Медведчук на суде в очередной раз доказал, что он - великий государственный деятель, а команда Зеленского - полные профаны

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

12 октября состоялся суд по очередному делу против лидера оппозиции Виктора Медведчука, которое безуспешно "шьют" прокуроры - вышивальщицы по указке Банковой. Но "полотно", то есть доказательства настолько дряхлые, что дело трещит по швам, и все обвинения Медведчук, во время своего выступления, с блеском разгромил. Ему в два счета удалось доказать, что он действовал, в первую очередь, в интересах своего государства и нации.

В целом можно только восхититься той стойкостью, которую демонстрирует лидер оппозиции, умудряясь не просто не сломаться под колоссальным прессингом Банковой, но и мастерски отбивать все обвинения. Для этого, наверное, нужно искренне любить свой народ и верить в свою правоту и продолжать гнуть свою линию несмотря ни на что.

А ведь Медведчук мог, как и многие другие политики, покинуть Украину. На это, собственно, и рассчитывал президент Зеленский со своей командой, когда вводил санкции против оппозиционера. Однако Медведчук, несмотря на угрозу ареста, продолжил свою деятельность. И это является яркой демонстрацией той силы духа, которая есть у великого государственного деятеля. Это прочувствовали даже судьи, которым было стыдно смотреть в глаза человеку, который виновен только в том, что искренне помогал своему народу.

В отличие от Медведчука, президент Зеленский, продолжает демонстрировать, разве что очередную серию сериала о своих провалах на посту главы государства. Пожалуй впервые в истории независимой страны, мы оказались перед лицом реальной угрозы замерзнуть зимой, а в перспективе - умереть от голода. Газа - нет, газовые хранилища пусты, и власть молится на приближение локдауна, чтобы закрыть все, что можно в целях экономии остатков голубого топлива. Это значит, что миллионы украинцев вновь вынужденно будут сидеть без работы и как следствие - без заработной платы, в полной нищете.

Единственное, чем может похвастаться Зеленский со своими "слугами" - процветающей коррупцией, офшорами и незаконным обогащением за счет нас с вами. Да, пожалуй, и полным провалом в вопросе установления мира на Донбассе. Переговоры фактически заморожены, тысячи украинцев томятся в ОРДЛО, безуспешно надеясь на освобождение. Вы помните, когда был последний обмен? То-то же. А ведь он мог состояться еще в январе, когда власти ОРДЛО готовы были отдать четырех украинок. Но Зеленский показал, насколько ему ценны свои же сограждане, отказавшись от обмена, ведь о нем договорился Медведчук.

Вот и думай-те, кто возглавляет нашу страну, а кто реально заботится о своих людях, несмотря на санкции и тотальный прессинг со стороны власти.

Александр Кальченко