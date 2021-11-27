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Медведчук о повышении тарифов "Укрпочты": Власть осознает социальную важность услуг почтовой службы по доступной цене для многих украинцев?

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

​Оригинал размещен на странице Виктора Медведчука в Telegram.

Вслед за непрерывным подорожанием продовольственных товаров, услуг транспорта и ЖКХ с 1 декабря компания "Укрпочта" также повысит тарифы на свои услуги на 10-15%. Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Так, сообщается, что подорожают самые популярные услуги почты – отправка писем, бандеролей и посылок.

Между тем, речь идет о государственной компании, предоставляющей крайне важные услуги социального характера. Их значение многократно возрастает в ситуации эпидемии ковида, когда резко снизились возможности коммуникации украинских граждан, выросла безработица. Для многих малоимущих украинцев возможность получать посылки и бандероли стала просто жизненно важной.

Тем временем глава "Укрпочты" И. Смелянский в октябре заработал 272 тыс. гривен. Этот "эффективный менеджер" известен постоянными попытками коммерциализировать деятельность службы, вплоть до получения права на проведение банковских операций, и свести к минимуму социальные функции. Может быть, центральная власть осознает социальную важность услуг почтовой службы по доступной цене для многих миллионов украинцев?

Виктор Медведчук

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