собственно говоря, и является предметом нашего сегодняшнего диалога, Владимир Владимирович Путин, президент РФ, в своей статье, быть открытыми несмотря на прошлое. Я хотел бы процитировать эти знаковые, на мой взгляд, слова, которые являются актуальными сегодня и будут актуальными завтра. “Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок, груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом”. Спасибо, уважаемые коллеги.

Виктор Медведчук